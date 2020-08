অখিল গগৈৰ হৈ ন্যায়ালয়ত যুঁজ দিবলৈ শিল্পী মানস ৰবিনৰ অনুদান

ডিজিটেল ডেস্ক : জনপ্ৰিয় কণ্ঠ শিল্পী মানস ৰবিনে অখিল গগৈৰ হৈ ন্যায়ালয়ত যুঁজ দিবলৈ ২ লাখ টকা অনুদান আগবঢ়াইছে । ফেচবুক যোগে অনুদান আগবঢ়োৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰে জনপ্ৰিয় শিল্পী গৰাকীয়ে । ইফালে জনসাধৰনকো সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

শিল্পী গৰাকীয়ে ফেচবুকত লিখিছে- “অখিল গগৈৰ হৈ ন্যায়ালয়ত যুঁজ দিবলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা আজি দুই লাখ টকা আগবঢ়ালোঁ। ৰাইজৰ হৈ মাত মাতি বন্দী জীৱন কটোৱা মানুহজনক মোকলাই অনাৰ দায়িত্বও ৰাইজেই ল’ব লাগিব।ৰাইজে নিজৰ দায়িত্বলৈ পিঠি দিলে নেতা নিজক লৈ ব্যস্ত হোৱাটো স্বাভাৱিক।অখিল গগৈক ৰাইজৰ পক্ষত ৰাখিবলৈকে ৰাইজে টঙালি বান্ধক । কথাতে কয় নহয় বোলে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় কৃষক মুক্তিৰ ৰাজহুৱা আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাওক আৰু যিয়ে যেনেকৈ পাৰে অনুদান আগবঢ়াওক।জয় আই অসম Account holders name : Bhasco De Saikia & Anil Boro Account number : 39570040035 IFSC Code : SBIN0004134 Bank Name : State Bank of India”

উল্লেখ্য যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সংবাদমেল যোগে জনসাধৰনক সহায় কৰাৰ আহ্বান কৰিছিল । কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ আহ্বানক সহাৰি জনাইছে শিল্পীগৰাকীয়ে ।