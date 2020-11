প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মৃত্যুত প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ শোক প্ৰকাশ…

ডিজিটেল ডেস্কঃ দীৰ্ঘদিনে চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পাছত সোমবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰা দেখা পোৱা গৈছে। ইফালে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰি টুইটাৰযোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্রধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়েও। প্রধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰত লিখিছে যে- অসমৰ জ্যেষ্ঠ তথা জনপ্ৰিয় নেতা শ্ৰী তৰুণ গগৈৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই বহু দুখ পালো।

তৰুণ গগৈ অসমৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিতো এগৰাকী বলিষ্ঠ নেতা আছিল বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ। তৰুণ গগৈৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি তেওঁ টুইটাৰত লিখিছে- ‘Shri Tarun Gogoi Ji was a popular leader and a veteran administrator, who had years of political experience in Assam as well as the Centre. Anguished by his passing away. My thoughts are with his family and supporters in this hour of sadness. Om Shanti.’