প্রৱল প্রতিবাদত সেও মানি বন্ধ কৰিলে উজনি সোৱণশিৰি বৃহৎ‍ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কাৰ্য

ডিজিটেল ডেস্কঃ অৱশেষত ৰাইজ তথা দল সংগঠনৰ প্ৰৱল প্ৰতিবাদৰ ওচৰত সেও মানিলে NHPC য়ে। দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতিবাদৰ পাছতে উজনি সোৱণশিৰি (Subansiri upper) বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰিলে NHPCয়ে।
উল্লেখযোগ্য যে, পৰিৱেশৰ ওপৰত পৰিব পৰা প্ৰভাৱ আৰু ভূমিকম্পৰ বিষয়ক লৈ বাধা দিছিল স্থানীয় জনসাধাৰণ আৰু ছাত্ৰ সংগঠনে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডাপৰিজোত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত দ্বিতীয়টো বান্ধত ১৬৫০ ৰ পৰা ২০০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লক্ষ্য আছিল NHPCৰ ৷ পিছে শুকুৰবাৰৰ পৰা সকলো নিৰ্মাণ কাৰ্য NHPCয়েবন্ধ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
শুকুৰবাৰে এক নিৰ্দেশনাযোগে এই ঘোষণা কৰিছে NHPCয়ে। আনহাতে, পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়ালৈ বন্ধ থাকিব NHPCৰ কাৰ্যালয়। সকলো ক্ষেত্রীয় কামকাজ, প্রকল্প সম্পৰ্কীয় চলাচল, চৰকাৰী কাৰ্যসূচী বন্ধ থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে, প্রকল্প ৰূপায়ণৰ ভৱিষ্যৎ কৰ্মপন্থা সন্দৰ্ভত স্থিতি পুনৰ বিবেচনা কৰিব NHPC-এ।