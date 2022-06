ৰাজ্য, বহিঃৰাজ্যৰ গৱেষক, শিক্ষাবিদৰ উপস্থিতিত শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনাচক্ৰ…

ডিজিটেল সংবাদ বটদ্ৰৱাঃ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান তথা গুৰুজনাৰ নামেৰে প্ৰতিস্থিত বটদ্ৰৱা শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনাচক্ৰৰ আজি সফল সামৰণি পৰে। বটদ্ৰৱা শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী আৰু অৰ্থনীতি বিভাগৰ উদোগত, আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিত কোষৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্ৰ কালি (প্ৰথম দিনা) পুৱা বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি জোনাৰাম বৰুৱাই।

অধ্যাপক শ্বৰিফুল ইছলামে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটিত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ হবিবুৰ ৰহমানে আৰু উদ্ধোধনী ভাষন প্ৰদান কৰে প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ ভোগেশ্বৰ বৰাই। “উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মহিলা সকলৰ স্থিতি, সমস্যা, প্ৰত্যাহ্বান আৰু উত্তৰণৰ বাবে পৰিকল্পনা(status of women in the north east India and it’s issues, challenges and strategies for Empowerment)” শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত এই আলোচনাচক্ৰ খনিৰ কালি প্ৰথম চক্ৰত সঞ্চালকৰ আসন অলংকৃত কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক, কটন বিশ্ববিদ্যালয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ জগদীশ পাটগিৰিয়, সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশ গ্ৰহণ কৰে ফৰকাটিং কলেজৰ সহযোগী অধ্যাপক ডঃ দেৱাশীষ বৰুৱাই।

ইফালে সমান্তৰালকৈ দ্বিতীয় সভাগৃহ অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্ৰত সঞ্চালকৰ আসন অলংকৃত কৰে বটদ্ৰৱা মহাবিদ্যালয় অধ্যাপক দেৱজিৎ মহন্তই। পাছত বিয়লি দ্বিতীয় চক্ৰত অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্ৰৰ সঞ্চালনা কৰে ফৰকাটিং কলেজৰ সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মনিৰুল হুছেইনে, তাতে সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশ গ্ৰহণ কৰে চৰাইবাহী কলেজৰ অধ্যাপক ডঃ বিজয় কুমাৰ নাথে।

আজি পুৱা তথা দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰথম চক্ৰত অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্ৰত সঞ্চালক হিচাপে অংশ গ্ৰহণ কৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ থং নকবে কলেজৰ অধ্যাপক ডঃ আলকাফিল চৌধুৰীয়ে, সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশ গ্ৰহণ মেঘালয় ৰাজ্যৰ চিলং শংকৰদেৱ কলেজৰ অধ্যাপক ডঃ পৰাগ নাথে। পাছত বিয়লি অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় চক্ৰত সঞ্চালকৰ আসন গ্ৰহণ কৰে বটদ্ৰৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হবিবুৰ ৰহমানে।

বটদ্ৰৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ক্ৰমে ড০ আশ্বিক ইলাহি, ড০ ত্ৰিদিব গোস্বামী, শ্বামিমা চুলতানা খন্দকাৰ, খাইৰুল ইছলাম, অসীম চক্ৰবৰ্তীকে আদি কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী সহ পাঁচ শতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটিত ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰ গৱেষক, শিক্ষাবিদ সকলৰ উপস্থিতিত বটদ্ৰৱা শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ত সুন্দৰ পৰিবেশ বিৰাজ কৰিছে।