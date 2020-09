১ মিনিটত ২৫খবৰ…

১. স্বামী অগ্নিবেশ আৰু নাই ৷এই বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী তথা সংস্কাৰক , আৰ্য সমাজৰ নেতা গৰাকীৰ আজি সন্ধিয়া ৬-৪৫ বজাত নতুন দিল্লীত চিকিৎসাধীন অৱস্হাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷

২. আছু, AJYCPৰ দল হ’লেও বিজেপিৰ ক্ষতি নহয়। আছু, AJYCPৰ ৰাজনৈতিক দল গঠন সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি।

৩. আছু-AJYCPৰ ৰাজনৈতিক দল ঘোষণাৰ দিনাই গোৰ্খাৰ হুংকাৰ। গোৰ্খাসকলক স্বায়ত্বশাসন নিদিলে তীব্ৰ আন্দোলন কৰাৰ ভাবুকি।

৪. ভাস্কৰ কলিতা হত্যাৰ গোচৰত NIAৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল। বিজিত গগৈ ওৰফে অৰুণোদয় দহোটিয়াক মূল অভিযুক্তৰূপে চিনাক্ত।

৫. বিধায়ক জাকিৰৰ অভিযোগ সৰভোগৰ বেকী নৈৰ শিল-বালিৰ ছিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত আছে ৰঞ্জিত দাস।

৬. অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহতে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ব কাজিৰঙা। কোভিড প্ৰট’কল মানি দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ’ব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন।

৭. সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ’ল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰাজনৈতিক দল গঠন প্ৰক্ৰিয়া।

৮. বঙাইগাঁৱৰ পূৱ গোসাঁইগাঁও, কাৰ্বি আংলঙৰ ডকমকা আৰু অভয়াপুৰীৰ লেংটীছিঙাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত ৪জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত হ’ল আন কেইবাজনো।

৯. মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা আৰক্ষীৰ আকস্মিক মৃত্যু। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী উপ-পৰিদৰ্শক ৰবিন দাসৰ আকস্মিক মৃত্যু।

১০. কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰত এজনৰ মৃত্যু। গেলাবিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শাৰীৰিক নিৰ্দেশকৰ কৰুণ মৃত্যু।

১১. হোম আইছ’লেশ্যন সন্দৰ্ভত কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা। কৰোনাৰ ভয়াৱহতা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত হোম আইছ’লেশ্যনত কঠোৰতা।

১২. মাস্ক-সামাজিক দূৰত্বৰ বাবে অধিক কঠোৰ হ’ব আৰক্ষী। মাস্ক নিপিন্ধিলেই ১০০০ টকাৰ জৰিমণা বিহিব আৰক্ষীয়ে।

১৩. ৯০ কোটি টকা মূল্যৰ ২৩ কিলোগ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ দিল্লী আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰিল অসমৰ দুজন যুৱক

১৪. ‘তৰুণ গগৈ নিলাজ। লাজ নাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ।’ বিজেপি বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ মস্কৰা।

১৫. ‘Assam first, always and ever’-মূলমন্ত্ৰৰে ৪ দিনৰ পিছতে গঠন হ’ব আছুৰ নতুন ৰাজনৈতিক দল।

১৬. কা’ আন্দোলনৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা ৫গৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগলৈ পত্ৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ

১৭. সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ, নাপালে জামিন! ২২ ছেপ্তেম্বৰ পৰ্যন্ত কাৰাগাৰতে থাকিব লাগিব ৰিয়া চক্ৰবৰ্তী।

১৮. গোলাঘাটত সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ।চুতীয়া জনগোষ্ঠীক বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ।

১৯. শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিক ভাৱে আদানি গ্ৰুপক গতাই দিলে গুৱাহাটী বিমান বন্দৰ।

২০. জিতেন্দ্ৰ সিং অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰছৰ নতুন তত্বাৱধায়ক অসমৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰিল হৰিশ ৰাৱত

২১.ছহিদ কমলামিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ক’ভিডৰ আতংক চিকিৎসকৰ সৈতে নাৰ্চ আৰু টেকনিকেল কৰ্মী আক্ৰান্ত হৈছে কৰ’ণাত

২২. অৰুণাচলৰ ৫ অপহৃত যুৱকক উভতাই দিব চীনেচীনৰ PLAয়ে ভাৰতীয় সেনাক জনাইছে এই কথা

২৩. অসমৰ ৰাইজ এতিয়া কেৱল বিজেপিৰ পক্ষত, নতুন ৰাজনৈতিক দলে কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে- চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী

২৪. কৃষক মুক্তিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা নাই অখিল গগৈক, আছু- AJYCP ক পুনৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিলে কৃষক মুক্তিয়ে

২৫. অনুসূচিত জাতিৰ শিক্ষাৰ্থীক জলপানিৰ পৰা বঞ্চনালখিমপুৰৰ হাৰমতিত সদৌ অসম কৈৱৰ্ত্ত যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰতিবাদ