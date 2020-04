অসমবাসীক উদ্দেশ্যি অসমীয়াতে টুইট প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ, লিখিলে…

ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ এই শুভক্ষণত আপোনালোক আটাইকে মোৰ

আন্তৰিক ওলগ তথা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ জনজীৱনৰ বাপতিসাহোন এই উৎসৱে সমাজত ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন অধিক দৃঢ় কৰি তোলক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ।

Best wishes on the auspicious occasion of Bohag Bihu.