সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত পুনৰ উজ্বলিল সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়...

ডিজিটেল সংবাদ সোণাপুৰঃ নাকৰ ‘এ’ প্লাছ গ্ৰেড লাভ কৰা সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ে ইণ্ডিয়া টুডেয়ে চলোৱা সমীক্ষাত ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত স্নাতক কলা শাখাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰি সোণাপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। স্বাভাৱিকতে, মহাবিদ্যালয়খনে লাভ কৰা এনে ৰেংকিঙত শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী,অংশীদাৰ আৰু স্থানীয় ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰে আৰু ৰাইজৰ মাজত আনন্দৰ বন্যা বোৱা দেখা গৈছে।

Advertisment

উল্লেখ্য যে মহাবিদ্যালয়খনে ২০১৯ ৰ পৰা বৰ্তমানলৈ একেৰাহে ইণ্ডিয়া টুডেৰ ৰেংকিং লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে আৰু এইবছৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ১৩৭ নং স্থান আৰু ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান লাভ কৰে। উল্লেখ্য যে ইণ্ডিয়া টুডেয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মাজত কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত সমীক্ষা তথা অধ্যয়ন চলায়।

সেইসমূহৰ ভিতৰত- Intake Quality and Governance(IQG),Academic Excellence (ACE) Infrastructure and Living Experience (ILE), Personality and Leadership Development (PLD), Placement and Career Progression (PCP), Objective Score (OS) আৰু Perceptual Score (PS). সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ে ৰাজ্যখনৰ আন মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত- Academic Excellence (ACE) আৰু Placement and Career Progression (PCP) সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰে।

উল্লেখ্য যে মহাবিদ্যালয়খনক কেইদিনমানৰ পূৰ্বে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ দ্বাৰা স্বায়ত্ব শাসিত(Autonomous) মহাবিদ্যালয় হিচাবে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল। স্মৰ্তব্য যে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডo দেৱব্ৰত খনিকৰে ইণ্ডিয়া টুডে ৰেংকিং লাভ কৰাৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ৰসমূহ শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অংশীদাৰসকলক অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে।