নিৰ্বাচন অসমত, প্ৰাৰ্থিত্ব বোকাখাততঃ কিন্তু কিয় প্ৰণৱ দলেৰ চৰ্চা বিশ্বত…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

এইবাৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বোকাখাত সমষ্টিৰ পৰ প্ৰতিন্দন্দ্বিতা কৰিব এজন যুৱকে। সেই শিক্ষিত যুৱকজনক লৈ চৰ্চা চলিছে কিন্তু বিশ্বজুৰি। তেওঁৰ ওপৰত দৃষ্টি খোদ জ্ঞানপীঠ বটাঁ বিজয়ী সাহিত্যিক অমিতাভ ঘোষৰ।

কেৱল অমিতাভ ঘোষৰে নহয়, এই যুৱ প্ৰাৰ্থীগৰাকীলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে টি এম কৃষ্ণাৰ দৰে সংগীতজ্ঞই, বিশিষ্টা ইতিহাসবিদ উমা চক্ৰৱৰ্তীয়ে তেওঁক দিছে আৰ্শীবাদ, পৰিৱেশবিদ জয়া ৰমন, লেখক-অধ্যাপক ভাজিনিৰ্য়াছ খাখাৰ দৰে লোকেও তেওঁলৈ আগবঢ়াইছে মুকলি সমৰ্থন।

অভিতাভ ঘোষে প্ৰণৱ দলে’ সন্দৰ্ভত টুইটাৰত লিখিছে, ”@PranabDoley19 is an important advocate for Indigenous rights and community based environmentalism. Great to see that he is running for elections with grass roots support. ”

অমিতাভ ঘোষে কৰা সেই টুইটতো

য’তেই দুৰ্নীতি, ত’তেই প্ৰণৱ। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবেই ৭ এপ্ৰিল ২০২০ত কৃষক নেতা সোণেশ্বৰ নৰহৰ সৈতে এইজন প্ৰণৱ দলেকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। অৱশ্যে ১৮ এপ্ৰিল, ২০২০ত দুয়োকে জামিনত মুক্তি দিছিল। তেওঁলোকৰ অপৰাধ আছিল খাদ্য, অসামৰিক যোগান বিভাগৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কাজিৰঙা সমাবায় সমিতি লিমিটেডত ৯০০ কুইন্টল চাউল হৰলুকি হোৱাৰ সন্দৰ্ভত মাত মাতিছিল।

দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবেই এই পুৰস্কাৰ তেওঁলোকক যচাঁ হৈছিল। প্ৰণৱ দলে আৰু সোণেশ্বৰ নৰহে পৰিৱেশ, দুৰ্নীতি, সামাজিক সমস্যা আদি বিষয়ত দীৰ্ঘদিন ধৰি মাত মাতি আহিছে। সেই সংগ্ৰামৰ এজন ৰণুৱা প্ৰণৱ দলে।

দুৰ্নীতি সহ্য কৰা নহব, আমাৰ অধিকাৰ আমাক লাগিবই…

কেৱল আধাৰশিলা ৰাজনীতিৰে জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰা ভুৱা জাতীয়তাবাদী নেতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰণৱক এইবাৰ প্ৰক্ষেপ কৰিছে বোকাখাতৰ ৰাইজে। এনে জনপ্ৰতিনিধি তথা মন্ত্ৰীক উচিত শিক্ষা দিবৰ বাবে ৰাইজ একত্ৰিত হৈছিল।

কিছুদিনৰ পূৰ্বে বোকাখাতত বিকল্প ৰাজনীতিৰ সন্ধানেৰে, কা বিৰোধী স্থিতিৰে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিপক্ষে ৰাইজে এই নিৰ্বাচনী যুঁজলৈ নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে আগবঢ়াইছে প্ৰণৱক। বোকাখাতৰ জীপাল নামৰ কৃষক শ্ৰমিক সংগঠনৰ হৈ ২০১৫চনৰ পৰাই অঞ্চলটোৰ আৰ্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ত প্ৰণৱ আছে ৰাইজৰ পক্ষত।

ৰাইজৰ পক্ষত থাকি চৰকাৰী হঠকাৰী নীতিৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ জলন্ত সমস্যাসমূহক লৈ প্ৰণৱ সদায় আগত। সেয়েহে প্ৰণৱৰ প্ৰতি বোকাখাত ৰাইজৰ আকুন্ঠ সহাঁৰি। তেওঁৰ কাষত আঞ্চলিক গণ মৰ্চা, ছাত্ৰ সমাজ, পদাতিক নাৰী সমাজ, নিখিল ভাৰত কৃষক সভা, আঞ্চলিকতাবাদী সুৰক্ষা মঞ্চ, বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ, অনুসূচীত জাতি যুৱ পৰিষদ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংগ্ৰামী মঞ্চ, অনুসূচীত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা, চাওতালী ছাত্ৰ সন্থা, থলুৱা শিল্পী সমাজ, বানপীড়িত অঞ্চল উন্নয়ন সমিতি, অসম মহিলা সংঘকে ধৰি বহু দল-সংগঠন।

