দিব্যাংগসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ভগৱানৰ মৰ্যাদা দিছেঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি আন্তৰ্জাতিক দিব্যাংগদিৱস। অসম চৰকাৰৰ সমাজকল্যাণ বিভাগে আমিনগাঁৱৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ক্ষেত্ৰত লোৱা হৈছে বিশেষ কাৰ্যসূচী। এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে সমাজকল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ। অনুষ্ঠানত বহু কেইগৰাকী দিব্যাংগই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰে।

অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই What should I do in a disaster নামৰ এখন হাতপুথি উন্মোচন কৰে। ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ৬খন দিব্যাংগ বিদ্যালয়ত এই হাতপুথিৰ জৰিয়তে শিক্ষা দান কৰা হ’ব। ভগৱান কৃষ্ণৰ যিমান অংগ, সেইসকলক আমি দিব্যাংগ বুলি কওঁ। চৰকাৰে তেনেধৰণে দিব্যাংগসকলক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। এই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়েয। দিব্য়াংগসকলক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰাত দিব্যাংগৰ প্ৰতি সমাজৰ দৃষ্টি সলনি হৈছে।

ইয়াৰোপৰি তেওঁ কয়, দিব্যাংগসকলৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্রত সংৰক্ষণ ৩%ৰ পৰা ৪% লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। যোৱা ১ ডিচেম্বৰৰ দিনা দিব্যাংগসকলৰ বাবে এটা সঞ্চালকালয় মুকলি হৈছে। দিব্যাংগসকলৰ সংগঠনসমূহে যি উপদেশ দিছে সেই সম্পৰ্কে কেবিনেটত আলোচনা কৰা হ’ব।যোৱা বছৰ আমি দিনদয়াল উপাধ্যায় দিব্যাংগ আঁচনি লৈছিলোঁ।দীনদয়াল উপাধ্যায়ে আমাক এক নতুন পথ দি গৈছিল।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, সকলোকে ১০০০ টকা পেঞ্চন প্রদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছো। এই পেঞ্চনৰ টকা প্রতিমাহৰ ১০ তাৰিখে বেংকৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব। দিব্যাংগসকলক ২০,০০০ টকাৰ এককালীন সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ৪,৯৪৩ গৰাকীক Wheelchair দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ২০২২ৰ ডিচেম্বৰত আমি প্রতিজন দিব্যাংগক Wheelchair প্রদান কৰিম। আপোনালোকে আমাক পৰামৰ্শ দিব।

তেওঁ কয় চৰকাৰে দিব্যাংগৰ বাবে কৰিবগলীয়া কামবোৰ কৰি যাব। দুখন দিব্যাংগ বিদ্যালয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰা হ’ব। বশিষ্ঠৰ অন্ধ বিদ্যালয়, ভাউৰী দেৱী চেৰাওগী মুকবধিৰ বিদ্যালয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰা হ’ব। Assamese চাইন language developmentৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে।

ইফালে কোৰোনা আৰু কোৰোনাৰ নতুন প্ৰকাৰ অমিক্ৰন সম্পৰ্কত তেওঁ কয়, কৰ্ণাটকত অ’মিক্রন আক্রান্তৰ সংখ্যা ২জনৰ পৰা ১২ জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে। আমি এইক্ষেত্রত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছোঁ। সকলো লোকলৈ কোভিড ভেকচিন লোৱাৰ আহ্বান জনালোঁ।