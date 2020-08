৪১বছৰ বয়সত ভৰি থলে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুয়ে…

ডিজিটেল ডেস্কঃ শুকুৰবাৰে ৪১বছৰ বয়সত ভৰি থলে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুয়ে। যুৱ মু্খ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জন্মদিনৰ ওলগ যাঁচি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টুইটাৰত লিখে,

Birthday wishes to the hardworking CM of Arunachal Pradesh, Shri @PemaKhanduBJP Ji. He is doing pathbreaking work to transform Arunachal Pradesh and empower the youth of the state. May Almighty bless him with a long and healthy life in service of the people।

উল্লেখ্য যে, মাত্ৰ ৩৭বছৰ বয়সতে ২০১৬চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিছিল খাণ্ডু। আটাইতকৈ কম বয়সত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহাৰ অভিলেখ আছে খাণ্ডুৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে নাবাম তুৰ্কীৰ মন্ত্ৰীসভাত পৰ্যটন আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল খাণ্ডুৱে।