স্মাৰ্ট পুলিচৰ লগতে প্ৰয়োজন স্মাৰ্ট ভি ডি পি ৰ…

‘স্মাৰ্ট পুলিচ’-ৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে এক ভাষণ প্ৰদান কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে SMART- ৰ এক সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰন কৰিছিল এনেদৰে – S মানে Strict (দৃঢ় ) আৰু sensitivity ( সংবেদনশীলতা ) M মানে Modern ( আধুনিক ) আৰু Mobility ( ভ্ৰাম্যমান ), A মানে Alert ( সতৰ্ক ) আৰু Accountable ( দায়বদ্ধ ) ,R মানে Reliable ( বিশ্বাসযোগ্য ) আৰু Responsible ( সঁহাৰি জনোৱা গুণ ), T মানে Techno savvy ( প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ) আৰু Trained ( প্ৰশিক্ষিত )।

কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থা ( আই বি )ৰ দ্বাৰা গুৱাহাটীত আয়োজিত আৰক্ষী সন্মিলন খনিত অংশ গ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্মাৰ্ট পুলিচৰ এনেদৰে সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰন কৰা বছৰছেৰেক হৈ গ’ল । এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত দেশৰ কেতবোৰ ৰাজ্যই আৰক্ষী বিভাগত কেতবোৰ নতুন আঁচনিৰ সংযোজনেৰে আন্তগাথনিৰ উন্নয়ন,প্ৰশিক্ষন,প্ৰযুক্তিগত দিশ সমূহত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান আদিৰে কিছু ইতিবাছক পৰিবৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও বহু ৰাজ্যই এই ক্ষেত্ৰত আশাপ্ৰদভাৱে আগুৱাব পৰা নাই ।

কৰ্ণাটক,অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ,তেলেংগনাকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগক Techno savvy অৰ্থাৎ তথ্য প্ৰযুক্তিক ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে দক্ষ কৰি তোলা হৈছে যে সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য সমূহে সহজেই বহু অপৰাধীক চিনাক্তকৰণ ,কৰায়ত্ব কৰা .চাৰ্জশ্বীট দিয়া আদি তৎপৰতাৰে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰকাশিত এক তথ্য মতে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটাৰ অনুগামীৰ সংখ্যা প্ৰায় ২৪ হেজাৰ তেন্তে বাংগালুৰু আৰক্ষী আয়ুক্তৰ টুইটাৰ আনুগামীৰ সংখ্যা প্ৰায় ৪ লাখ ।

বেংগালৰু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পদবীৰ সকলো বিষয়াৰে টুইটাৰ একাউন্ট থকাৰ বাবে আৰক্ষী আয়ুক্তই টুইট আৰু ৰি-টুইটৰ জৰিয়তে একেটা মাইক্ৰ’ব্লগিঙ ছাইটতে সংশ্লিষ্ট বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়ে যি তৎকালীনভাৱে সমস্যা বা নিয়ন্ত্ৰনৰ পথ প্ৰশস্ত হয় । ভুৱা-ই-কৰ্মাৰ্চ ৱেবছাইট,নাৰী দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰ,ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী,ভাবুকি- অপহৰণত জড়িত লোক, উগ্ৰপন্থীৰ কামকাজ আদি বহু অনৈতিক কামকাজত জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে বাংগালুৰু আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণত সফলতা অৰ্জন কৰিছে । বাংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, মুম্বাই, দিল্লী, পুণে আদি দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মহানগৰৰ আৰক্ষী বিভাগে বিভিন্ন অপৰাধমূলক কামকাজত জড়িত লোকৰ তথ্য ইন্টাৰনেটত এৰিদিয়াৰ বাবে বহু ক্ষেত্ৰত সাধৰণ নাগৰিকেই তেনে অপৰাধীক কাৰায়ত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ।

