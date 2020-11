মামাই মিছা ক’লে…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ এটা নাম চৰ্চা হৈছে। মামা। কোন এই মামা? অসমৰ ৰাজনীতিত অতি সক্ৰিয় তেওঁ। নিজ দলৰ পক্ষে ৰাজনীতিৰ বতাহ বলাব পৰাকৈ তেওঁ চতুৰ। কিন্তু কেতিয়াবা তেওঁ ধৰা পৰি যায়। তেতিয়া এই মামা ছচিয়েল মিডিয়াত ভাগিন সকলৰ সমালোচনাৰো লক্ষ্য হৈ পৰে।

তেওঁ নিশ্চয় জানে, তেওঁৰ যে এটা উপনাম দিয়া হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত। সেয়েহে বি টি এ ডিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ তেওঁ দিলে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ। উপস্থিত ৰাইজক সেই নম্বৰ দি চৰ্তয়ো দিলে, এই নম্বৰ কিন্তু ফোন কৰাৰ বাবে নহয়।

১০জনকৈ লোকক বিজেপিৰ বাবে ভোট দিবলৈ অনুৰোধ কৰি সেই সন্দৰ্ভত মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিবৰ বাবেহে এনেদৰে নম্বৰ দিছিল তেওঁ। এক অৰ্থত মামাই এইদৰে মোবাইল নম্বৰ দিও ব্যক্তিক্ৰম ধৰণে ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ চলাই দিলে।

মিঞা মিউজিয়ামৰ এতিয়া চোক কমিল! মামাৰ মুখত এতিয়া নোলাই নীলা লুঙীৰ প্ৰসংগ। শেহতীয়াকৈ মামাই পাকিস্তানৰ নাম লব ধৰিছে। মামাৰ দৰে চালাক মানুহে এই পাকিস্তানৰ নাম লৈ এফালে বদৰুদ্দিন আজমল তথা AIUDFক আনফালে কংগ্ৰেছলৈ শৰ মাৰিলে।

পূৰ্বৰ বহু এনে ৰাজনৈতিক শৰ মামাই ঠিকে মাৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ মামাৰ এই শৰ সঠিক স্থানত নপৰিল। ছচিয়েল মিডিয়াতো তেওঁ বদৰুদ্দিনৰ সমৰ্থকে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ দিয়া বুলি তোলা অভিযোগ মিছা বুলি চৰ্চা হৈছিল।

আনকি কংগ্ৰেছক সাঙুৰি মামাই দিয়াই এটা ভিডিঅ ভুৱা। সেইকথা লিখি তেওঁৰে ফেচবুক পেজত আপলোড কৰা ভিডিঅটো ব্লক কৰি দিয়া হৈছে মিছা বুলি। তেওঁ লিখিছিল- Look at the brazenness of these fundamentalists anti-national people who are shouting PAKISTAN ZINDABAD while they welcome MP Ajmal. This thoroughly exposes Indian National Congress which is encouraging such forces by forging an alliance. We shall fight them tooth & nail. Jai Hind

দেশদ্ৰোহী এচাম লোকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিছিল সাংসদ আজমলক আদৰিবলৈ। আৰু এইসকলৰ লগতে কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সত্যৰ খাতিৰত যুঁজ দিয়াৰ অংগীকাৰো কৰিছিল তেওঁ।

যিকলে মনোযোগেৰে এই বিৰ্তকিত ভিডিঅটো শুনিছে। এনে কোনো জিন্দাবাদ ধ্বনি শুনিবলৈ হয়তো সক্ষম হোৱা নাই। শিলচৰ বিমানবন্দৰত বদৰুদ্দিন আজমলৰ আগমনৰ সময়ত যদি সচাকৈয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়া হৈছিল, তেন্তে তাত থকা আৰক্ষীয়ে তেনে কাম কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নললে কিয়?

