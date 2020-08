১টকীয়া শাস্তি! গণতন্ত্ৰৰ জয় নে পৰাজয়…

মৃদুল কুমাৰ সন্দিকৈ

এটকাৰো মূল্য আছে! এই মূল্য টকাৰ মূল্যতকৈ বহুত বেছি। কিন্তু দেশৰ এজন খ্যাতনামা অধিবক্তাই সেই এটকাটো দিবলৈকো চিন্তা কৰিছে। তেওঁৰে এজন জ্যোষ্ঠ সহযোগী তথা অধিবক্তা ৰাজীৱ ধৱনে এই অধিবক্তাজনৰ হাতত এটকা তুলি দিছিল।

ৰাজীৱ ধাৱনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই অধিবক্তাগৰাকীয়ে টকতো গ্ৰহণ কৰিলে যদিও টুইটাৰত লিখিলে- “My lawyer & senior colleague Rajiv Dhavan contributed 1 Re immediately after the contempt judgement today which I gratefully accepted.”

এফালে বাক স্বাধীনতা, আনফালে ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি অৱমাননা। ৬৩গৰাকী বছৰীয়া জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণৰ বিৰুদ্ধে আদালত অৱমাননা কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশান্ত ভূষণে কৰা মন্তব্যক লৈ এই অভিযোগ উঠিছিল।

প্ৰশান্ত ভূষণৰ সেই টুইটটো

মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ বোবডে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰা বুলি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এখন বিচাৰপীঠে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল। টুইটত কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপিত এই অভিযোগৰ ভিত্তিত বিচাৰপীঠে নিচৰ্ত ক্ষমা বিচাৰিবলৈ কৈছিল যদিও সেয়া তেওঁ নকৰিলে।

এই বিষয়টোক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা হৈছিল। কিন্তু বিচাৰপীঠৰ মতে অধিবক্ত প্ৰশান্ত ভূষণক ক্ষমা খুজিবলৈ যথেষ্টবাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছিল। কিন্তু ২৫আগষ্ট ২০২০ত ন্যায়াধীশ অৰুণ মিশ্ৰ ,ন্যায়াধীশ বি আৰ গবই আৰু ন্যায়াধীশ কৃষ্ণ মুৰাৰীয়ে প্ৰশান্ত ভূষণক ক্ষমা খুজিবলৈ কৈছিল যদিও সেয়া নকৰাত এই ৰায়দান স্থগিত ৰাখে।

৩১আগষ্টত এই বিচাৰপীঠে অধিবক্তাগৰাকীক এটকা জৰিমনা বিহে।আদালতে প্ৰশান্ত ভূষণক প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনে নিৰ্দেশ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰিলে। ন্যায়াধীশ অৰুণ মিশ্ৰই কলে, আপুনি প্ৰশান্ত ভূষণ এই ব্যৱস্থাৰে অংগ। আপুনি ব্যৱস্থা এটা নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰক, এজনে আনজনক সন্মান কৰিব লাগিব।যদি আমি এজনে আনজনক এনেদৰে নষ্ট কৰি যাও, তেনেহলে এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি বিশ্বাস কোনে ৰাখিব।’

মুখ্য ন্যায়াধীশে নাগপুৰত তোলা ফটো খন

প্ৰশান্ত ভূষণো নিজৰ যুক্তিত অটল। চৰ্চা হৈছে এই খবৰ এতিয়া সৰ্বত্ৰে। সেই সময়ত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীয়ে হাৰ্লি ডেভিলছনত উঠি ফটো উঠোৱাৰ বাবে প্ৰশান্ত ভূষণে এটা টুইট কৰিছিল। একপ্ৰকাৰৰ কটাক্ষ কৰিছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীক।

তাৰ পিছতে প্ৰশান্ত ভূষণৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল আদালত অৱমাননা গোচৰ। অধিবক্তা ভূষণক ১৫ আগষ্ট ২০২০ত এই গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল। শুনানিৰ সময়ত প্ৰশান্ত ভূষণে যুক্তি দিছিল মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ তেওঁক সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ। এই অধিকাৰৰ বাবেই তিনিটা টুইট কৰি মনৰ ভাষা ব্যক্ত কৰিছিল।

