ৰম্ভা, মেনকা কিম্বা যুতিকা, আজলী ছোৱালী তেনেকৈ নাচাবা…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

মৃত্যু কেতিয়া আহে কোনেও নাজানে। এই মৃত্যু এক শিল্পই, যি মৃত্যুয়ে কাঢ়ি নিলে অসমৰ এজন নমস্য শিল্পীক। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত শূণ্যতাৰ সৃষ্টি কৰি গুচি গল বিশিষ্ট শিল্পী কুল বৰুৱা চিৰদিনৰ বাবে। আৰু কেতিয়াও তেওঁ উভতি নাহে। থৈ গ’ল পৃথিৱীত সেই সমধুৰ গীতবোৰ আৰু অগণন গুণমুগ্ধৰ মনত পাহৰিব নোৱাৰা স্মৃতি।

আনদিনাৰ দৰে গতানুগতিক আছিল এই দিনটো। শিলপুখুৰীৰ সেই পৰিচিত ঘৰটোত তেওঁক সাক্ষাতৰ বাবে অহা লোকৰ সৈতে পাতিছিল মনৰ কথা। কোনেও ভৱা নাছিল এইটো দিনেই হব তেওঁৰ শেষ দিন। ৪দিন মান ধৰি কাঁহৰ সমস্যা এটাত ভুগিছিল।

২৪ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২১। নিশা তেতিয়া ১বাজি গৈছিল। নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ শুৱনি কোঠালৈ যাবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাওতেই কিবা এটা অখজা অনুভৱ কৰিছিল। পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলে তেওঁক শুৱনি কোঠালৈ যোৱাত সহায় কৰি দিব খোজিছিল।

দুবাহুত ধৰি শোৱনি কোঠাৰ দিশে লৈ যাব খোজোতেই তেওঁ কৈছিল- তহঁত দুয়োটাই যদি মোক দুয়োফালে ধৰ, মন কেনি যাম। এৰি দে, মই পাৰিম। ঔষধকেইটা খাই মই শুই দিওঁ।” এইদৰে কৈ কেইখোজমান আৰু যোৱাৰ পাছত হয়তো গাটো আৰু বেয়া লাগিছিল।

পাছে পাছে যোৱা পুত্ৰই তেওঁক পিছফালৰ পৰা ধৰিছিল। চকী এখন আনি বহুৱাই দিছিল। উশাহ লোৱাত তেওঁ কষ্ট পাইছিল। মুখেৰে উশাহ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। উশাহবোৰ ছুটী ছুটী হৈ আহিছিল। পুত্ৰই তেওঁৰ পিঠিখন মোহাঁৰি দিছিল। কৈছিল- তুমি কাঁহি দিয়াচোন, ভাল পাবা…।

উশাহ তেওঁ ল’ব পৰা নাছিল। ওঠঁদুটা লাগি গৈছিল, দাঙি নি তেওঁক বিচনালৈ লৈ যোৱা হৈছিল। ডাক্তৰ আহিল। ডাক্তৰে চাই ক’লে- HE IS NO MORE। এনেদৰে শেষ হৈ গ’ল অসমীয়া সংগীত জগতৰ আন এক অধ্যায়।

পিছদিনা পুৱা তেওঁ এক্সৰে কৰিবলৈ যোৱা কথা আছিল। বুকুত কফ জমা হোৱাৰ বাবে ডাক্তৰে এক্সৰে কৰিবলৈ কৈছিল। কিন্তু তেওঁ একেবাৰে গুঁচি গ’ল। তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই অগণন গুণমুগ্ধ আহিছে। সোৱঁৰিছে তেওঁৰ সান্নিধ্যৰ স্মৃতি। অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বৈঠকী কোঠাত সজাই থোৱা তেওঁৰ নশ্বৰ দেহত ফুঁলৰ থোপা এটা দি শিল্পী জে পি দাসে ক’লেহি- ”বন্ধু, যোৱাগৈ। যতেই থাকা, সুখত থাকা।”

তাৰপাছত ক’লে- আমি প্ৰায়েই কথা পাতিছিলো। গানতেই মচগুল আছিল তেওঁ। ভাবুক লৈ পৰিছিল, চকুৰ চকুপানী তেওঁ ধৰি ৰাখিব পৰা নাছিল। উদাস হৈ আকাশলৈ চাইছিল। শেষ বিদায় জনালেও তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল, সদায় কাষতে থকা, সদায় কথা পতা মানুহ এজন এনেকৈয়ে কেনেকৈ নাইকিয়া হৈ পৰে।

তেওঁ আছিল মাটি আৰু মানুহৰ শিল্পী। সৰলতাৰে মানুহৰ বুকুত সজীৱ হৈ থকা সাধাৰণ এজন অসাধাৰণ মানুহ। সংগীতৰ মায়াই তেওঁক টানিছিল। সেয়েহে স্কুলত পঢ়ি থকা দিনতেই তেওঁ আকাশবাণীত গীত গাইছিল। অৱশ্যে সেয়া আছিল অকণি চৰা, চেমনীয়া চৰাত গোৱা গীত।

আজলি ছোৱালীক তেনেকৈ নাচাবলৈ কোৱা গীতৰ শিল্পী তেওঁ। সুৰ আৰু কন্ঠৰে প্ৰাণ দিছিল প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰদলৈৰ সেই বিখ্যাত গীতটি -তেনেকৈ নেচাবা, আজলি ছোৱালী/ মনকে জুখিবলৈ নাইতো নাচনী/ কেনেকৈ বুজাও মই ক’বকে নোৱাৰো।’ এয়া মাত্ৰ উদাহৰণহে।

১৯৬৮চনৰ পৰাই তেওঁ আকাশবাণীৰ নিয়মীয়া গায়ক হিচাপে গীত গাইছিল। তেওঁৰ কন্ঠত আছিল ৰোমাঞ্চ ভৰা এক সুকীয়া মাদকতা। গায়ক, সুৰকাৰ ৰূপে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল। প্ৰচাৰ বিমুখ এজন সচাঁ শিল্পী।

১৯৩৮চনৰ ২১ জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা কুল বৰুৱাৰ পিতৃৰ নাম প্ৰেমধৰ বৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম লিলি বৰুৱা। শ্বিলঙৰ পল’ফিল্ড এল পি স্কুলত প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা কুল বৰুৱা হাইস্কুলৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল তেজপুৰ চৰকাৰী হাইস্কুলত।

নাটকৰ প্ৰতিও আছিল তেওঁৰ তীব্ৰ ৰাপ। নাটক আৰু সংগীতৰ প্ৰতি থকা এই আকৰ্ষণৰ বাবেই পিতৃয়ে তেওঁ উৎসাহিত কৰিছিল। ১৯৪৮চনত তেওঁ গুৱাহাটী কটন কলেজিয়েট হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ হয়হি। আৰু তেতিয়াই আকাশবাণী গুৱাহাটী চেমনীয়া চৰাৰ অনুষ্ঠানত অংশ লয়।

১৯৯৫৪চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীণ হৈ বি বৰুৱা কলেজৰ ছাত্ৰ হৈছিল তেওঁ। তেতিয়াই বজাবলৈ শিকিছিল হাৱাইন গীটাৰ। ৬০ দশকত জন্ম দিছিল অৰ্কেষ্ট্ৰা দল মেলডিকা। সেইসময়ত এই দলটো বিখ্যাত আছিল।

আকাশবাণীত কুল বৰুৱাই গোৱাৰ সেই বিখ্যাত গীতবোৰৰ ভিতৰত কেশৱ মহন্তৰ ”তোমাৰ কাৰনে শেষ হ’ল মোৰ বাট চোৱা”, নিৰ্মলাপ্ৰভা বৰদলৈৰ ইমান ফুলৰ সুৱাসে মাতেহি” আছিল শ্ৰোতাৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয়।

চলচ্ছিত্ৰ জগততো তেওঁ আছিল এজন সফল গায়ক। জেউতি বৰুৱাৰ পৰিচালিত দৃষ্টিত তেওঁ প্ৰথম কন্ঠদান কৰিছিল নেপথ্য গায়ক ৰূপে। সেই গীতটো আছিল- ”কাৰোবাৰ দুনয়ন, সৰগৰ তৰা যেন লাগে।”

কোনোবাই পাহৰিব পাৰেনে সেই গীত, যিটো গীত জয়ন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে তেওঁ গাইছিল বৃষ্টি ছবিতেই। গীতটো আছিল- ৰম্ভা, মেনকা কিম্বা যুতিকা। অতুল মেধিৰ সৈতেও তেওঁ ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীত পৰিচালনাত বনহংসত গীত গাইছিল। তেওঁৰ কন্ঠদান কৰা আন অসমীয়া ছবি সমূহৰ ভিতৰত আছে- পাপ আৰু প্ৰায়চিত্ত, সাদৰী, সেন্দুৰ, শ্ৰীমতী-মহিমাময়ী, প্ৰভাতী পখীৰ গান আদি।

গুৱাহাটী দুৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰো তেওঁ আছিল এগৰাকী শিল্পী। অসমীয়া ছবিত সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল তেওঁ অতুল মেধিৰ সৈতে। তেওঁলোকক সেইসময়ত জনা গৈছিল কুল-অতুল ৰূপে। জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক নামঘৰীয়াৰো সংগীত আছিল তেওঁলোকৰ।

সাদৰী ছবিৰ সংগীত পৰিচালনাৰ বাবে ১৯৮৩চনত বিশেষ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল। অসম ৰাজ্যিক পথ পৰিবহন নিগমৰ চাকৰিৰ পৰা ১৯৯৬চনত অৱসৰগ্ৰহণ কৰে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ আছিল এজন ব্যতিক্ৰম আৰু সততাৰ ধ্বজ্জা কঢ়িয়াই ফুৰা শিল্পী।

তেওঁৰ পত্মীৰ নাম মঞ্জুলা বৰুৱা আৰু দুই পুত্ৰ ক্ৰমে শৌৱিক নয়ন আৰু ঋষিক। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত হৈ আছিল। অসমীয়া সংগীতজগতৰ অন্যতম পুৰোধা আছিল কুল বৰুৱা। সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ ৰক্ষাৰ্থে সাংস্কৃতিক বিপ্লৱৰ ৰণুৱাও হৈছিল তেওঁ।সুৰতীৰ্থৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত হৈ আছিল।

হঠাৎ এইদৰে শেষ হৈ গ’ল অসমীয়া সংগীত জগতৰ এই বৰ্ণিল অধ্যায়। সেই কন্ঠ এতিয়া তেওঁ জনপ্ৰিয় গীতৰ মাজত চিৰসেউজ হৈ ৰ’ল। তেওঁৰ অনুপস্থিতিতো তেওঁৰ গীতবোৰে কব তেওঁৰ কথা, দিব তেওঁৰ বতৰা…