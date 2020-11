প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়! ‘ভগৱান’ আজি ‘অপৰাধী’ কিয়?

ডিম্পুল বৰগোহাঁই

পথাৰত নহয়, তেওঁলোক আজি ৰাজপথত। পথাৰত চৰাই-চিৰিকতিক খেদিবলৈ যিমান জোৰেৰে চিঞৰিছিল, তাতকৈ দুগুণ জোৰেৰে আজি তেওঁলোকে ৰাজপথত চিঞৰিছে। পথাৰৰ দলি চপৰা গচকি কঠিন হোৱা গুৰুহাই কেৰেপ কৰা নাই ৰাজপথৰ তপত আলকাতৰাকো। তেওঁলোকে কেৱল আগবাঢ়িছে। লক্ষ্য- দিল্লীৰ ৰজাঘৰ।

বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাত ২৬নৱেম্বৰ, ২০২০। উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা , উত্তৰাখণ্ড, ৰাজস্থান, কেৰালাসহ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা হিল-দল ভাঙি ৰাজধানী চহৰ দিল্লী অভিমুখে আগবাঢ়িছিল লাখ লাখ কৃষক। তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সত্ত্বেও মোডী চৰকাৰে আইনত পৰিণত কৰা জনবিৰোধী কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত বিদ্ৰোহৰ জুঁই জ্বলাই ওলাই আহিছিল এই খেতিয়কসকল। প্ৰতিবাদী এই সমদলৰ নাম দিয়া হৈছিল- দিল্লী চলো।

প্ৰায় ৩লাখ কৃষক দিল্লী অভিমুখে ৰাওঁনা হোৱা দেখি কম্পমান হৈ পৰিছিল চৰকাৰ। প্ৰতিবাদী খেতিয়কসকলে যাতে কোনোপধ্যে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কঠোৰ ব্যৱস্থা। ঠায়ে ঠায়ে সূত্ৰপাত হল আৰক্ষী-নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লগত কৃষকৰ সংঘাত।

কৃষকৰ ৰণচণ্ডী ৰূপ দেখি ঠায়ে ঠায়ে বলবত কৰা হল ১৪৪ধাৰা। হাৰিয়ানাত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বলবত কৰা হৈছিল ১৪৪ধাৰা। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সহস্ৰাধিক কৃষকক। কেইবাখনো খেলপথাৰ চৰকাৰী জেললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা দিল্লী কেজৰিৱাল চৰকাৰক আহ্বান কৰা হল। কিন্তু গাৰ ঘাম মাটিত পেলাই কষ্ট কৰা কৃষকক বাধা দিয়াতো জানো ইমান সহজ।

প্ৰচণ্ড গতিৰে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলৰ গালৈ মৰা হল পানী। প্ৰয়োগ কৰা হল কন্দুৱা গেছ, শূণ্যলৈ গুলী লগতে লাঠীচাৰ্জ। নিজৰ পিতৃ-মাতৃ বয়সৰ খেতিয়কৰ গাতো নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সোধাইছিল প্ৰচণ্ড কোব। কিন্তু থমকি ৰোৱা নাছিল প্ৰতিবাদী কৃষকসকল। শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হোৱা কিছু ফটোৰ পৰা পাঠকেও নিজক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হব, এই বয়সতো ইমান উদ্যম,ইমান সাহস। কেনেকৈ?

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ আইনত পৰিণত কৰা তিনিখনকৈ কৃষি আইনক লৈ কৃষকসকলে এনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা কিয় হল। এই বিশেষ আইনকেইখনত নো কি কি আছে, যাৰ বাবে কৃষকসকল আজি হৈ শংকিত হৈ পৰিব লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে।

কেন্দ্রই ইতিমধ্যে তিনিখন কৃষি বিধেয়ক আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। এই কেইখন হ’ল ‘অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য আইন সংশোধন’, ‘কৃষি পণ্য লেনদেন আৰু বাণিজ্য উন্নয়ন’ আৰু ‘কৃষি পণ্যৰ মূল্য নিশ্চিত ৰাখিবলৈ কৃষকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু সবলীকৰণ চুক্তি’ বিধেয়ক।

এই তিনিওখন বিধেয়কেই লোকসভাত- ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱাৰ পাছত আইনলৈ পৰিণত গৈছে। তিনিওখন আইনক লৈ কেন্দ্ৰৰ দাবী যে, এই আইনৰ ফলত কৃষকসকলৰ উপাৰ্জন বাঢ়িব আৰু কৃষি ক্ষেত্রৰ উন্নতি হ’ব। ইয়াৰ ফলত ২০২২ চনৰ ভিতৰতেই কৃষকসকলৰ উপার্জন দুগুণ হ’ব ।

চৰকাৰে ইয়াকো জনাইছে যে, এই বিধেয়ক কেইখনে চৰকাৰ নিয়ন্ত্রিত বজাৰৰ নিয়ন্ত্রণৰ পৰা কৃষকসকলক মুক্ত কৰিব আৰু কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ কৃষি পণ্যৰ বাবে অধিক বেছি দাম পাব।

কিন্ত প্ৰশ্ন হয়, কৃষকসকলে যদি ইমানবোৰ সুবিধা এই আইনৰ যোগেদি লাভ কৰে তেন্তে এই প্ৰতিবাদ কিয়? আচলতে, কৃষকসকল তেওঁলোকৰ উৎপাদনৰ বাবে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য পোৱাৰ বিষয়ত শংকিত। এই আইনৰ ফলত বজাৰৰ পৰা চৰকাৰী নিয়ন্ত্রণ উঠি যোৱাৰ লগতে চৰকাৰে লাহে লাহে ন্যূনতম সমর্থন মুল্যত ফচল কিনা বন্ধ কৰি দিয়াৰো সম্ভাৱনা আছে। কৃষকসকলে এই ধাৰণা ইতিমধ্যে কৰিব পাৰিছে।

কেন্দ্ৰই বলবত কৰা আইনৰ জৰিয়তে কৃষকে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ নিজৰ ৰাজ্য বা দেশৰ যিকোনো ৰাজ্যত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে যদিও ইয়াৰ মাজতে আছে কিছু আসোৱাঁহ। এই আসোৱাঁহৰ বিষয়ে বুজিবলৈ আমি যাব লাগিব ১৯৫০চনলৈ।

১৯৫০ চনত চৰকাৰে বলবত কৰিছিল APMC ACT (Agricultural produce market committees) act। এই আইনৰ অধীনত বৰ্তমান প্ৰায় ৭০০০ APMC আছে। ইয়াক চৰকাৰী বজাৰ বুলিও কোৱা হয়। কৃষক সকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত ফচলবোৰ ইয়াতে আহি উচিত মূল্যত বিক্ৰী কৰিব পাৰে।

এই কমিটিবোৰত কিছুমান চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত মধ্যভোগী (licensed middleman) থাকে যি কৃষকৰ পৰা ফচল কিনা কাম কৰে। ফচলবোৰ সংৰক্ষণ কৰা,শ্ৰমিক লগাই বস্তুবোৰ ৰপ্তানি কৰা কাম APMC ৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত এই মধ্যভোগী সকলে অৰ্থাৎ APMC ৰ পৰা সামগ্ৰীবোৰ পাইকাৰী দোকান আৰু খুচুৰা দোকানত বিক্ৰী হয়।

এতিয়া কথাতো হল, এই আইনখন সংশোধন ঘটাই নতুনকৈ অনা কৃষি আইনৰ বাবে এই চৰকাৰী APMC বন্ধ হৈ যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ পৰিৱৰ্তে বক্তিগত কিছুমান APMC গঢ় লৈ উঠিব। আৰু গঢ় লৈ নূঠিব যে তাৰ কোনো মানে নাই। কিয়নো ব্যক্তিগত APMC গঠন কৰিব নোৱাৰিব বুলি তাত কোনো উল্লেখ নাই।

ইফালে The farmers(empowerment and protection) agreement on price assurance and farm service bill 2020- এই আইনখনৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ ‘contract farming’ ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে।ইয়াৰ জৰিয়তে MSP(minimum support price) উঠি যোৱাৰ ভয় আছে ,যদিও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আশ্বাস দিয়া হৈছে যে MSP উঠি নাযায়।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় কথাতো হল এই বিল খনত তাৰ কোনো উল্লেখ নাই। যদি চৰকাৰৰ MSP ৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে খেতিয়ক আকৌ এবাৰ সেই জমিদাৰী প্ৰথাৰ নিচিনা ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ওচৰত গোলামী হব লাগিব। কৃষকসকল এইবোৰ দিশক লৈ অতিকে শংকিত।

চৰকাৰে আইনলৈ পৰিণত কৰা আন এখন আইন The essential commodities(amendment)bill,2020ৰ জৰিয়তে The essential commodities Act 1955 ৰ সংশোধন কৰা হৈছে। এই আইনৰ মতে কোনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে বা কোনো ব্যক্তিয়ে জোখতকৈ অধিক সামগ্ৰী জমা কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব। কিন্তু নতুনকৈ কৰা সংশোধনীৰ জৰিয়তে যিকোনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে বা ব্যক্তিয়ে যিমান পাৰে সামগ্ৰী জমা কৰি ৰাখিব পাৰিব।

ইয়াৰ জৰিয়তে বস্তুৰ কৃত্ৰিম মূল্যৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উদাহৰণস্বৰূপে, যেতিয়া এজন খেতিয়কে খেতি চপোৱাৰ পিছত সেই প্ৰতিষ্ঠানবোৰক উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব যাব তেতিয়া প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ হাতত আগৰেই পৰাই সেই সামগ্ৰী মজুত হৈ থাকিব পাৰে আৰু খেতিয়কক তাৰবাবে সেইসময়ত উচিত মূল্য আদায় নকৰিবও পাৰে। কৃষকসকলৰ শংকা যে, দৃষ্ট চক্ৰই এনে সময়তে তেওলোকক মাধমাৰ সোধাই কম মূল্যতো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা বাট মুকলি কৰি দিছে এই আইন কেইখনে।

গতিকে এই তিনিওখন আইনক লৈ কৃষকসকল শংকাত থকাটো স্বাভাৱিক। ইতিমধ্যে বহুকেইখন সমাজ বিশ্লেষকে মতপোষণ কৰিছে যে, কৃষক সকলক উতপাদিত সামগ্ৰী বেচা-কিনা কৰা সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ চক্ৰান্ত কৰিছে কেন্দ্ৰই। এই আইনকেইখনৰ ফলত কৃষকসকল নিজৰ মাটিতে বনুৱাৰ দৰে কাম কৰাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকে।

যদিও কেন্দ্ৰ অথবা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, কৃষকসকলৰ বাবে এই আইনকেইখন কল্যাণকামী বুলি অভিহিত কৰিছে। তাৰ মাজতে আইন কেইখনৰ বহু দিশ অস্পষ্ট হৈ আছে। যাৰ বাবে কৃষকসকল ভৱিষ্যতে নিজৰ মাটিৰ মালিকত্ব হেৰুৱাৰো উপক্ৰম হব পাৰে। লগতে উতপাদিত সামগ্ৰীত উচিত মূল্য কৃষকসকলে কিদৰে পাব তাৰো কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নাই এই আইনত।

মুঠৰ ওপৰত আসোৱাহঁ আৰু কৃষকসকলৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব পৰা এই আইনকেইখনক লৈ চৰকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰি বাতিল কৰিবলৈ কৃষকসকলে দাবী জনাইছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰীয়ে অহা ৩ ডিচেম্বৰত কৃষকসকলক আলোচনাৰ বাবে মতাৰ লগতে প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।

আলোচনাত কৃষকসকল মিলিত হয়নে নহয়, সেয়া এতিয়াও কৃষকসকলে স্পষ্ট কৰা নাই। কিন্তু যোৱা দুটা দিনত কৃষকসকলক লৈ চৰকাৰে যি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তাক লৈ দেশৰ প্ৰায় সংখ্যক লোকেই গৰিহণা দিছে। যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃষকসকলক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰে। সেই দেশৰ প্ৰশাসনে কেনেকৈ তেনে ভগৱানক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে, সেই প্ৰশ্নয়ো কৰিছে বহুজনে…