ক্ষমা খুজিবলৈ তেওঁ কেতিয়াও প্ৰস্তুত নাছিল। প্ৰশান্ত ভূষণে ইয়াৰ সলনি কৈছিল, তেওঁৰ অন্তৰ আত্মাই কৈছে ক্ষমা খোজাটো উচিত নহব। যদি ক্ষমা খোজে তেওৰ বিবেকক অৱমাননা কৰা হব। আৰু এইধৰণে তেওঁ এনে কাৰ্য কৰিলে বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ মাজত থকা এই ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিও অৱমাননা কৰে যেন বোধ হব বুলিও মন্তব্য কৰিছিল।

নাগপুৰত সেই বিখ্যাত কোম্পানীটোৰ মটৰ চাইকেলৰ সৈতে ফটো উঠিছিল দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে। তেওঁৰ মুৰত হেমলেট নিপিন্ধাৰ কথা উল্লেখ কৰি এই সন্দৰ্ভত তিনিটাকৈ টুইট কৰিছিল। দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত পৰম্পৰা অনুসৰি কোনো লোকে প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে।

কিন্তু সেই ন্যায় ব্যৱস্থাৰ কঠোৰ নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰি ন্যায় ব্যৱস্থাৰে জড়িত একাংশ ন্যায়াধীশে সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ উদাহৰণো অতীতত আছে। তেনেস্থলত এজন সাধাৰণ লোকৰ বাক স্বাধীনতাক ন্যায়িক ব্যৱস্থাই হাত দিছে নেকি বুলিও আলোচনা চলিছে।

যদি প্ৰশান্ত ভূষণে এটকাও নিদিয়ে, তেনে তেওঁৰ তিনিমাহ কাৰাবাস আৰু ৩বছৰ কাল উকালতি কৰিব নোৱাৰিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথাও লক্ষ্য কৰিছে যে, সুযোগ দিয়াৰ পাছতো অধিবক্তাগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যম আৰু বিবৃত্তিযোগে তেওঁ ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ লৈছে।

১টকীয়া শাস্তি! গণতন্ত্ৰৰ জয় নে পৰাজয়…

প্ৰশান্ত ভূষণে আন এটা টুইটত উল্লেখ কৰিছিল যে, দেশৰ প্ৰাক্তন চাৰিজন ন্যায়াধীশে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাত যোৱা ৬বছৰত ভূমিকা ললে। তেওঁ প্ৰশ্নও কৰিছিল লকডাউন চলি থকা সময়ত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীয়ে কেনেদৰে মুৰত হেমলেট নিপিন্ধাকৈ আৰু মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ফটো উঠিছিল!

প্ৰশান্ত ভূষণে এয়া তেওঁৰ বাকস্বাধীনতা যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলেও সেই যুক্তিক অগ্ৰাহ্য কৰি এয়া বাক স্বাধীনতাক হস্তক্ষেপ কৰাৰ কথা ন্যায়ালয়ে অস্বীকাৰ কৰে। বৰঞ্চ কয়, আপুনি ১০টা ভাল কাম কৰিলেও আপোনাক ১০টা অপৰাধ কৰিবলৈ অনুজ্ঞা পত্ৰ দিয়া নহয়।

এফালে বাক স্বাধীনতা, আনফালে আদালত আৱমাননা, তাৰ মাজতে প্ৰশান্ত ভূষণক শাস্তি- ১টকা জৰিমনা। কোন শুদ্ধ, কাৰ কি অধিকাৰ । সেইবোৰ প্ৰশ্নৰ মাজতে এতিয়া আন এক প্ৰশ্ন উঠিছে ন্যায় ব্যৱস্থাৰে জড়িত লোকসকল এই ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ উৰ্ধত নেকি!