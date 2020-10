কোভিডৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ লিখা ‘নিউ ডাইমেছন ইন পুলিচিংঃ দ্য কেছ অৱ আছাম পুলিচ এজ ফ্ৰন্টলাইন এন্টি কোভিড ৱ’ৰ্কাৰ্ছ’ উন্মোচন…

ডিজিটেল ডেস্কঃ ‘নিউ ডাইমেছন ইন পুলিচিংঃ দ্য কেছ অৱ আছাম পুলিচ এজ ফ্ৰন্টলাইন এন্টি কোভিড ৱ’ৰ্কাৰ্ছ’ শীৰ্ষক এখন কিতাপ কৰা হ’ল উন্মোচন। চেন্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পিচ ষ্টাডিছৰ অধীনত উন্মোচন কৰা এই কিতাপখন কোৰোনা মহামাৰীত নাগৰিক কেন্দ্ৰিক দৃষ্টিকোণ আৰু অসম আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম আৰক্ষীৰ দিনটোতে উন্মোচন কৰে এই কিতাপখন।

এক টুইটাৰযোগে এই কথা সদৰী কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। কোভিড-১৯ৰ সংক্ৰমণ তথা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ‘উপলব্ধ, প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু প্ৰাসংগিকতা’ এই তিনিটা মুল মন্ত্ৰৰ যি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাক ৰাজ্যজুৰি শলাগ লোৱা হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। ‘New Dimension of Policing: The Case of Assam Police as Frontline Anti-Covid Workers’ নামৰ এই কিতাপখনৰ এক অনলাইন সংস্কৰণ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এই সংস্কৰণটো ডাউনলোড কৰিবলৈ https://bit.ly/2SkpIku লিংকটোত ক্লিক কৰক।