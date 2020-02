সংসদত বাজেট পাঠ কৰি থাকোতেই হঠাৎ ভাগৰি পৰিল মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, VIDEO

ডিজিটেল ডেস্কঃ শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰাৰ সময়ত ভাষণ দি থাকোতে হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ’ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক। শেষৰ দুটা পৃষ্ঠা পাঠ কৰিবলৈ বাকী থাকোতে তেওঁ দুৰ্বল হৈ যায়। ভাষণ দি থাকোতে মন্ত্ৰীগৰাকী ভাগৰি পৰাৰ পিছত কাষতে বহি থকা সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে তেওঁক ভাষণ সামৰিবলৈও অনুৰোধ কৰে।

ভাষণ সামৰাৰ সলনি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মাত্ৰ দুটাহে পৃষ্ঠা আছে বুলি অধ্যক্ষলৈ লক্ষ্য কৰি মন্তব্য কৰে। লগে লগে কেবাগৰাকী সাংসদ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাষ চাপি যায়। তাৰ পিছতে নিৰ্মলা সীতাৰমণে তেওঁৰ ভাষণ সামৰে। তেওঁ ভাষণ সামৰাৰ সময়ত পুনৰ অধ্যক্ষলৈ লক্ষ্য কৰি কয়, ”Sir, I think I will lay the rest of the pages, sir।” উল্লেখ্য যে, নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ শনিবাৰৰ বাজেট দাখিল কৰা ভাষণটো আছিল বৰ্তমান লৈকে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰাৰ সময়ত দিয়া আটাইতকৈ দীঘল ভাষণ। তেওঁ সৰ্বমুঠ ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট ভাষণ দিয়ে।