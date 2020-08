তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিবৰ্তে এইবাৰ পৰাগ কুমাৰ দাস সোঁৱৰণী অনলাইন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা..

ডিজিটেল ডেস্ক : কোৰোনা ভাইৰাছক লৈ বিশ্বজুৰি সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰাগ কুমাৰ দাস স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিয়ে এইবাৰ সদৌ অসম আন্ত:মহাবিদ্যালয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিবৰ্তে অনলাইন ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। সেই অনুসৰি চলিত বৰ্ষত ২৪ তম পৰাগ কুমাৰ দাস সোঁৱৰণী সদৌ অসম আন্ত:মহাবিদ্যালয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত নহয় ।

বিশিষ্ট সাংবাদিক গৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিচৰ বছৰৰ পৰাই ১৯৯৭ চনত আৰম্ভ হোৱা এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিবৰ্তে চলিত বৰ্ষত অসমৰ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা স্নাতক অৰু স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ মাজত অনলাইন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হব । প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয় হব ‘কোভিডোত্তৰ পৰিস্থিতিত অসমৰ বহনক্ষম অৰ্থনৈতিক বিকাশলৈ অহা প্ৰত্যাহ্বান আৰু সম্ভাবনা’’(Challenges and opportunities for sustainable economic development in post covid assam)’।

অনলাইন ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ মাধ্যম হব অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ।১৫০০ শব্দৰ ভিতৰত ইচ্ছুক প্ৰতিযোগী সকলে উপৰোক্ত ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল’ব পাৰিব । এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম,দ্বিতীয়আৰু তৃতীয় বিজয়ী ক্ৰমে ৭০০০ টকা,৫০০০টকা,৩০০০ টকা নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ’ব। প্ৰতিযোগী সকলে মহাবিদ্যালয়,বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম,অধ্যয়নৰ বিযয়,যোগাযোগৰ সবিশেষ দাখিল কৰিব লাগিব । প্ৰতিযোগী সকলে নিজে প্ৰত্যায়িত কৰা শিক্ষাৰ্থী পৰিচয় পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব ।

প্ৰতিযোগী সকলে ২০ চেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰত [email protected] ঠিকনাত ৰচনা প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব আৰু অহা অক্টোবৰত পৰাগ কুমাৰ দাস স্মৃতিৰক্ষা সমিতিয়ে এই অনলাইন প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল ঘোষনা কৰিব । অধিক তথ্যৰ বাবে ৮১৩৫৮-৫৭২৩৫ নম্বৰত যোগাযোগ কৰাৰ আহ্বান উদ্যোক্তা সমিতিৰ ।