একাংশ সংবাদ মাধ্যমত এই ভিডিঅ ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছত মামাও উত্তপ্ত হৈ পৰিল। বদৰুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থকে এই সময়ত পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিব পাৰেনে? তাতে বিজেপিৰ শাসনত থকা এজন ৰাজ্যত? দিনে ৰাতিয়ে মিঞাক লৈ মোগল, নীলা লুঙী, বাংলাদেশী আদি তুচ্চ তাচিল্য চলি থকাৰ সময়ত কাৰ ইমান সাহস হব।

বহুসময়ত পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়া, পাকিস্তানৰ পতাকা উত্তোলন কৰা বুলি বিভিন্ন খবৰ চৰ্চালৈ আহে। তাৰপিছত সেইবোৰ অৰ্থহীন হৈ পৰে। কোনো এচাম লোকে এনে খবৰ বিয়পাই সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্পৰে ধৰ্মীয় মেৰুবিভাজনৰ এই খেল খেলি আহিছে।

অতি শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ভুমুকি মৰা অসম জাতীয় পৰিষদে তেওঁলোকৰ পতাকা আৰু সংবিধানৰ খচৰা ৰাজহুৱা কৰিছিল। নিজস্ব দৰ্শন আৰু চিন্তা-চৰ্চাৰে প্ৰস্তুত কৰা এই পতাকাখনক লৈ ভাল-বেয়া আপেক্ষিক মন্তব্য কোনোবাই কৰিব পাৰে।

কিন্তু মামাই এইখনক বাংলাদেশৰ পতাকা বুলি ইতিকিং কৰিলে। তাতে ওলাই পৰে ৰাজনীতিৰ নামত বিৰোধীক নুন্যতম সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰৱণতা আজি শূণ্য হোৱাৰ দিশে। অসম জাতীয় পৰিষদেও তেওঁক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে যে, নীলা বা সেউজীয়া ৰঙতো থকাৰ বাবেই যদি এনেদৰে কোনো এটা দলৰ পতাকাক উপহাস কৰা হয়, তেনেহলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনক লৈও তেওঁৰ দৰে ব্যক্তিয়ে অনুৰূপ মন্তব্য কৰিব নেকি?

এতিয়া তেওঁ ব্যস্ত কেৱল ৰাজনীতি কৰাত। সন্মুখত ২০২১, সন্মুখত বি টি চিৰ নিৰ্বাচন। কোৰোনাৰ বাবে দিনে-ৰাতিয়ে খটা মানুহজনৰ মুখত কোৰোনাৰ কথা এতিয়া শুনি পাবলৈ নাই। ইউৰোপত কোৰোনাৰ দ্বিতীয় স্তৰৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে। পুনৰ কেইবাখনো দেশে লকডাউন দিব লগা পৰিস্থিতি তাত।

অসমতো তেনে পৰিস্থিতিৰে সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। কেৱল ৭হাজাৰ মান সক্ৰিয় কোৰোনা ৰোগী চিকিতসাধীন হৈ আছে বুলিয়ে তেওঁৰ এতিয়া পৰম সন্তুষ্টিত ৰাজনীতিৰ পথাৰত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। মানুহে মাস্ক নিপিন্ধাৰ বাবে আক্ষেপ কৰা মানুহজনে হাজাৰ হাজাৰ মাস্ক নিপিন্ধা, সামাজিক দুৰত্ব ৰক্ষা নকৰা মানুহৰ সন্মুখত ভাষণ দিছে।

অসমৰ ৰাজনীতিত তেওঁ এজন অন্ত্যন্ত ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰী। ‘মামা’ নামেৰে শেহতীয়াকৈ চৰ্চিত এই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বুলি দিয়া ভিডিঅটো মিছা বুলি ছচিয়েল মিডিয়াতে এতিয়া তেওঁ ট্ৰ’ল হৈছে। পিছে ধৰা পৰিলেও কোনো কথা নাই, মামাই নহয় সকলো নেতাই কয় মিছা। ৰাইজেহে জানি থব লাগে সেই সচাঁ…