মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

বিদেশী বোজা নহয়! পাৰে যদি ভেকচিন দিয়ক…

দেশবাসীক লাগে কোভিডৰ ভেকচিন। সামান্য পৰিস্থিতি উন্নত হ’লেও কোভিডৰ ভয়াৱহতা এতিয়াও আতৰা নাই। চিকিৎসাৰ অভাৱত দেশবাসী মাজৰে বহুতে কোভিডৰ লগত যুঁজি প্ৰাণ এৰিছে। মধ্যবিত্ত আৰু দৰিদ্ৰ দেশবাসীয়ে জীৱনৰ যুজঁত কোভিডৰ মাজত চকুৱে সৰিয়হ ফুল দেখিছে।

বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সহায়ৰ হাত, সাহাৰ্য সামগ্ৰী আহিয়েই আছে। এই মূৰ্হুতত চৌদিশে কেৱল অনিশ্চয়তা ভৱিষ্যত। সংকটৰ এই মূৰ্হুতত আকৌ নাগৰিকত্ব আইনৰ প্ৰসংগই গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ নৰেন্দ্ৰ মোডী চৰকাৰে এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। এই অধিসূচনাত কোৱা হৈছে যিসকলৰ শৰনাৰ্থীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব খোজে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব।

গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা জাৰি কৰা জাননীত সেই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰা হৈছে এইদৰে- In exercise of powers conferred under Section 16 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the central government hereby directs that powers exercisable by it for registration as citizen of India under Section 5, or for grant of certificate of naturalisation under section 6 of the Citizenship Act 1955 in respect of any person belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians, residing in the districts mentioned and the states mentioned below,” .

২০২১ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে লোকসভাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবৃতি প্ৰদান কৰিছিল। এই বিবৃতিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত জনাইছিল যে, কা সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো বিধি প্ৰস্তুত কৰা নাই। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কৈছিল যে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধিসমূহ কোভিড ভেকচিন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছতহে প্ৰস্তুত কৰা হব।

এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে ২০১৯চনত বহু প্ৰতিবাদৰ অন্তত আকোৰগোঁজ হৈ থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেবক কা ৰূপ দিছিল। অসমকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যই এই বিৰ্তকিত আইনখনৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় দিছিল। সেই প্ৰতিবাদলৈ পিঠি দি অতি শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৫ৰাজ্যৰ ১৩খন জিলাত পূৰ্বৰ নীতি অনুসৰিয়ে ভাৰতৰ নাগৰিকত্বৰ বাবে তিনি ৰাজ্যৰ নাগৰিকে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা দিছে।

পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশৰ নাগৰিকে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব বিচাৰি আবেদন জনাব পাৰিব। যিকেইখন ৰাজ্যৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সেই ৰাজ্যকেইখন হৈছে- গুজৰাট, চত্তীশগড়, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাৱ। অথাৎ এই ৫ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত ১৩জিলাৰ কৰ্তৃপক্ষই হিন্দু, শিখ, বুদ্ধ, জৈন, পাৰ্চী আৰু খ্ৰীষ্টান লোকসকলে নাগৰিকত্ব বিচৰা আবেদন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব।

অনলাইনযোগে এই আবেদন গ্ৰহণ কৰিব কৰ্তৃপক্ষই। নাগৰিকত্ব আইন ১৯৫৫ৰ অধীনত, নাগৰিকত্ব বিধি ২০০৯ অনুসৰি তেওঁলোকে নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বেও অনুৰূপ জাননী ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ২০০৮চনত কেইখনমান জিলাৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছিল।

যিকেইখন জিলাক এই জাননীয়ে সামৰি লৈছে সেইকেইখন হল গুজৰাটৰ মুৰ্বী, ৰাজপুত. পাতান আৰু বৰোদা। চত্তীষগড়ৰ ডাৰ্গ, বালোডাবাজা, ৰাজস্থানৰ জলোৰে, উদয়পুৰ, পালি, বাঘমেৰ, হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদ আৰু পাঞ্জাৱৰ জলন্ধৰ। এই জিলাকেইখনৰ উপৰিও পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ গৃহ সচিবক অনুৰূপ ক্ষমতা দিয়া হৈছে।

উপায়ুক্ত সকলে এই আবেদন পৰীক্ষা কৰিব জিলা পৰ্যায়ত। তাৰ পাছত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সেই পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত সেই তথ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি এই নিৰ্দেশত উল্লেখ আছে। জিলা উপায়ুক্তসকলে তেওঁলোকৰ নথি-পত্ৰত সন্তুষ্ট হ’লে তেওঁলোকক এখন এখনকৈ পঞ্জীয়ন পত্ৰ দিয়া হব।

অনলাইনযোগে সেই তথ্যসমূহ উল্লেখ কৰাৰ লগতে লিখিত ৰূপতো সেইসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা ৭দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিব। অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়মে ৰাজ্যখনৰ জনগাঁথনি, অবৈধ বিদেশী সমস্যা আৰু বেছি জটিল কৰি পেলাব বুলি বাৰে বাৰে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি থকা হৈছে।

স্বৰ্তস্ফুট আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনে কাৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ প্ৰতিবাদ ৰাজপথত উলিয়াইছিল। সেই বিৰোধিতালৈ আওকাণ কৰি পুনৰ কাৰ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এনে পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে জাতীয় দল-সংগঠনসমূহ গৰজি উঠিছে। প্ৰয়োজনত পূৰ্বতকৈ কঠোৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে।

অসমে আৰু বিদেশীৰ বোজা লব নোৱাৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছতো অতি সৰ্তকতাৰে লাহে লাহে এই বিৰ্তকিত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ সংশোধনী আইন প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে মোডী চৰকাৰ। অসমত প্ৰতিবাদৰ ৰূপ দেখি নিৰ্বাচনৰ বতৰত কা সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচনী সভাত শাসকীয় বিজেপিয়ে মুকলিকৈ কোনো বক্তব্য কৰিব পৰা নাছিল।

কাই অসমৰ থলুৱা আৰু খিলঞ্জীয়া লোকৰ নিৰাপত্তা বিঘ্নিত কৰিব নোৱাৰে বুলি আশ্বাস দিয়া এই চৰকাৰে অসম চুক্তি ৬নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ পৰামৰ্শদানৰ বাবে এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰি দিছিল। আইনৰ কথা দোহাই দি যি পৰামৰ্শ ধোৱা চাঙত উঠাই থলে বিজেপি চৰকাৰে। বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও প্ৰথমে তেনে পৰামৰ্শসমূহ আখৰে আখৰে ডাঢ়ি , কমা’ সহ কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ওলোটা খৰ মাৰিলে। বিদেশী

নিৰ্বাচনত পুনৰ ক্ষমতালৈ অহা বিজেপিয়ে হয়তো কব পাৰে কাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ স্থিতি অসমৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক লোকে মানি লৈছে। কিন্তু এয়া কিমান সচাঁ ?অসমৰ স্বাৰ্থ বিঘ্নিত কৰিব খোজা এনে ৰাজনৈতিক শক্তিক শাসনৰ বাঘজৰী তুলি দিয়া ভোটাৰ সকলে সেই কথা সময়ত নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব। নগাওঁ গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধন কৰিব গৈ প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক প্ৰয়াত হোমেন বৰগোহাঞিয়ে কোৱা কথা এষাৰ ৰাইজে মনত ৰাখিলে ভাল। দীৰ্ঘদিনৰ অভিজ্ঞতাৰে তেওঁ কৈছিল- কা আহিলে অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নহ’ব…