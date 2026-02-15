ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি মহা শিৱৰাত্ৰি। হিন্দু ধৰ্মৰ লোকৰ বাবে বিশেষ ধৰ্মীয় উৎসৱ। হিন্দু দিনপঞ্জী অনুসৰি প্ৰতিবছৰে ফাগুণ মাহত ধুমধামেৰে মহা শিৱৰাত্ৰি আয়োজন কৰা হয়।
আজিৰ দিনটোত জীৱনৰ “অন্ধকাৰ আৰু অৱহেলা আঁতৰ কৰা”ৰ বাবে মহাদেৱক স্মৰণ কৰে। শিৱৰাত্ৰীৰ দিনা ভক্তই উপবাসে থাকি শিৱৰ আৰতি পাঠ কৰে আৰু ওৰে ৰাতি সাৰে থাকি ভক্তি আৰাধনাত বিলিন হয়। কোনো কোনোৱে শিৱ মন্দিৰ বা জ্যোতিৰ্লিংগ দৰ্শন কৰিবলৈ যায়।
হিন্দু ধৰ্মত ভগৱান শিৱৰ পূজাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি, মহাশিৱৰাত্ৰিৰ উৎসৱ প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ চতুৰ্দশী তাৰিখত পালন কৰা হয়। হিন্দু ধৰ্মত মহাশিৱৰাত্ৰিৰ সময় অতি শুভ আৰু পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰণ এই উৎসৱত ভগৱান শিৱ আৰু আদিশক্তিৰ দুয়োটা ঐশ্বৰিক শক্তি একত্ৰিত হয়।
মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষ পুৱাৰে পৰা ভগৱান শিৱক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে ভক্তই। আজিৰ দিনটোত শিৱ পৰিয়ালৰ উপাসনা দিনে নিশাই পূজা–অৰ্চনা কৰা হয়।
এইবাৰ শিৱৰাত্ৰী ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬, আবেলি ০৫:০৪ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ১৬ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬, আবেলি ০৫:৩৪ বজালৈ থাকিব।
বিশ্বাস অনুসৰি, মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা উপবাস আৰু শিৱক উপাসনা কৰিলে সকলো ইচ্ছা পূৰণ হয় আৰু পৰিত্ৰাণ প্ৰাপ্ত হয়। শিৱলিংগত গাখীৰ, পানী, দৈ, মৌ, ঘিউ, বেলপাত, ধতুৰা ফুল ফুল অৰ্পণ কৰি ভক্তসকলে আৰাধনা কৰে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ। ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথিৰ নিশা ভগৱান শিৱ লিংগ ৰূপত আবিৰ্ভাৱ হৈছিল। এই কাৰণেই মহাশিৱৰাত্ৰি পালন কৰা হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও এই তাৰিখতে ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ বিবাহ হৈছিল।