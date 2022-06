আলফা(স্বা)ৰ সমৰ্থনত মন্তব্য দি বিপদত বক্সিং খেলুৱৈ, গ্ৰেপ্তাৰ

ডিজিটেল ডেস্ক: সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা (স্বাধীন)-ৰ সমৰ্থনত মন্তব্য লিখি গ্ৰেপ্তাৰ মৰাণৰ এগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন বক্সিং আৰু উশ্বু খেলুৱৈ ৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাইদঙীয়া গাঁৱৰ পদ্ম চুতীয়াৰ কন্যা মাইনা চুতীয়া (২৩) ই সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত আলফা (স্বাধীন)-ৰ সমৰ্থনত আনৰ এটা পোষ্টত এটা মন্তব্য দিয়াৰ বাবে যোৱা ১৭ জুনত ঘৰৰ পৰা আটক কৰি নিয়ে চৰাইদেউ জিলাৰ আৰক্ষীয়ে৷

চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অহা এটা আৰক্ষীৰ দলে মৰাণ আৰক্ষীৰ সহযোগত আটক কৰি নিয়ে মাইনা চুতীয়াক ৷ ইয়াৰ পাছতে মাইনা চুতীয়াৰ বিৰুদ্ধে মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত Case no- 36/22, U/S 120 (B) / 121 / 121 A lPC, R/W- Sec- 10/13/18 (B) UA (P) Act & R/W – Sec- 67 of IT Act 2000 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

এই ঘটনাৰ পাছতে মৰাণত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷ মাইনাৰ পিতৃয়ে নিজৰ কন্যা নিৰ্দোষী বুলি দাবী কৰাৰ লগতে কোনো কাৰণতে আলফা (স্বাধীন)-ৰ লগত জড়িত নহয় বুলি দাবী জনাই ক্ষমা কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখন খেলৰ বাবে অনুশীলন চলাই আছিল মাইনা ৷

আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বক্সিং খেলত অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মৰাণৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈগৰাকীক ক্ষমাৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ আহ্বান জনাইছে সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি আৰু মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিয়ে ৷

খেলুৱৈগৰাকী পূৰ্ৱে কোনোধৰণৰ অসামাজিক কামত জড়িত নথকাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ নৱপ্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি ফেচবুক প’ষ্টটোৰ বাবে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷

