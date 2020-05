অকলশৰে ঘৰতঃ ৮ আৰক্ষী গৈ ৭৮ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ পাতিলে জন্মদিন… VIDEO

ডিজিটেল ডেস্কঃ নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দল গৈ চহৰখনৰ হয়বৰ গাঁৱত থকা এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত উপস্থিত হ’লগৈ। আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল এক বিশেষ খবৰ। সেয়েহে সদলবলে গৈছিল আৰক্ষীৰ দলটো। মানুহৰ ঘৰলৈ আৰক্ষী যায় লাঠী, বন্দুক লৈ।

কোৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে দিয়া লকডাউনৰ সময়চোৱাত অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে বিপদৰ বন্ধুৰ ৰূপত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ বিভিন্ন জনৰ ঘৰলৈ গৈছে। অসম আৰক্ষীয়ে কাৰোবাক যদি ঔষদ, কাৰোবাক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি বিপদৰ সময়ত যি পাৰে সহায় আগবঢ়াই গৈছে।

সোমবাৰে যোৱা আৰক্ষীৰ দলটো আছিল ৮জন নগাঁও আৰক্ষীৰ বিষয়া-কনিষ্টবল। লগত দুগৰাকী মহিলা কনিষ্টবলো। আৰক্ষী দলটো যোৱা দেখি গৃহস্থই হাফ পেন্ট আৰু এটা ছাৰ্ট পিন্ধিয়েই ওলাই আহিল । আৰক্ষী আহিছে বুলি খবৰ পাই ৭৮ বছৰীয়া বৃদ্ধজনে ছাৰ্টৰ ওপৰৰ দুটা বুটাম মাৰিবলৈ পাহৰিলে।

তাৰপাছত কমলা প্ৰসাদ ভীমচৰীয়া নামৰ ব্যক্তি জন আঁচৰিত হৈ পৰিল। কিয়নো তেওঁ সপোনতো ভবা নাছিল আৰক্ষী দলটোৱে তেওঁক এক বিশেষ কাৰণত এইদৰে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছে। গেটৰ ভিতৰৰ পৰাই তেওঁ আৰক্ষীৰ দলটোৰ সৈতে প্রথম কথা-বতৰা পাতিলে। তাৰপাছত ওলাই আহিল গেটখন খুলি।

এজন কনিষ্টবলে মেলি দিলে ‘Happy Birthday’ লিখি থোৱা এডাল মালা। আনন্দতে আৰক্ষী দলটোৱে নিয়া বাৰ্থ ডে’ কেপ পিন্ধি ল’লে বৃদ্ধগৰাকীয়ে। তাৰপাছত বৃদ্ধগৰাকীক উদ্দেশ্যি জনালে- জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা।

কেৱল সেয়াই নহয়, বৃদ্ধগৰাকীক যাচিলে মিঠাইৰ টোপোলা। লগত নিয়া বেলুনো ফুলাই লগালে আৰক্ষীৰ দলটোৱে। অভিভূত হৈ পৰা বৃদ্ধগৰাকীয়ে ক’লে- ‘আপোনালোকে যে মোক ইমান মৰম যাচিছে।’ তাৰপাছতে বৃদ্ধগৰাকীক লগত লৈ সকলোৱে ফটোও তুলিলে।

লকডাউনৰ বাবে এই বৃদ্ধজনৰ পৰিয়াল দিল্লীতেই আৱদ্ধ হৈ থাকিল। সেয়েহে ঘৰত অকলশৰে আছিল তেওঁ। নগাঁও আৰক্ষীয়ে খবৰ পাই অকলশৰে থকা বৃদ্ধগৰাকীক জনালে এইদৰে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা। কেৱল সেয়াই নহয়, আৰক্ষী কনিষ্টবল-বিষয়াৰ হাতে হাতে কেইবাখনো প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰিলে। য’ত লিখা আছিল- I am your son আৰু We are family. ।

বৃদ্ধজনৰ এইদৰে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনোৱা দৃশ্য ওচৰ চুবুৰীয়া দুই-একেও প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। সকলোৱে চাব্বাছ দিলে আৰক্ষীক। আৰক্ষীয়ে কৰা এই ভাল কামবোৰে কেৱল বৃদ্ধজনকে নহয়, সমাজৰ আন লোকসকললৈও প্ৰেৰণ কৰিলে বাৰ্তা। সঁচা অৰ্থত আৰক্ষী কিমান দায়িত্বশীল সেই কথা অনুভৱ কৰিলে সাধাৰণ লোকে।

আৰক্ষীয়ে কৰা বেয়া কামবোৰৰ মাজতে কোৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হোৱাৰ সময়ত বিভাগটোৰ একাংশ লোকে কৰা এনে ইতিবাচক কাম-কাজে আৰক্ষীক আৰু এখোজ ওচৰ চপাই নিলে মানুহৰ মাজলৈ। এই দৃশ্য দেখা সকলে ক’লে- ধন্যবাদ অসম আৰক্ষী, ধন্যবাদ এই সকল আৰক্ষী জোৱান-বিষয়া। সকলো আৰক্ষী এনে হওঁক। সেয়াই আমি কামনা কৰো।