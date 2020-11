আৱেগিক পোষ্টেৰে আইপিএছ বিষয়া জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে ল’লে চাকৰিৰ পৰা স্বেচ্ছাই অব্যাহতি…

ডিজিটেল ডেস্কঃ ছ’চিয়েল মিডিয়াত আৱেগিক পোষ্ট দি ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ চাকৰিৰ পৰা স্বেচ্ছাই অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে। অসম আৰক্ষীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত সগৌৰৱ আৰু দক্ষতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল এইগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াই।

চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল’লেও নিজৰ মাটি আৰু মানুহৰ বাবে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি যাব বুলিও এই পোষ্টত উল্লেখ কৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে, এবছৰৰ পূৰ্বেই তেওঁ চাকৰিৰ পৰা স্বেচ্ছাই অৱসৰ ল’ম বুলি ঘোষণা কৰিছিল বিষয়াগৰাকীয়ে।

নিকা আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে নাম থকা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই পোষ্টটোৰ সৈতে তেওঁ খুলি থোৱা টুপি আৰু আৰক্ষী চাকৰি জীৱনত লাভ কৰা মেডেলসমূহৰ এখন আলোকচিত্ৰও আপলোড কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত তেওঁ লিখিছে- ‘Bidding adieu to my uniform!

It was a long association of 34 years.

Hung up my boots yesterday…took voluntary retirement. It was not a decision taken all of a sudden. It was playing in my mind for nearly a year. Some of my friends may be wondering why. I only wish to say – I believe that we do what we choose to do. The sole exception to this rule is when we do something unknowingly. I chose to join the IPS at one point of time, and have chosen to leave at another. There are no regrets, no complaints. But I shall remain a humble servant to the society and to the country in my own personal capacity.’