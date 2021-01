নতুন প্ৰজন্মলৈ পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক ড° মংগলসিঙ হাজোৱাৰী বাৰ্তা ‘কৰি যোৱা, মইও কৰিব পাৰো’…

ডিজিটেল সংবাদ, কোকৰাঝাৰ : বিশিষ্ট সাহিত্যিক , গৱেষক , সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক ড° মংগলসিং হাজোৱাৰী পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰাত কোকৰাঝাৰত আনন্দৰ বন্যা বৈছে । ইতিমধ্যে পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক মংগলসিঙ হাজোৱাৰীক বিভিন্ন দল সংগঠনে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে ।

পদ্মশ্ৰী বঁটালাভ কৰাৰ পিছতে সংবাদমাধ্যমৰ আগত মংগলসিঙ হাজোৱাৰীয়ে নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি “কৰা আৰু মই কৰিব পাৰো”( Do and I can do) বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । মঙ্গলসিং হাজোৱাৰীয়ে কয় যে নতুন প্ৰজন্মই সমাজৰ হিতাৰ্থে কৰিম আৰু কৰিব পাৰিম মনোভাৱেৰে কাম কৰিব লাগিব । পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপ্তৰ পিছত সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰ ,অসম চৰকাৰ আৰু সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মঙ্গলসিং হাজোৱাৰীয়ে ।

বহুসংখ্যক গল্প , প্ৰৱন্ধৰ কিতাপ প্ৰকাশিত হোৱাৰ পিছত পুণৰাই ৮ খন কিতাপ প্ৰকাশৰ পথত বুলি মন্তব্য কৰি মঙ্গলসিং হাজোৱাৰীয়ে কয় যে সাহিত্য চৰ্চা আৰু সমাজসেৱা তেওঁৰ অন্যতম প্ৰিয় বিষয় । প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষকতা কৰা অভিজ্ঞতাৰে পুৰিপুষ্ঠ মঙ্গলসিং হাজোৱাৰীয়ে শেহতীয়াভাৱে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ।

বৰ্তমানলৈকে ১৮ খন দেশ পৰিভ্ৰমন কৰা মঙ্গলসিং হাজোৱাৰীয়ে ভ্ৰমন কাহিনী লিখা কামত ব্যস্ত থকাৰ লগতে সমাজৰ হিতৰ বাবে নিৰন্তন প্ৰচেষ্ঠা অব্যাহত ৰাখিছে । বৰ্তমান কোকৰাঝাৰ বাগানশালী নিৱাসী বিশিষ্ট সাহিত্যিক , গৱেষক , সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক , সমাজসেৱক , সমাজসংগঠক ড° মংগলসিং ব্ৰহ্মই পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰাত কোকৰাঝাৰত আনন্দৰ বন্যা বৈছে তেওঁৰ বাসগৃহলৈ গৈ বহু শুভকাংক্ষীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।