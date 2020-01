পঢ়ক পুৱাৰ ১০টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ…

১. দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী-শিক্ষকক দুৰ্বৃত্তই প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক লৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত। বুধবাৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক ধিক্কাৰ জনাই মুখ্যদ্বাৰত কলা পতাকা উৰুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত।

কটনৰ মুখ্যদ্বাৰত কলা পতাকা

২. ইৰানৰ তেহৰানত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ইউক্ৰেইনৰ এখন বিমান। তথ্য অনুসৰি, ইউক্ৰেইনৰ বইং–737 বিমানখনত আছিল ১৮০গৰাকী যাত্ৰী। ইয়াৰে ১৬৭ গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে।

৩. কূটাঘাতৰ পৰিকল্পনা। মঙলবাৰে পুৱাই পশ্চিমবংগৰ ২৪ পৰগণাৰ ৰেলপথত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ৪ টাকৈ হস্তনিৰ্মিত বোমা।

৪. সমগ্ৰ দেশজুৰি ভাৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ। পশ্চিম বংগ, তামিলনাডু, মুম্বাই, গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ মূল চহৰসমূহত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰলক্ষিত হৈছে।

ভাৰত বন্ধ, পশ্চিম বংগত ৰেল পথ অৱৰোধ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে

৫. ইৰানত থকা আমেৰিকান সৈনিকসকলক আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড টাম্পৰ টুইট- All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good!…

৬. মধ্য অসমত ড্ৰাগছৰ বৃহৎ নেটৱৰ্ক। বুধবাৰে নগাঁও আৰক্ষীৰ নগৰ শাখাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয় গৌৰৱজ্যোতি মহন্তৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে নগাঁও বাইপাছৰ পৰা জব্দ কৰে ১৫ লক্ষাধিক টকাৰ হেৰ’ইন।

৭. অগপৰ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতি ভংগ। মঙলবাৰৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা তৃণমূল সভাত মহানগৰ সমিতিৰ সভাপতি-সম্পাদক উপস্থিত থকাৰ বাবেই সমিতি ভংগ কৰা হৈছে।

৮. প্ৰচণ্ড শীত নমাই ৰাজধানী দিল্লীত বুধবাৰে পুৱাৰ পৰা বৰষুণ। ফিৰোজ শ্বাহ ৰোড, বসন্ত কুঞ্জ অঞ্চলত প্ৰৱল বৃষ্টিপাত।

৯. হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰৱল তুষাৰপাত। ৰাজপথতে আৱদ্ধ হৈছে শ শ বাহন।

হিমাচলত প্ৰৱল তুষাৰপাত

১০. মঙলবাৰে শ্ৰীলংকা সৈতে টীম ইণ্ডিয়াৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে আন এটা ৰেকৰ্ডৰ গৰাকী হৈছে। টি-২০ ফৰ্মেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা তালিকাত শীৰ্ষত অৱতীৰ্ণ হৈছে কোহলী।