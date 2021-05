জঘন্য ঘটনাঃ কেৰালাত নিৰ্যাতিত যুৱতী আৰু অভিযুক্তক চিনাক্ত…

ডিজিটেল ডেস্কঃ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এটা ভিডিঅ’। কিন্তু এয়া কোনো সাধাৰণ ঘটনাৰ ভিডিঅ’ নহয়। এগৰাকী যুৱতীক মানৱ ৰূপী দানৱে কৰা যৌন নিৰ্যাতনৰ ভিডিঅ’। দেখিলে শিঁহৰি উঠিব আপোনাৰ দেহ। প্ৰশ্ন হ’ব- কেনেকৈ মানুহে কৰিব পাৰে এনে কাম? কেৰালাত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ড। বুধবাৰে ভাইৰেল হোৱা এই ভিডিঅ’টোত নিৰ্যাতিত যুৱতীগৰাকীক পৰিচয় ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জানিব পৰা মতে, নিৰ্বাতিতাগৰাকী বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ। ইফালে, ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে, যুৱতীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলাইছিল চাৰিজন যুৱকৰ সৈতে এগৰাকী যুৱতীয়েও।

কেনেকৈ এগৰাকী নাৰীয়ে আন এগৰাকী নাৰীক এনে কৰিব পাৰে? সঁচাকৈ ই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আনহাতে, আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈ চলোৱা তদন্তত জানিব পৰা গৈছে যে, নিৰ্যাতন চলোৱা এই যুৱক কেইজনৰ ভিতৰত এজন বাংলাদেশৰে নিবাসী। এই পাষণ্ডটোৰ নাম ৰিফাকুল ইছলাম। ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’টো চাইয়ে আৰক্ষীয়ে কৰিছে অভিযুক্ত যুৱকজনক চিনাক্ত।

জানিব পৰা মতে, বাংলাদেশৰ এই যুৱকজন তিনিমাহৰ বাবে ভাৰতলৈ আহিছিল। আৰু যোৱা প্ৰায় ১৫ দিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনাটো। বাংলাদেশ আৰক্ষীয়ে এই কথা জনাইছে সংবাদমেলযোগে। আৰু বাংলাদেশলৈ নিয়া হ’ব নিৰ্যাতিত যুৱতী আৰু অভিযুক্ত যুৱকজনক।

ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত টুইটাৰত লিখিছে- These images are of 5 culprits who are seen brutally torturing & violating a young girl in a viral video.The time or place of this incident is not clear. Anyone with information regarding this crime or the criminals may please contact us. They will be rewarded handsomely.

ইফালে, কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজেজুয়েও এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰিজেজুয়ে টুইট কৰি লিখিছে যে, ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅটো উত্তৰ-পূবৰ এগৰাকী যুৱতীক অমানৱীয় নিৰ্যাতন চলাই বলাতকাৰ কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ সৈতে যোধপুৰৰ ঘটনাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই।

অপৰাধী কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সকলো ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক সৰ্তক কৰি দিয়া হৈছে – “The viral video of a girl from North-East being brutally raped and tortured by 4 men and 1 woman, is not related to Jodhpur suicide case. I had detail discussion with the Police Commissioner of Jodhpur. However, there must be all out efforts by all State Police to catch the devils.”