মন্তব্য নিস্প্ৰয়োজন যে আৰক্ষীৰ এনেদৰে স্মাৰ্ট কৰি তুলিবলৈ হ’লে সংশ্লিষ্ট চৰকাৰৰ সদিচ্ছা,আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ দক্ষতা ,একাগ্ৰতা,দায়বদ্ধতা আন্তগাথনি-প্ৰশিক্ষন,কাউণ্সেলিং,আৰক্ষীৰ দা-দৰমহা,সা সুবিধা প্ৰদান ইত্যাদি । অসমতো ক্ৰমান্বয়ে এই ব্যৱস্থাবোৰৰ সংযোজন হোৱাটো নিতান্তই আশাৰ বতৰা । কোনো ৰাজ্যৰ অপৰাধক সংখ্যা বৃদ্ধি পালে সাধাৰণতে আৰক্ষীকে দোষী সব্যস্ত কৰা হয় । ইয়াক একেবাৰে নাস্যাৎ নকৰিলেও এই কথাৰো এক যুক্তিপূৰ্ণ বিশ্লেষন হোৱাটো প্ৰয়োজন যে পূৰ্বে উল্লেখ কৰা ধৰণে সা- সুবিধা,প্ৰশিক্ষণ,কাউণ্সেলিং, আৰক্ষীৰ দা – দৰমহা,সা-সুবিধা,প্ৰশিক্ষণ,জনসংখ্যা অনুপাতে আৰক্ষী নিয়োগ,আদি সঠিক ভাবে কাৰ্যকাৰী হৈছে নে ?

নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোয়ে কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰা এক তথ্যমতে দেশৰ ভিতৰতে জনবহুল ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশত এক লাখ লোকৰ বিপৰীতে নিয়োজিত হৈ আছে ৭৮ জন আৰক্ষী । উক্ত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ হোৱাৰ সময়ত দেশৰ বৃহত্তম আৰক্ষী বাহিনী হিচাপে পৰিচিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষী বিভাগত ৫৬ শতাংশ পদখালী হৈ আছিল । জনবিন্যাস অনুপাতে আৰক্ষীৰ তাকৰীয়া উপস্থিতিয়ে অপৰাধীৰ বাবে বহু সুৰুঙা মুকলি কৰি দিয়ে । এন চি আৰ বি মতে মহাৰাষ্ট্ৰ,দিল্লী,পশ্চিমবংগ,তামিলনাডু,অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ,কৰ্ণাটক আদি ৰাজ্যত জনসংখ্যা অনুপাতে নিয়োজিত আৰক্ষীৰ সংখ্যা আশাপ্ৰদ ।

কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰে সংলগ্ন অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য সমূহ কিছুদিন পূৰ্বলৈকে উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপৰ লীলা ভূমি আছিল । আৰক্ষী,নিৰাপত্তা বাহিনী সমূহৰ সবল ভুমিকা ,চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কূটনৈতিক পদক্ষেপ আদিৰ বাবে উগ্ৰপন্থী সময়্যা বহু পৰিমানে নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে যদিও এই সময়্যাৰ ওৰ পৰা নাই । তদুপৰি সময়ৰ লগে লগে বিভিন্ন আৰ্থ- সামাজিক কাৰণ আৰু কাৰকৰ বাবে নতুন নতুন সমস্যা,অপৰাধৰ জন্ম হৈছে ।

প্ৰযুক্তিগত দিশৰ বিকাশ – উন্নয়ন ,আন্তগাথনি,প্ৰশিক্ষন আদিয়ে বিভিন্ন সমস্যাৰাজিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক যুঁজ দিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব বুলি ক’ব পাৰি যদিও কেৱল ইয়াৰ দ্বাৰাই অপৰাধক সমূলঞ্চে নিৰ্মূল কৰিব বুলি ভৱাটো ভুল । স্মাৰ্ট পুলিচ-ৰ সমান্তৰালকৈ কমিউনিটী পুলিচিং অৰ্থাৎ জনসাধৰণৰ ভূমিকাৰ যোগেদি অপৰাধমুক্ত সমাজৰ ধাৰনাক যদি সৱল কৰি তোলা যায় তেন্তে ই যোগাত্মক দিশ ৰূপে বিবেচিত হ’ব । কোৱা বাহুল্য এই ধাৰনাৰ খনিকৰ হৰিনাৰয়ণ বৰুৱাই দেশ স্বাধীন হোৱাৰ কিছুদিন পিছতেই এক বাহিনী গঠনৰ যোগেদি সকলোৰে বাবে বাট কাটিছিল । ১৯৪৯ চনত তিতাবৰৰ বিৰিণাশায়েকৰ এটা লোমহৰ্ষক ডকাইটি ঘটনাৰ তদন্তৰ সময়ত গাঁৱত কিছুমান যুৱকক গোটাই লৈ এক তদাৰকী বাহিনী গঠন কৰি তেওঁ আৰক্ষীক সহায় কৰিছিল ।

