মিঞা কলাক্ষেত্ৰ স্থাপনৰো সপোন আছিল বিজেপিৰ!

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

বহুতৰে চকুত পৰিছে এইবোৰ কথা। অসম ভিজন ডকুমেণ্ট ২০১৬-২০২৫ । অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ ২৩ মাৰ্চ ২০১৬ত প্ৰকাশ কৰিছিল যোৱা দহটা বছৰত কিকি কাম কৰিব সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰে এই ডকুমেণ্ট ।

৫২ পৃষ্ঠাৰ এই ভিজন ডকুমেন্ট প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে । সেই ভিজন ডকুমেন্টৰে কিছু কথা আজি বিজেপি একাংশ নেতা তথা দলটোক সোঁৱৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে । বৰ বেছি দিনৰ আগৰ কথা নহয় এয়া । এতিয়াও সেই ভিজন ডকুমেন্ট প্ৰকাশ হোৱা ৫ বছৰ হোৱাই নাই কিন্তু বিজেপিয়ে পাহৰিছে তাত লিখা বহু কথা ।

২০১৬ চনৰ বিজেপি প্ৰকাশ কৰা ভিজন ডকুমেণ্ট খন

তেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অছিল অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি । ২৩ মাৰ্চ ২০১৬ত এই ভিজন ডকুমেণ্টৰ পাতনি লিখিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেতিয়াৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । ক্ষমতালৈ আহিলে কি কি কৰিব তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ।

ৰাজ্যবাসীক বিজেপিক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাই সুশাসনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ লগতে উন্নয়ন আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে কিকি কাম কৰিব তাৰ খতিয়ান আৰু নিশ্চিতি এই পাতনিত উল্লেখ কৰা হৈছে । সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লিখিছিল –

At last it is our humble declaration before the esteemed people of the state that if our Bharatiya Janata Party gets the opportunity to come to power it will devote wholeheartedly to bring about a new era of all round development in the state. Here I can assure that all classes of citizen will be able to live with dignity and will have social justice under the rule of a much awaited B.J.P. government in the state. I urge upon all citizens of the state to actively participate in this process of building up a New Assam and thereby pave the way for a very positive change to our state.

ভিজন ডকুমেণ্টৰ পাতনি লিখিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে

এই ভিজন ডকুমেন্ট আছিল ১০ বছৰৰ বাবে অসমৰ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি । ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ আছিল কোবিন্দ পুৰকায়স্থ । উপাধক্ষ আছিল সুমন্ত চলিহা । কমিটীৰ আছিল মুঠ ১০ জন সদস্য । তেওঁলোক ক্ৰমে আৰ পি শৰ্মা, পুলকেশ বৰুৱা, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মনোৰঞ্জন দাস, পালিত কুমাৰ বৰা, যাদৱ দলৈ,জগদীশ ভূঞা, শান্তনু ভৰালী, আব্দুল কুদ্দুছ আৰু সঞ্জীৱ গোস্বামী ।

সেই সময়ত বিজেপিত থকা আৰু বৰ্তমান আৰপি শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ নেতা । বিজেপি ত্যাগ কৰি জগদীশ ভূঞা এতিয়া অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখ্য ৰাজ্যিক আহ্বায়ক । বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৫ বছৰৰ নহয় ১০ বছৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু উদ্দেশ্য এইদৰে এই ভিজন ডকুমেণ্টৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক দিছিল লিখিত ৰূপত ।

কোন কোন আছিল বিজেপিৰ ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰা কমিটিত

এই ভিজন ডকুমেণ্টত উল্লেখ কৰা হৈছিল ২৩ লাখ নিবনুৱা আছে ৰাজ্যত । ৯৬ শতাংশ কৃষি ভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা । ৪২ শতাংশ অসমৰ জনসাধাৰণে নাপায় বিশুদ্ধ খোৱাপানী । ১ লাখ ২৫ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক নাই মাটিৰ পত্তা । অসমৰ কি কি সমস্যা আছে তাৰ বাখ্যা আৰু সেইবোৰৰ সমাধানৰ বাবে কি ধৰণে পদক্ষেপ ল’ব তাৰ কৰ্মসূচী আছিল এই ভিজন ডকুমেণ্টত ।

বিজেপিৰ আজিৰ নেতৃত্বই হয়তো ভিজন ডকুমেন্ট লিখা পাহৰিছে বা পাহৰিব বিচাৰিছে । ১০ বছৰৰ বাবে তেওঁলোকে এই লক্ষ্য লৈছিল সেয়েহে ধৰি লোৱা হৈছে তেওঁলোকে এইবোৰ কাম কৰাৰৰ এক সময় আছে বুলি যুক্তিও দৰ্শাব পাৰে ।

এতিয়া মিঞা বিতৰ্কত উত্তাল ৰাজনীতি । মিঞা মিউজিয়াম স্থাপন কোনো কাৰনতে নহ’ব বুলি বিজেপিয়ে হুংকাৰ দিছে । মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেতিয়াবা মোগল আন কেতিয়াবা মিঞা মিউজিয়ামক লৈ এই সংখ্যালঘু লোক সকলক অতি কৌশলেৰে আক্ৰমণ কৰি ধৰ্মীয় মেৰু বিভাজনৰ চেষ্টা চলাইছে । বিজেপিয়ে কেৱল হিন্দুৰ আৰু তথাকথিত তেওঁলোকৰ দৃষ্টিৰ অসমীয়াক ৰক্ষা কৰিব পাৰে বুলি এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।

২০২১ ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহুৰ্তত বিজেপিয়ে মিঞা মিউজিয়ামক লৈ যি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তাত সাধৰণ মানুহ েকো নতুনত্ব বিচাৰি পোৱা নাই । মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা বিজেপিৰ নেতৃত্বই হয়তো পাহৰি গৈছে তেওলোকৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশিত অসাম ভিজন ডকুমেণ্ট ২০১৬- ২০২৫ৰ কথা ।

বিজেপিয়ে ৫ বছৰ আগতেই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আৰ্হিত চৰ চাপৰি তথা মুছলিম ধৰ্মালম্বী লোক সকলৰ সাংস্কৃতিক ধৰ্মীয় সা-সামগ্ৰী সংৰক্ষনৰ বাবে এখন কলাক্ষেত্ৰ স্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । ইয়াৰ পৰাই চৰ- চাপৰিৰ মিউজিয়াম স্থাপনৰ চিন্তা সূত্ৰপাত হৈছিল । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া যিমান শিৰ ফুলাই এই দাবী অস্বীকাৰ কৰিলেও কাৰ্যত চৰ চাপৰিৰ মিউজিয়াম বা মিঞা মিউজিয়ামৰ চিন্ত প্ৰবাহ সূত্ৰপাত হৈছিল বিজেপিৰ ৫ বছৰৰ আগৰ এই ভিজন ডকুমেণ্টত ।

কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বিজেপি নেতাই পঢ়ক নিজেই

এই ভিজন ডকুমেণ্টত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল শ্ৰী মন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আৰ্হিত মুছলমান সকলৰ কলা সংস্কৃতি সংৰক্ষনৰ বাবে আজান পীৰ কলাক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰিব । এতিয়া চৰ- চাপৰি বুলিলে এলাৰ্জি হোৱা দেখুৱা বিজেপিয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাছিল নে ?

আজান পীৰ নামত এখন কলাক্ষেত্ৰ । ভাল কথা। কিন্তু বিজেপিৰ গাত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ আগত কিয় লাগিছে হিন্দু-মুছলমানৰ বতাহ । চৰ চাপৰিৰ ছোৱালীবোৰৰ শিক্ষাৰ বাবে বিশেষ মিচনৰ কথাও উল্লেখ আছে ইয়াত । একেদৰে চৰ – চাপৰিৰ লোক সকলক সক্ষমতা অনুসৰি তেওঁলোকক কৰ্ম কৌশলতাৰ বিকাশৰ বাবে শিক্ষা প্ৰদান কৰা।

বিজেপিয়ে চৰ-চাপৰিত বাস কৰা লোকসকলৰ কথা ইমান চিন্তা কৰে! কিন্তু বাহিৰত দেখুৱাই কিয় কটাক্ষ কৰে এই লোকসকলক। তুচ্চ-তাচিল্যৰে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা দলটোৰ নেতা-মন্ত্ৰীয়ে এইবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কি সচাঁ অন্তৰৰে দিয়া নাছিল নেকি?

শ্বেৰমান আলী আহমেদে কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এনে প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে এতিয়া? এইবোৰ কথা এতিয়া কিয় কোৱাৰ সাহস নকৰে তেওঁলোকে। বিজেপিয়ে ৫বছৰৰ পূৰ্বে ১০বছৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যি ভিছন ডকুমেন্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল, সেইবোৰ এতিয়া নাকচ কৰিব পাৰিবনে?

নিজ দলৰ বিধায়কৰ উপস্থিতিত বিধানসভাত চৰ-চাপৰি মিউজিয়াম স্থাপনৰ প্ৰসংগৰ সন্দৰ্ভত অসমৰ এচাম লোকক মোগল আখ্যা দিয়া সকল আজি নিমাত কিয়। ৰাজনৈতিক সভাত লাভ জেহাদৰ কথা কোৱা বাক চতুৰ মন্ত্ৰীয়ে এবাৰ পঢ়ি লওঁক এই ভিছন ডকুমেন্ট।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দৰেই সেই কলাক্ষেত্ৰৰ আৰ্হিত আজানপীৰ কলাক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰাৰ কথা কোনে কৈছিল? বিজেপি নে আজমলে? এতিয়া সকলোবোৰ কথা ৰাজনীতিৰ দৃষ্টিৰে সাম্প্ৰদায়িক প্ৰলেপ সানি সাধাৰণ লোকৰ মাজত প্ৰভেদৰ বীজ সিচিব খোজা সকলেই জানো মুছলমানৰ বাবে আন এখন কলাক্ষেত্ৰ স্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাছিল।