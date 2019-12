আহমেদাবাদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি।

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা সময়তে সৃষ্টি হয় এই উত্তেজনাৰ।

প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ ওপৰত কৰে শিলাবৰ্ষণ।

লগতে ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰে কেইবাখনো দোকান-পোহাৰ।

Gujarat: Protesters pelt policemen with stones during demonstration against #CitizenshipAmendmentAct, in Ahmedabad.