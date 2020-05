দূৰদৰ্শনত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক শ্ৰীকৃষ্ণঃ এটা-দুটা নহয়, ৩টাকৈ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল অসমৰ এজন অভিনেতাই…

ডিজিটেল ডেস্কঃ দেওবাৰৰ নিশাৰ পৰা দূৰদৰ্শনত সম্প্ৰচাৰিত হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ নামৰ ধাৰাবাহিকখন। পূৰ্বে সম্প্ৰচাৰিত এই জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকখনত এটা দুটা নহয়, তিনিটাকৈ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল অসমৰ এজন অভিনেতাই।

অসমৰ মঞ্চ জগতৰ এজন অভিনেতা প্ৰদীপ নিশিথ। এইগৰাকী অভিনেতাই শ্ৰীকৃষ্ণ ধাৰাবাহিকত মহাৰাজ দ্ৰুপদৰ লগতে পৰশুৰাম আৰু ব্যাসৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। অভিনেতা গৰাকীয়ে ফেচবুক একাউণ্টযোগে এই কথা সদৰী কৰে।

তেওঁ ধাৰাবাহিক খন সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পূৰ্বেই এই সন্দৰ্ভত ২ মে’ৰ দিনাখন দিয়া ফেচবুক পোষ্টটোত লিখিছিল- ‘বন্ধু-বান্ধৱী সকল অহা ৩ মে ৰ পৰা দূৰদৰ্শনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলত (DD l) নিশা ৯ বজাৰ পৰা শ্ৰীকৃষ্ণ ধাৰাবাহিক খন পুনৰ প্ৰচাৰিত হব। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে এই ধাৰাবাহিক খনত মই মহাৰাজ দ্ৰুপদ,মহৰ্ষি পৰশুৰাম আৰু মহৰ্ষি ব্যাসদেৱ ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলো । আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব ।

SRI KRISHNA to be telecast from 3rd May on DD1 at 9 PM Directed by Ramanand Sagar’

উল্লেখ্য যে, তেওঁ এতিয়ালৈকে কেইবাখনো আলোকচিত্ৰত অভিনয়ো কৰিছে।