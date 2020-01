ফেচবুকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্টঃ মই জাতীয় নায়ক নহয়! VIDEO

ডিজিটেল ডেস্কঃ ১ জানুৱাৰী অৰ্থাৎ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিক-সম্পাদকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিল। এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে- মই জাতীয় নায়ক নহয়। সেই মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰ দৃশ্যাংশ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ২ জানুৱাৰীত নিজৰ ফেচবুক পেজত আপলোড কৰিছে।

সেই দৃশ্যাংশ থকা ভিডিঅ’টোৰ এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথা খিনি গ্ৰাফিক্সত দিয়া হৈছে- ‘২০০৫ চনৰ জুলাই মাহত আই এম ডি টি আইন বাতিল হওঁতে যেতিয়া আছুৱে মোক সমাজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাবলৈ ‘জাতীয় নায়ক’ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ- মই ‘জাতীয় নায়ক’ নহয়। ‘জাতীয় নায়ক’ সেইসকলহে- যিসকল মহান বীৰ-বীৰাঙ্গনাই জাতিটোৰ বাবে জীৱনৰ চৰম ত্যাগ আৰু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি গৈছে। ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ বীৰ শ্বহীদসকল হ’ল- প্ৰকৃতাৰ্থত ‘জাতীয় নায়ক’।’

ফেচবুক পোষ্টটোৰ আৰম্ভণিতো এই কথাখিনিকে লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।এই পোষ্টৰ উপৰিও অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মত বিনিময় অনুষ্ঠানত কোৱা আন কিছু কথা আৰু ভিডিঅ’ আপলোড কৰা হৈছে। মুঠ তিনিটা ভিডিঅ’ গ্ৰাফিক্স সংলগ্ন কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক পেজত। তাৰে এটাত ‘ময়োতো মানুহ। মই এইখন অসমীয়া সমাজৰ পৰা উঠি আহিছো। মোৰ জাতীয় চেতনা আছে আৰু সদায় থাকিব। ৰাষ্ট্ৰীয় দলত যোগদান কৰিলো বুলিয়েই মই জাতীয় চেতনাক কেতিয়াও বিসৰ্জন নিদিওঁ।’ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত গ্ৰাফিক্স সংলগ্ন কৰি এই ভিডিঅ’ কেইটা আপলোড কৰা হৈছে।

লক্ষণীয় যে এই ভিডিঅ’সমূহৰ আন এটা ভিডিঅ’ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ বহু অপপ্ৰচাৰ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সেই ভিডিঅ’ৰ কমেন্টত তিনি শতাধিক লোকে বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়া ৬ বজা পৰ্যন্ত মন্তব্য কৰিছে।য’ত মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰিছে বিভিন্ন জনে।

এনে এক কমেন্টত মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি লিখিছে- ‘অসমৰ ৰাইজক আৰু কিমান আভুৱা দিব….। কুটীল ৰাজনীতিৰ জালত সোমাই আপুনি জাতীয়তাবাদ পাহৰি গৈছে। জাতীয়তাবাদ পাহৰি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদত বিশ্বাস কৰা হ’ল। আপুনি কাৰণে ৰজা হ’ল সেই সাধাৰণ অসমীয়া মানুহখিনিৰ আত্মাক ভৰিৰে গচকি কা সমৰ্থন কৰি ৰাজ্যৰ ৫খন নিৰীহ কিশোৰৰ তেজৰ দাগ আপোনাৰ গাত ঘহি ল’লে। এই দাগ আপুনি মোহাৰিব নোৱাৰিব।’

অৱশ্যে কিছু সংখ্যকে মুখ্যমন্ত্ৰীক সমৰ্থনো কৰিছে। ইফালে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই জাতীয় নায়ক নহয় বুলি উল্লেখ কৰি যিটো ভিডিঅ’ আপলোড কৰিছিল সেই ভিডিঅ’টোতো বিভিন্ন জনে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এজনে লিখিছে- ‘ঠিকেই কৈছিল আপুনি। জাতীয় নায়ক সেইসকলহে যিসকল মহান বীৰ-বীৰাংগনাই জাতিটোৰ বাবে চৰম ত্যাগ আৰু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি গৈছে। আপুনিতো দিল্লীৰ কাৰণে জাতিৰ চৰম ত্যাগ আৰু কষ্ট সহিব বাধ্য কৰাব বিচাৰিছে। সেয়ে আপুনি ক্ষমতা লোভী জাতীয় খলনায়ক।’

দেখা পোৱা গৈছে গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ফেচবুক পোষ্টত কাৰ বিৰোধিতাৰে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। লিখিছে- আপুনি যদি সেই শ্বহীদ বীৰ সকললৈ ইমান শ্ৰদ্ধা আছে, তেন্তে এই কা কিয় অসমত জাপি দিছে।

কেৱল ফেচবুকতে নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইটাৰতো বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱা ১১.৩০ বজাত এক টুইট কৰিছে। য’ত উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ সন্তান হিচাপে তেওঁ কেতিয়াও ৰাজ্যখনত বাংলাদেশীৰ সংস্থাপন হ’ব নিদিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইটাৰত লিখিছে- ‘As a son of Assam, I will never settle foreigners in my state. This Sarbananda Sonowal will never allow this’