ৰাইজৰ কাষত প্ৰণৱ দলে…

প্ৰণৱ দলে নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি। জাতি-মাটিৰ প্ৰতি তেওঁৰ আছে প্ৰতিশ্ৰুতি। বিশ্বজনীন চিন্তাৰে থলুৱা লোকৰ অধিকাৰৰ হকে মাত মতা প্ৰণৱ দলে দেখিছে জীৱনৰ আঁচল সংগ্ৰাম। ধনশিৰিৰ গৰাখহনীয়াই উটুৱাই লৈ গৈছিল তেওঁৰ ঘৰ।

চকুৰ সন্মুখতে দেখিছিল কিদৰে সৰ্বসান্ত কৰিছিল বান, গৰাখহনীয়াই।দিকহাৰা হৈছিল খেতিয়ক, তেওঁলোকো ভগনীয়া হৈ নতুন ঘৰ পাতিছিল পানবাৰীত। প্ৰণৱ দেউতাকৰ নাম লক্ষী দলে। বৃত্তিত খেতিয়ক।

খেতি কৰে কিন্তু মাটি পট্টা আজিও নাই। এয়াই খেতিয়কৰ দশা। সেইবোৰ সমস্যা, প্ৰত্যাহ্বান প্ৰণৱে সৰুৰে পৰাই দেখা। সেয়েহে মনৰ ভিতৰত প্ৰণৱ দলেৰ আছে তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু সচাঁ অৰ্থত সেই সমষ্টিৰ মানুহৰ প্ৰতি কিবা এটা কৰাৰ সপোন।

খেতিয়কৰ সন্তান হৈওঁ প্ৰণৱ উচ্চশিক্ষিত। কলকাতাৰ বিশ্ব ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তি নিকেতনৰ পৰা স্নাতক। তাৰপাছত প্ৰণৱ গৈছিল মুম্বাইৰ টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছচিয়েল চায়েন্স চমুকৈ TISSলৈ। দেশৰে এনে প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ হৈ প্ৰণৱ ঘূৰি আহিছিল ৰাইজৰ মাজলৈ।

চাকৰিৰ পিছত নদৌৰি প্ৰণৱে জীপাল কৃষক, শ্ৰমিক সংঘৰ ভূমি আৰু কৃষক-শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ আৰু ন্যায়ৰ হকে মাত মাতি গল। যুৱশক্তিক একত্ৰিকৰণৰ জৰিয়তে বোকাখাত অঞ্চলৰ কৃষিনিৰ্ভৰ অৰ্থনীতি পুনৰ সক্ৰিয় কৰিবৰ বাবে সমবায় প্ৰতিমান গঠনৰ কামত নিয়োগ কৰিলে নিজকে।

তেওঁ স্থানীয় কন্ঠক আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত তুলি ধৰা এক মাধ্যম হৈ পৰিল। অখিল ভাৰতীয় কৃষক সংঘৰ সমন্বয় সমিতিৰ অসমৰ আহ্বায়কো তেওঁ। বাস্তৱসন্মত দৃষ্টিভংগীৰে ব্যৱসায়িকভাৱে প্ৰতিতো সমস্যাক প্ৰণৱে ভিতৰৰ পৰা উপলদ্ধি কৰে।

মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ হকে তেওঁ মাত মাতি আহিছে। কাজিৰঙাৰ সমীপত সংঘটিত এনে মানৱধিকাৰ উলংঘনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি প্ৰণৱে বিশ্ববাসীৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল।

প্ৰণৱ দলে, এক বিপ্লৱী সত্তা। যি বিপ্লৱ মাটি আৰু মানুহৰ অধিকাৰৰ সৈতে কৃষি নিৰ্ভৰ চেতনা আৰু দায়ৱদ্ধতাৰে আগুৱাই নিব খোজে। লিংগভিত্তিক যৌন হিংসা, সামাজিক বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এক প্ৰতিবাদী কন্ঠ।

প্ৰণৱে কৰা কামবোৰ সদায় অনন্য। গণতন্ত্ৰৰ ৰক্ষাৰ হকে জাতি-মাটিৰ স্বাৰ্থৰ পক্ষত মাত মাতি অহা সেই প্ৰণৱ দলেই ক’লে- ৰাইজৰ সপোন পূৰণ কৰিব পৰাটোৱেই তেওঁৰ লক্ষ্য। দৈনিক ২০-২৫টা আধাৰশিলা স্থাপনেৰে কোনোবাই যদি ভাৱিছে, আকৌ এবাৰ ৰাইজক ঠগিব পাৰি। তেনেহলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সৱলভাৱে থিয় দি তেনে অপশক্তিক ৰোধ কৰা এই নিৰ্বাচনী যুঁজত সেই কথা মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ তেওঁ নামি পৰিছে।

প্ৰণৱ দলেৰ প্ৰতি সমৰ্থন আছে নেচনেল এলায়েন্স অৱ পিপলছ্ মুভমেন্টৰ মানৱধিকাৰ কৰ্মী মীৰা সংঘমিত্ৰা, প্ৰফুল্ল শামন্ত ৰায়, গল্ডমেন এনভাৰমেন্টেল বটাঁ বিজয়ী এইসকলৰ কাষ পাইছেগৈ প্ৰণৱৰ সমাজৰ প্ৰতি দায়ৱদ্ধতাৰে চলোৱা কুছকাৱাজৰ কথা।

ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰণৱ। আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ সমৰ্থন প্ৰণৱৰ সৈতে। নিৰ্বাচন খেলিবলৈ প্ৰণৱ ধন নাই। ৰাইজেও জানে সেই কথা। ৰাইজেইতো ৰজা, ৰাইজেই মৰসাহ। প্ৰণৱ কৈছে,- ৰাইজে নখ জোকাৰিলে সকলো সম্ভৱ।

প্ৰণৱৰ বাবে বোকাখাতৰ মৰিধনশিৰি পঞ্চায়তৰ আগৰাতলি আৰু ধনশিৰিমুখত ১০০বিঘা মাটিত ৰাইজে খেতি কৰিছে। সেই ফচল বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে। সেই ধনেৰে প্ৰণৱে নিৰ্বাচন খেলিব। প্ৰণৱ হৈ পৰিছে এতিয়া য়ুউথ ফৰ বোকাখাত।

শিপিনীয়ে গামোছা বৈছে, হাঁহ-কুকুৰা-গাহৰি বিক্ৰী কৰি প্ৰণৱ বাবে ধন সাঁচিছে। অসমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত আজিৰ তাৰিখত এনে দৃশ্য বিৰল। এজন শক্তিশালী মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰণৱে যুঁজিব লাগিব। প্ৰণৱ কাষত আছে ৰাইজ, প্ৰণৱৰ কাষত আছে সেনাপতিৰ দৰে সোণেশ্বৰ নৰহ।

বোকাখাতৰ এই যুৱকজনৰ চৰ্চা, প্ৰশংসা সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি। দেশৰ বৌদ্ধিক মহলে কৈছে এই মৌলিক ৰাজনীতিত আছে বিকল্পৰ সন্ধান। তেনে প্ৰক্ষেপনেহে পুঁজিবাদী, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক শক্তিৰ ৰোধ কৰিব পাৰিব। কিয়নো ধন-সম্পত্তিতকৈ বহু উৰ্ধত এই মৰম, এই আদৰ।

বোকাখাত সমষ্টিত আছে বহু জটিল সমস্যা। ১৯৬২চনত কংগ্ৰেছৰ নৰেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা জয়ী হৈছিল বিধায়কৰূপে। তাৰ পাছত ১৯৬৭ত এল দাস, ১৯৭২ত তুলসী দাস, ১৯৭৮ সত্যগোপাল কৰ্মকাৰ, ১৯৮৩ত ধৰ্মেশ্বৰ হাজৰিকা, ১৯৮৫ত বলোভদ্ৰ তামুলী, ১৯৯১ত ভূপেন ভূঞা, ১৯৯৬ত ভূপেন ভূঞা জয়ী হৈছিল। আটাইকেইজন আছিল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক।

২০০১ত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জিতেন গগৈ, ২০০৬তো জিতেন গগৈয়ে জয়ী হৈছিল। ২০১১ত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ অৰুণ ফুকন বোকাখাতৰ বিধায়ক হয়। ২০১৬চনত অগপৰ অতুল বৰা জয়ী হয় বোকাখাতৰ পৰা। বিজেপি বোকাছাত উঠি মন্ত্ৰী হল। দুটাকৈ দপ্তৰৰ দায়িত্বও পালে। কিন্তু বোকাখাত ৰাইজৰ বাবে কাম কৰাৰ অৱকাশ যোৱা চাৰে চাৰিবছৰে নাপালে।

প্ৰণৱ দলেই কলে,- তেওঁ এজন বিফল বিধায়ক-মন্ত্ৰী। মানুহৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপনেই কৰিব নোৱাৰে। নূন্যতম সৌজনত্যা আশা কৰাটোও মিছা তেওঁৰ পৰা। উন্নয়নৰ দিশতো শূণ্য। কৃষিমন্ত্ৰী হৈও তেওঁ কৃষকৰে সমস্যা নুবুজে।

এম্বুলেন্সৰ অভাৱত ৰোগী মৰে এই বোকাখাতত। ৰাইজে ভালকৈ কব, তেওঁ কত বিফল। মইতো তেওঁৰ বিপক্ষ প্ৰাৰ্থী, ৰাইজৰ মনত পঞ্জীভূত ক্ষোভৰ উমান ললেই আপোনালোকে বুজিব, ৰাইজে কিয় মোক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে।

এই সমষ্টিটোত আছে ডেৰ লক্ষাধিক ভোটাৰ। গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোটাৰে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ। কিন্তু তেওঁলোকৰ এজনো জনপ্ৰতিনিধি নাই আজিলৈকে। প্ৰণৱ দলেক অৱশ্যে কোনো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে নহয়, ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাইজে প্ৰক্ষেপ কৰিছে। আৰু সেই প্ৰণৱ দলেক লৈয়ে বিশ্বজুৰি এতিয়া চৰ্চা চলিছে।