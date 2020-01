নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত কি ক’লে ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে…VIDEO

সকলোলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহক, আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধেৰে পৰিপূৰ্ণ এখন সমাজ গঢ় দিওঁ।Wishing all a #HappyNewYear. Let us together build a society on the ideals of peace, brotherhood and harmony.