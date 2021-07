পুৱাৰ খবৰ…

১. অসমত পুনৰ ২২৮৯জনৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। ইয়াৰে ২২৬জন গোলাঘাটৰ, ২১১জন লখিমপুৰৰ, ১৮১জন কামৰূপ মেট্ৰ’ৰ আৰু ১৫৮জন যোৰহাটৰ। এতিয়ালৈকে অসমত কোৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ৫২৪৫৫৬জনলৈ পাইছে বৃদ্ধি। ইফালে, বুধবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত আৰোগ্য হয় ৩১৩৬জন লোক। আনহাতে, উক্ত দিনটোত কোৰোনাত আক্ৰান্ত ২৬জন লোকৰ মৃত্যু। এতিয়াও অসমত কোৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ২২০২৪জন ৰোগী।

২. ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত বুধবাৰে ১৫জন কেবিনেট আৰু ২৮জন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ লয়। মুঠ ৪৩জন মন্ত্ৰীয়ে ল’লে শপতগ্ৰহণ। বহু কেইজন নতুন মন্ত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত হ’ল প্রধানমন্ত্ৰী মোডীৰ মন্ত্ৰীসভাত। এই মন্ত্ৰীসকলে শপত লোৱাৰ পাছতে মোডী চৰকাৰৰ মুঠ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা ৭৭জনলৈ বৃদ্ধি পালে। ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ, মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেডকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হৰ্ষবৰ্ধনকে ধৰি ১২জন মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ জমা দিয়ে। উল্লেখ্য যে, নতুন মন্ত্ৰীসভাত ৩৬জন নতুন মন্ত্ৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগতে ৭জন মন্ত্ৰীৰ পদোন্নতি কৰা হৈছে।

৩. বোকাজানত ৪০ লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ। খটখটি আৰক্ষী নাকা তালাচীত জব্দ ৬২.৫৫ গ্ৰাম হেৰ’ইন। নম্বৰ বিহীন এখন অটোত ৫ টা চাবোনৰ বাকচত আনিছিল ড্ৰাগছখিনি। ৩ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক খটখটি আৰক্ষীৰ। ধৃত তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে- মহিবুৰ ৰহমান, আবিদ হুছেইন, ইমাদুৰ হুছেইন। আটাইকেইজনৰে ঘৰ কৰিমগঞ্জত বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে। ডিমাপুৰৰ পৰা ৰে’লেৰে কৰিমগঞ্জলৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলিছিল ড্ৰাগছখিনি।

৪. মোডী নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীক দিয়া হ’ল দায়িত্ব। কি কি বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হ’ল মন্ত্ৰীসকলক- ৰাজনাথ সিং- প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, অমিত শ্বাহ- কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী, নীতি জয়ৰাম গাডকাৰী- পথ পৰিবহন আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী, নিৰ্মলা সীতাৰমন- বিত্ত মন্ত্ৰী, নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰ- কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী, ড০ সুব্ৰমনিয়াম জয়শংকৰ- বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী, অৰ্জুন মুণ্ডা- ট্ৰাইবেল এফায়েৰ্ছ মন্ত্ৰী, স্মৃতি ইৰাণী- মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ মন্ত্ৰী, পীয়ুষ গোৱেল- বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী, কনজিউমাৰ এফায়েৰ্ছ মন্ত্ৰী, খাদ্য বিতৰণ মন্ত্ৰী আৰু টেক্সটাইলছ মন্ত্ৰী।

৫. কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ইংৰাজীতেই শপত ল’লে তেওঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কি দপ্তৰৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হ’ব সেই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। ইফালে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰূপে শপত লোৱাৰ পাছতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক শুভেচ্ছা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ টুইটাৰত লিখিছে- ‘My sincere gratitude to you Aadarniya PM Sri @narendramodi for giving Assam the great honor by inducting Sri @sarbanandsonwal as a Cabinet Minister in Union Cabinet. Assam is elated today as in past 25 years no one ever occupied a Cabinet post since 1996. We’re proud & grateful.’

৬. কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ দায়িত্ব ভগাই দিয়া হৈছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক একাধিক মন্ত্ৰণালয়ৰ দায়িত্ব প্ৰদান। দেশৰ আয়ুষ, জাহাজ আৰু জল পথৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। ৪৩জনে কেবিনেট আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে বুধবাৰে।

৭. বুধবাৰৰ পৰা আগোন্তুক ৭ দিনলৈ লামডিঙক কণ্টেইনমেণ্ট জন ঘোষণা। ১৪ জুলাইলৈকে কন্টেইনমেন্ট জ’ন হিচাবে থাকিব লামডিং। হোজাই জিলাৰ ভিতৰত লামডিঙত পুনৰ কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ হেতুকে এই পদক্ষেপ জিলা উপায়ুক্তৰ। সমগ্ৰ লামডিং টাউনৰ লগতে লামডিঙৰ তিনিওতা পঞ্চায়ত অঞ্চলক জিলা প্ৰশাসনে কন্টেইনমেন্ট জ’ন ঘোষণা কৰিছে ৷ জৰুৰীকালিন তথা বিশেষ অনুমতি অবিহনে লামডিঙত প্ৰৱেশ কৰা তথা লামডিঙৰ পৰা বাহিলৈ ওলোৱাত নিষেধাজ্ঞা জিলা প্ৰশাসনৰ। গেলামাল, শাকপাচলি, গাখীৰৰ লগতে ফলমূলৰ দোকান পোহৰৰ বাহিৰে সকলো ব্যৱসায়ীক প্ৰতিষ্ঠান ১৪ জুলাইলৈ বন্ধৰ নিৰ্দেশ ৷

৮. মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ’ল ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠক। বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা হৈছে এই কেবিনেট বৈঠকত। এতিয়াৰে পৰা সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী জাতীয় সংগীতেৰে আৰম্ভ হ’ব। আনহাতে ৰাষ্ট্রীয় সংগীতেৰে সমাপ্ত কৰা হ’ব সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী। চৰকাৰৰ সকলো সভা-সমিতিত ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব হাতে বোৱা গামোচা। টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে কেবিনেট বৈঠকে। টেট উত্তীৰ্ণৰ প্রমাণপত্র বৈধতা ৭ বছৰৰ পৰিবৰ্তে জীৱনজোৰা কৰা হৈছে। অৱশ্যে টেট উত্তীৰ্ণৰ প্রমাণপত্রৰ বৈধতা জীৱনজোৰা থাকিলেও চাকৰিৰ ঊৰ্ধ্ব সীমা প্রযোজ্য হ’ব।

৯. তিতাবৰত মহকুমা প্ৰশাসনে বুধবাৰে লকডাউনৰ বাবে নিয়মীয়া তালাচী চলাই থকা সময়তে ডিমাপুৰৰ পৰা মৰিয়নী লৈ আহি থকা অৱস্থাত এ এছ ০৩ জেদ -৪৩৩৭ নম্বৰৰ মাৰুতি ভানৰ পৰা এয়াৰ গানৰ এহেজাৰ গুলীসহ নগদ ছয় লাখৰো অধিক টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ চালকসহ তিনিজন নগা যুৱকক আটক কৰিছে ।

১০. পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক ৫ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহিছে কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে।কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধিশ কৌশিক চন্দাই মমতা বেনাৰ্জীৰ ওপৰত জৰিমনা আৰোপ কৰি কৈছে যে, ন্যায়াধিশৰ ভাৱমূৰ্তী নস্ত কৰিবলৈ পৰিকল্পিত ভাৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেওঁ মমতা বেনাৰ্জীয়ে কলিকতা উচ্চ ন্যয়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানিৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে।