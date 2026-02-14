কৰ্কট ৰোগীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা দীপ শিখা ফাউণ্ডেচনলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক সন্মান

ডিজিটেল সংবাদ,বটদ্ৰৱাঃ সমাজত আজিৰ দিনত এক গুৰুতৰ স্বাস্থ্য সমস্যাৰ ৰূপ লৈছে কৰ্কট ৰোগে। চিকিৎসাৰ ব্যয়বহুলতা, মানসিক চাপ আৰু সচেতনতাৰ অভাৱৰ বাবে বহু ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আৰ্থিক আৰু সামাজিক সংকটত পৰিবলগীয়া হয়। এনে জটিল পৰিস্থিতিত মানৱসেৱাক মুখ্য লক্ষ্য হিচাপে লৈ কৰ্কট ৰোগীসকলৰ কাষত দৃঢ়ভাৱে থিয় দি আহিছে দীপ শিখা ফাউণ্ডেচন।
দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰোগীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই অহা বাবে দীপ শিখা ফাউণ্ডেচনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে ২০২৫ বৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱস আৰু চলিত বৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসে ঘোষণা কৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক সন্মান প্ৰদান উপলক্ষে ২০ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ তাৰিখে ইটানগৰৰ লোক ভৱনত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপালে প্ৰদান কৰিব এই সন্মান।
অৰুণাচল চৰকাৰে জাৰি কৰা এক অধিসূচনাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, উক্ত অনুষ্ঠানত মৰণোত্তৰভাৱে গ’ল্ড মেডেলৰে সন্মানিত কৰা হ'ব ইটানগৰৰ হুইচল-ব্ল'ৱাৰ স্বৰ্গীয় গ্যামাৰ পাডাঙক। আনহাতে, চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিব ''দীপশিখা ট্ৰাষ্ট'' নামৰ এই স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাই। অৰুণাচল চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসাধাৰণ অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তি আৰু সংস্থাসমূহক প্ৰতি বছৰে ৰাজ্যিক সন্মানেৰে সন্মানিত কৰি আহিছে। আগন্তুক এই অনুষ্ঠানটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন গণ্য মান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত এই সন্মান প্ৰদান কৰিব।
উল্লেখ্য যে, ২০০৪ চনত মানৱসেৱাৰ উদ্দেশ্যে মুম্বাইত আই এ আছ বিষয়া তথা বৰ্তমানৰ নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল দীপ শিখা ফাউণ্ডেচনে। মুম্বাই অসম ভৱনৰ দায়িত্বত থকা সময়তে মানৱদৰদী আই এ এছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাই দূৰ-দূৰণিৰ ঠাইৰ পৰা মুম্বাইলৈ চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা কৰ্কট ৰোগীসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যেই গঠন কৰিছিলদীপ শিখা ফাউণ্ডেচ। দীপ শিখা ফাউণ্ডেচনে কৰ্কট ৰোগৰ দুখ-কষ্টৰ মাজতো বহু ৰোগীৰ জীৱনলৈ আশা আৰু পোহৰ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে।দীপ শিখা ফাউণ্ডেচনে কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলৰ চিকিৎসা সহায়, ঔষধ-পাতি যোগান, ৰক্তদান শিবিৰ আয়োজন আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালক সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। বিশেষকৈ গ্ৰাম্য আৰু পিছপৰা অঞ্চলৰ ৰোগীসকলক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা, পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা আৰু চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংস্থাটোৰ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।