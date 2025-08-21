চাবস্ক্ৰাইব কৰক

প্ৰিয়া হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পিতৃ-মাতৃৰ আৱেগিক পত্ৰ...

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল ডেস্কঃ ২০১৪চনৰ কথা। এটা হত্যাকাণ্ডই ৰাজ্য জোকাঁৰি গৈছিল। ১১বছৰ আগৰ ঘটনা এয়া। এজনী কিশোৰীক অতি বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছত হত্যাকাৰীয়ে হাতত থকা মাৰনাস্ত্ৰ দাঙি উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰিছিল।

২০১৪ৰ ২০আগষ্টত আবেলি ৩.০০বজাত সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ড। স্থান আছিল চিৰাং জিলাৰ ৰুণীখাটা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দৈমুগুৰি লাইমুটি গাঁৱত। পিতৃ নিৰন বসুমতাৰী আৰু মাতৃ নিৰলা বসুমতাৰীৰ সন্মুখত তেতিয়াৰ এন ডি এফ বি (এছ)ৰ দুৰ্ধৰ্ষ সদস্য বি বিদাইয়ৰ নেতৃত্বত হত্যা কৰা হৈছিল ১৬বছৰীয়া প্ৰিয়া বসুমতাৰীক।

বিচাৰ চলিছিল এই হত্যাকাণ্ডৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিছিল বিদাইক এই হত্যাকাণ্ডৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল বি আৰ ফেৰেংগা ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে। পৰিতাপৰ কথা যে, এই হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত সকলে উপযুক্ত শাস্তি লাভ নকৰিলে।

সময় অতিবাহিত হল। বৰ্তমান সেই ফেৰেংগা ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য। এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত তেতিয়াই ৰুণীখাটা আৰক্ষী থানাত ৬০/২০১৪ নম্বৰৰ এক গোচৰ ৰুজু হৈছিল। যি গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত চি আই ডিলৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল।

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ৬বছৰৰ পাছত ২০২০ৰ ১৮ জুলাইত চি আই ডিয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল। এই অভিযোগনামাত বি বিদাই ওৰফে বিষ্ণু গয়াৰীক পলৰীয়া হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছিল। আদালতে বাৰম্বাৰ চমন দিয়াৰ পাছতো আদালতত হাজিৰ হোৱা নাছিল বিদাই।

এনেকৈয়ে এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে দোষীয়ে শাস্তি পাব বুলি অপেক্ষা কৰি আছিল। হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গৰাকীয়ে ক্ষমতাৰ সোৱাদ ললে। ন্যায়ৰ প্ৰতীক্ষাত থকা প্ৰিয়া বসুমতাৰীৰ পৰিয়ালে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যয়ালয়ৰ মূখ্য ন্যায়াধীশলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে।

সেই পত্ৰত পৰিয়ালটোৱে দাবী জনাইছে এই হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্তৰ। তদন্তৰ আওতালৈ বিদাইয়ে কোৱাৰ দৰে ফেৰেংগা ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীকো আনিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে প্ৰিয়াৰ পিতৃ-মাতৃয়ে। ইফালে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালেও বড়োভূমিত মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰিছে বিদাই।

শেহতীয়াকৈ এখন বিবাহ অনুষ্ঠানত দেখা পোৱা গৈছিল বিদাইক। লগত আছে চৰকাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰিয়া বসুমতাৰী হত্যাকাৰীয়ে শাস্তি পাবনে সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে।

সন্মুখত বি টি চিৰ নিৰ্বাচন। তাৰ পূৰ্বেই প্ৰিয়া বসুমতাৰী হত্যাকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰিয়াৰ পৰিয়ালে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ লিখা এই পত্ৰই বড়োভূমিৰ ৰাজনীতিতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত চিৰাং জিলাৰ সত্ৰ ন্যয়াধীশৰ আদালতে দিয়া ৰায়দানত ৯জন অভিযুক্তৰ ভিতৰত ৫জনকে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছিল।

