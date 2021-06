Post COVID-19ঃ কোৰোনাক ভেজা দি মূৰ দঙা আন এক বিপদ…

লাহে লাহে কোৰোনা কমিছে, সুস্থ হোৱা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। কিন্তু ৰব, কোৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা এগৰাকী লোক পিছৰ পৰ্যায়তো বিপদ মুক্ত নহয়। সবিশেষ জানিবলৈ পঢ়ক অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংস্কৰণৰ তলৰ প্ৰতিবেদনটি…

লাহে লাহে কোৰোনাকেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে দেশত। প্ৰায় ৬৩দিনৰ অন্তত ভাৰতত ২৪ঘন্টাত আটাইতকৈ কম লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য শেহতীয়াকৈ সদৰি কৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত আনলক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে।

লাহে লাহে কোৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা সংখ্যাতকৈ আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে।কোৰোনাকেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতি উন্নত হলেও শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ হোৱা আন এক তথ্যই সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে।

কোৰোনাক জয় কৰি উভতি অহাৰ পাছতো এজন লোকে স্বাস্থ্যগত দিশত বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হব পাৰে। এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনত। কোৰোনাত সুস্থ হৈ উভতি অহাৰ পাছত এগৰাকী লোক স্বাস্থ্যগত দিশত কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত দ্য জাৰ্নেল অৱ মেডিকেল এছচিয়েশ্যন চমুকৈ JAMAই এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে।

এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, এগৰাকী লোক কোৰোনাৰ পৰা সুস্থ হোৱাৰ পাছত বিভিন্ন অন্য বেমাৰৰ সন্মুখীন হব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত নতুন ৰোগে দেখা দিব পাৰে বুলিও উল্লেখ কৰিছে এই প্ৰতিবেদনত।

বিশ্বৰ আগশাৰীৰ এই সংস্থাটোৱে প্ৰতিবেদনখনত লগতে প্ৰকাশ কৰিছে যে, কোৰোনা ভাইৰাছে ব্যক্তিৰ শৰীৰত এনেভাৱে প্ৰৱেশ কৰে যে ইয়াৰ পৰা উপশম লাভ কৰাৰ পিছতো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা যেনে, হৃদৰোগ বা অন্য বিভিন্ন বেমাৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে।

বিশেষজ্ঞসকলে চলোৱা এই অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে আন এক ভয়ংকৰ তথ্য। কোৰোনাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত এগৰাকী লোকৰ দেহৰ পৰা এই ভাইৰাছ বিধ সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি নাযায়।আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত এই ভাইৰাছে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ (multi-system hyper inflammatory syndrome) বিকল কৰিও তুলিব পাৰে।

এগৰাকী ব্যক্তি কোৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হোৱাৰ পিছত ব্যক্তিগৰাকীকে নিজকে যথেষ্ট যতন লোৱাৰ প্ৰয়োজনৰ কথা সদৰি কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে। কোৰোনা নিগেটিভ আহিলেও ৩সপ্তাহৰ পৰা ৪ মাহৰ ভিতৰত তেওঁক পুনৰ অন্যৰোগে জুৰুলা কৰিব পাৰে। আৰু এই পৰ্যায়ত অৱস্থা অধিক সংকটজনক হৈ উঠিব পাৰে। এই মত প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষজ্ঞই।

ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত প্ৰায় ২০শতাংশ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত কোৰোনা নিগেটিভ হোৱাৰ পাছতো পুনৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা জুৰুলা কৰাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। অৱশ্যে ভাৰতৰে ৰাজ্যভেদে ইয়াৰ পৰিমাণ কম-বেছি। ইয়াৰ ভিতৰত কৰ্ণাটকত প্ৰায় ৩৮শতাংশ লোক পোষ্ট কোভিডত গুৰুতৰভাৱে আক্ৰান্ত হৈছে।

এতিয়া কথা হল, পোষ্ট কোভিডৰ লক্ষণ সমূহ কেনেকুৱা। পোষ্ট কোভিডৰ প্ৰধান কেইটামান লক্ষণ এনেধৰণৰ-

১. মূৰৰ বিষ আৰু ভাগৰঃ কোৰোনাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পাছতো বহুলোকৰ বহুসময়ৰ লৈকে ভাগৰ আৰু মূৰৰ বিষত ভুগি থাকে। এয়া এইকাৰনেই হয় যে, কোৰোনা ভাইৰাছে উক্ত লোকগৰাকীৰ দেহত মালন্স ফাইবাৰ অনিষ্ঠ কৰে। যাৰ বাবে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰ বিষো হব পাৰে। নিয়মিত ব্যায়াম আৰু খোৱা-বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যতনে ইয়াৰ পৰা সহজে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে।

২. উশাহ লোৱাত অসুবিধাঃ কোৰোনাৰ পৰা বাচি আহিও বহুলোকৰ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ সঠিক ৰূপত নাথাকে। যাৰ বাবে উশাহ লোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোক। বহুলোক এনে সমস্যাত গুৰুতৰভাৱে আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুও হয়। পোষ্ট কোভিডৰ এয়া হৈছে অন্যতম এক জটিল সমস্যা।

৩. কাঁহ-চৰ্দিঃ কোৰোনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ পাছত পোষ্ট কোভিডৰ আন এক লক্ষণ হৈছে কাঁহ-চৰ্দি। অৱশ্যে সময়ৰ লগে লগে এই সমস্যা আঁতৰ হয়। কিন্তু অধিক দিন এনে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হলে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাতো উচিত।

৪. ভৰিৰ বিষ, জ্বলা-পোৰাঃ একাংশ ৰোগীৰ কোৰোনা ভাইৰাছ দেহৰ পৰা যোৱাৰ পাছত ভৰিৰ বিষৰ দৰে সমস্যাত ভুগে। ভৰিৰ বিষে মানুহজনক দুৰ্বল কৰি পেলাবও পাৰে। এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ভিটামিনজাতীয় খাদ্যসামগ্ৰী প্ৰচুৰ পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰিব লাগে।

৫. টোপনি নহাঃ কোৰোনা মহামাৰীয়ে এগৰাকী লোকক মানসিকভাৱেও ভাঙি পেলায়। শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োতা ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ পেলায় কোৰোনা। যাৰ বাবে এগৰাকী লোক কোৰোনাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিও টোপনি অতি কমকৈ আহে। এয়া পোষ্ট কোভিডৰ এক ভয়ংকৰ লক্ষণ। ইয়াৰ বাবে অৱশ্যে যোগ ব্যায়ামৰ লগতে জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী কিছু সলনি কৰিলে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি।

কোৰোনাক জয় কৰি পুনৰ এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ এগৰাকী ৰোগীক প্ৰৱল মনোবলৰ প্ৰয়োজন বুলি চিকিতসকসকলে কব খোজে। পোষ্ট কোভিড আচলতে প্ৰায়বোৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতে থাকে যদিও অন্য কিছু বেমাৰত আক্ৰান্ত লোকক পোষ্ট কোভিডে অধিক জুৰুলা কৰে। হৃদজনিত ৰোগ, ডায়েবেটিছ জাতীয় ৰোগত ভোগা লোকৰ বাবে পোষ্ট কোভিড অধিক ভয়ংকৰ।

এইটো নহয় যে, পোষ্ট কোভিডৰ পৰা সহজে পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰি। নিয়মিত শাৰীৰিক ব্যায়াম হৈছে পোষ্ট কোভিডৰ পৰা পৰিত্ৰাণ হোৱা মহৌষধ। লগতে লোকজনৰ মনোবলে এই সমস্যাৰ পৰা সহজে উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰে। নিয়মিত খাদ্যৰ তালিকাখনত অধিক ভিটামিনযুক্ত খাদ্যক স্থান দিলে পোষ্ট কোভিড অধিক ভয়ংকৰ হৈ উঠিব নোৱাৰে।

কোৰোনা আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়খিনিৰ সমানেই পোষ্ট কোভিডৰ সময়তো নিজক যতন লোৱাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন। বহু ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এনে সজাগতা নাই বাবেই বিপদে দেখা দিয়ে। অসমৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ চিকিতসক নৱনীল বৰুৱাই এই ক্ষেত্ৰত আক্ষেপ কৰি কয় যে, সজাগ হলে পোষ্ট কোভিড ইমান ভয়ংকৰ নহয়। খাদ্য প্ৰণালী আৰু চিকিতসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণেৰে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। চিকিতসকগৰাকীয়ে এনে ৰোগীৰ বাবে খাদ্যৰ তালিকাত প্ৰটিন জাতীয় সামগ্ৰীক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে বুলি সদৰি কৰে।

অসমতে পোষ্ট কোভিডে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে। ইয়াৰ ভিতৰত হোমেন বৰগোহাঞি, লক্ষ্মীনন্দন বৰা, তৰুণ গগৈকে ধৰি বহুকেইজনৰ নাম লব পাৰি। ভিটালী দাসকো আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি নিলে পোষ্ট কোভিডেই। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ বহুকেইজন বৰোণ্য ব্যক্তিক পোষ্ট কোভিডে আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি নিলে।

প্ৰথম পৰ্যায়ত পোষ্ট কোভিডক লৈ বিশেষ সজাগতা বা সাৱাধানতা নাছিল যদিও শেহতীয়াকৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক গৱেষণা আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য কৰিলে অনুমেয় হ.য় যে, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত পোষ্ট কোভিডক লৈ এতিয়াও সচেতনাৰ যথেষ্ট অভাৱ। চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষইও এই বিষয়টো বৰ বেছি গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰা যেন লক্ষ্য কৰা নাই। চৰকাৰে এই দিশত ব্যাপক সচেনতাৰ সৃষ্টি কৰাৰ থল আছিল।

পোষ্ট কোভিডৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এজন ৰোগীয়ে প্ৰতিদিনে কি কি কৰিব লাগে তাৰো উপায় দিছে চিকিতসকে। প্ৰতিদিনেই পাল্ছ অক্সিমিটাৰৰে পৰীক্ষা, পুষ্টিকৰ আহাৰ, টোপনি আৰু প্ৰয়োজনীয় আৰামৰ লগতে ধুম্ৰপান আৰু সুৰাৰ পৰা আতৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে চিকিতসকে। নিয়মিত ব্যায়াম, কেতিয়াবা শুই দীঘল দীঘলৈ উশাহ লোৱা, মানসিকভাৱে নিজক সবল কৰিবৰ বাবে ভালপোৱা কামত ব্যস্ত কৰা আজি কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ চিকিতসকৰ।

এইখিনিতে এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে, এগৰাকী ৰোগী সুস্থ হোৱাৰ পাছতো পোষ্ট কোভিডৰ এই পিৰিয়ড ৩-৪পৰ্যন্ত চলি থাকে। এই সময়চোৱাত প্ৰয়োজনীয় যতন নললে যিকোনো অঘটন ঘটিব পাৰে। কৰ্ণাটকৰ এগৰাকী চিকিতসকৰ মতে, কিছুদিনৰ আগতে ৰাজ্যখনত হস্পাতালৰ পৰা বহু কোৰোনা ৰোগী সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পাছৰ ১০দিনৰ ভিতৰত বহু ৰোগীৰ মৃত্য়ু হৈছিল। আচলতে সজাগতা আৰু যতনৰ ক্ষেত্ৰত কৃপনালি কৰাৰ বাবেই এনে হৈছিল বুলি তেওঁ কব খোজে।

বিশ্বৰ ভিতৰতে কোৰোনাই সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা দেশৰ আমেৰিকা, ভাৰত, ব্ৰাজিল, মেক্সিক আৰু বিটেইনত পোষ্ট কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত কোনো এখন দেশেই এই বিষয়ক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাছিল যদিও শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাত এই ক্ষেত্ৰত ব্যাপক সজাগত অভিযান গঢ়ি তোলা হৈছিল যাৰ ফলো আমেৰিকাই লাভ কৰিছে।

এই সকলোবোৰ কথাৰ উপৰিও শেহতীয়াকৈ লুইছ ৱাৰ্চিংটন ইউনিভাৰচিটীয়ে কৰা এক সমীক্ষাত ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা তথ্যত আছে যে, যাৰ কোনো ৰোগ নাই, তেনে লোক লোক যদি কোৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। তেনেহলে তেওঁ আগন্তুক ছমাহৰ ভিতৰত মৃত্যু মুখতো পৰিব পাৰে। তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কৈছে এনেদৰে- that Covid-19 survivors — including those not sick enough to be hospitalized — have an increased risk of death in the six months following diagnosis with the virus.

প্ৰায় ৮৭হাজাৰ ৰোগীক লৈ এই সমীক্ষা তেওঁলোকে চলাইছিল বুলি দাবী কৰিছে লুইছ ৱাৰ্চিংটন ইউনিভাৰচিটীয়ে। সেয়া যি কি নহলেও পোষ্ট কোভিড পিৰিয়ডটো যে অধিক ক্ষতিকাৰক সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে। এই পোষ্ট কোভিডেই আমাৰ মাজৰ পৰা বহুকেইজন বিশিষ্ট, বৰোণ্য লোকক কাঢ়ি নিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সময় থাকোতেই চৰকাৰৰ লগতে আমিও সজাগ-সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে।