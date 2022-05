সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতাত উজ্বলিল শিৱসাগৰ কৰ্মাচ কলেজৰ ছাত্ৰী নন্দিনী আগৰৱাল…

ডিজিটেল ডেস্কঃ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতীয় কম্পেনী সচিব সংস্থান (the institute of company secretaries of india) ই আয়োজন কৰিছিল সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত এক ৰচনা প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত শিৱসাগৰ কৰ্মাচ কলেজৰ স্নাতক মহলাৰ ছাত্ৰী নন্দনী আগৰৱালে দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমস্থান লাভ কৰিছে। আনহাতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে ঔৰংগাবাদৰ মানসী গণেশ কুলকৰৰ্ণী আৰু তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কলেজ অৱ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰী সুৰভী ৰাজেশে। ৰচনাৰ বিষয় আছিল- ২০৩০ৰ ভাৰতবৰ্ষ। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৯মেত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ কেইবাহাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশ লৈছিল যদিও উচ্চ স্তৰৰ প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ছাত্ৰীগৰাকী নন্দিনী আগৰৱালে প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ খবৰে ৰাজ্যবাসীক আনন্দিত কৰিছে আৰু শিৱসাগৰ কৰ্মাচ কলেজৰ অধ্যক্ষ তথা অধ্যাপক বৃন্দই তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে।