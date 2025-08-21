ইপিপিএলৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ, কোনে কোনে লাভ কৰিলে প্ৰাৰ্থীত্ব?

New Update
- বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা
- কোকৰাঝাৰত নিশা সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ১৮ জনীয়া তালিকা প্ৰকাশ
- কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰণগৌড়া নাৰ্জাৰীয়ে ঘোষণা কৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা
- ৩নং শ্রীৰামপুৰ সমষ্টিত উইলছন হাছদাক প্রাৰ্থিত্ব প্রদান
- যমদুৱাৰ সমষ্টিত চৰণজিৎ বসুমতাৰীক প্রাৰ্থিত্ব
- ছৰাবিল সমষ্টিত ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী দলীয় টিকট প্রদান
- ফকিৰাগ্রামত আফজল হক সৰকাৰ হ’ব UPPLৰ প্রাৰ্থী
- বনৰগাঁও সমষ্টিত ৰবিৰাম ব্ৰহ্মক দলীয় টিকট প্রদান
- বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক প্রাৰ্থিত্ব প্রদান
- ছালাকাটি সমষ্টিত লৰেন্স ইছলাৰীক প্রাৰ্থিত্ব প্রদান
- চিৰাং সমষ্টিত ছাইখং বসুমতাৰীক UPPLৰ প্রাৰ্থিত্ব
- কাজলগাঁৱত চন্দন ব্রহ্মক প্রাৰ্থিত্ব UPPLৰ
- মানস চেৰফাঙত ধনঞ্জয় বসুমতাৰীক প্রাৰ্থিত্ব
- কোকলাবাৰীত মণ্টু বড়োক প্রাৰ্থিত্ব প্রদান
- মুছলপুৰত ৰাকেশ ব্রহ্মক প্রাৰ্থিত্ব UPPLৰ
- বাগানপাৰা সমষ্টিত কাতিৰাম বড়োক প্রাৰ্থিত্ব
- দৰংগাজুলিত জলেন দৈমাৰী, নাগ্রীজুলিত ৰবীন বালা বিশ্বাসক প্রাৰ্থিত্ব
- শুক্লাই ছেৰফাঙত প্রদীপ নাৰ্জাৰীক প্রাৰ্থিত্ব
- ধনশিৰি পৰিষদীয় সমষ্টিত ৰুজুগৌড়া নাৰ্জাৰীক প্রাৰ্থিত্ব
- ৰৌতাত নিলোৎ স্বৰ্গীয়াৰীক প্রাৰ্থিত্ব প্রদান UPPLৰ
- বিটিআৰ নিৰ্বাচনক লৈ আশাবাদী দলটো