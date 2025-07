ঝাৰখণ্ডত নক্সাল বিৰোধী অভিযানত ছহিদ অসমৰ বীৰ জোৱানৰঃ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক

ডিজিটেল ডেস্কঃ ঝাৰখণ্ডত আজি নক্সাল বিৰোধী অভিযানৰ মাজতে আজি পুৱা ছহিদ হয় অসমৰ এগৰাকী বীৰ জোৱান। দেশ মাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ ছহিদ বৰণ কৰা এই সুযোগ্য সন্তানগৰাকী চিটি/জিডি পৰ্নেশ্বৰ কোঁচ।

জানিব পৰা মতে বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৫-৩০ বজাত ঝাৰখণ্ডৰ বোকাৰো জিলাৰ গোমিয়া আৰক্ষী থানা এলেকাৰ বীৰহৰ্ডেৰা বনাঞ্চলত চি আৰ পি এফ আৰু মাওবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয়। বোকাৰো জ’নৰ আই জি ক্ৰান্তি কুমাৰ গাদিদেশীয়ে সংবাদ সংস্থা পি টি আইৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে "এই এনকাউণ্টাৰৰ সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দুজন মাওবাদীক গুলীয়াই হত্যা কৰে। তাৰোপৰি তেওঁ জনোৱা অনুসৰি চি আৰ পি এফৰ কোব্ৰা বেটেলিয়নৰ এজন জোৱানো নিহত হয়।"

ইফালে বোকাৰোৰ এছ পি হৰবিন্দৰ সিঙে এই এনকাউণ্টাৰৰ পিছতে অঞ্চলটোত তালাচী চলাই থকা বুলি জানিবলৈ দিছে। আন এজন আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি নিহত মাওবাদীক চিনাক্তকৰণৰ কাম চলি আছে।

এই ঘটনাত নিহত জোৱানজন অসমৰ বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে ছহিদ জোৱানজনৰ ঘৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ। তেওঁ ফেচবুকত ছহিদগৰাকীলৈ প্ৰণাম জনাই লিখিছে এইদৰে-

''মা ভাৰতীৰ সুযোগ্য পুত্ৰ চিটি/জিডি পৰ্নেশ্বৰ কোঁচে ঝাৰখণ্ডত নক্সালৰ লগত হোৱা সংঘৰ্ষত আজি পুৱা শ্বহীদ বৰণ কৰে৷

কোকৰাঝাৰ সন্তান অমৰ শ্বহীদগৰাকীৰ বলিদানক হৃদয়ৰ নিভৃততম কোণৰ পৰা প্ৰণাম জনাই তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাই শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল আৰু আত্মীয়-স্বজনক গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ৷ আমি আমাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালৰ কাষত সদায়ে আছোঁ আৰু আগলৈও থাকিম৷''