হৰিনাৰায়ণ বৰুৱাই গঠন কৰা সেই বাহিনী গঠনৰ আঁত ধৰি অসমত ১৯৫২ চনৰ ২৯ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ২১৬ খন গাওৰক্ষী বাহিনীৰ পঞ্জীয়ন হয় । সেয়েহে ২৯ জানুৱাৰীৰ দিনটো গাওঁৰক্ষী বাহিনীৰ জন্মদিন ৰূপে গণ্য কৰা হয় । সামপ্ৰতিক কালত আৰক্ষী বাহিনীৰ এক সহযোগী সংগঠনৰূপে গাওঁৰক্ষী বাহিনীয়ে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰন,শান্তি প্ৰতিষ্ঠা,উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ ,নিয়ন্ত্ৰন,অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে ।

অইল পাইপলাইন ,ৰেলৱে ট্ৰেক, গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা সম্পত্তি আদিক জটিল সময়ত সুৰক্ষা,অপৰাধ জনিত ঘটনা,প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ দ্বাৰা সতৰ্কতা প্ৰদান,সংঘৰ্ষ-উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰনৰ বাবে সংশ্লিষ্ট এলেকাৰ লোকৰ সৈতে জনসভা,মতামত বিনিময়.অনুষ্ঠানৰ আয়োজন আদিৰ দ্বাৰা গাওঁৰক্ষী বাহিনীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । কোৱা বাহল্য গাওঁৰক্ষী বাহিনীৰ সৈতে জড়িত কৰ্মকৰ্তা,সদস্য সকলে বাহিনীটোত জড়িত হোৱা কাৰ্যক এক সন্মানৰ বিষয় ৰূপে সাধৰণতে গণ্য কৰে আৰু সেয়েহে ইয়াৰ পৰা আৰ্থিক ভাৱে বিশেষ ভাবে লাভান্বিত নহ’লেও তেওঁলোকে সধ্যাঅনুসাৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । বাহিনীটোক অৱশ্যে অধিক গতিশীল,কৰ্মদক্ষ কৰি তুলিবলৈ হ’লে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা তলৰ পৰ্যায়লৈ কে পৰস্পৰৰ মাজত সু- সমন্বয়.সহযোগিতা আৰু আন আন সা- সুবিধা সমূহ প্ৰদান কৰাটো প্ৰয়োজন ।

‘Citizens are policemen without uniform and policemen are citizen in uniform ‘ ইউনিফৰ্ম নিপিন্ধাকৈ থকা মানুহবোৰৰ ভূমিকাই যদি আৰক্ষীক সহায় কৰিব পাৰে তেন্তে আমাৰ সমাজত ঘটি থকা বহুবোৰ অপৰাধমূলক কা্য়-কলাপ হ্ৰাস পাব , যি সমাজখনও সুন্দৰ কৰি তুলিব । প্ৰসংগক্ৰমে ক’ব পাৰি চিৰাচৰিত প্ৰক্ৰিয়া বা ‘ৰবটি’ক ব্যৱস্থাৰে কোনো সংগঠন বা প্ৰতিস্থানলৈ প্ৰাণশক্তি আনিব নোৱাৰি । স্বত:স্ফুটভাবে অহা প্ৰাণশক্তি জাগ্ৰত কৰিব পাৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিচৰা ‘স্মাৰ্ট পুলিচ’ক ‘স্মাৰ্ট ভিডিপি ‘ য়ে বহু সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ’ব ।

চাণক্যই কৈছিল যে ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষা নিৰ্ভৰ কৰে অস্ত্ৰৰ ওপৰতৃ,তাতকৈ অধিক নিৰ্ভৰ কৰে অস্ত্ৰধাৰী সকলৰ ওপৰত । কিন্তু অস্ত্ৰ আৰু অস্ত্ৰধাৰী সকল চলে গুপ্তচৰ তন্ত্ৰ,অনুসন্ধানকাৰী ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে। য’তেই এই ব্যৱস্থাটো সফল তাত অস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন নহোৱা হৈ পৰে – কাজেই এনে আশাক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ হ’লে স্মাৰ্ট পুলিচৰ লগতে স্মাৰ্ট ভি ডি পি-ৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।

