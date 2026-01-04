অতুল বৰাৰ ঘনিষ্ঠ নেতাৰ ভয়ংকৰ জালিয়াতিঃ 'তপন ডেকা' হৈ পৰিল 'তপন দাস'

ডিজিটেল সংবাদ, ডিমৰীয়াঃ এইবাৰ চৰকাৰৰ বৰঘৰতে ওলাইছে ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা বিয়াগোম নেতা ৷ ৰাজনৈতিক দলৰ নেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰ, প্ৰাক্তন বিধায়ক তাৰাপ্ৰসাদ দাসৰ পিছতে আন এটা দলৰ নেতাই ভুৱা অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি লাভালাভ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ এইবাৰ অসম গণ পৰিষদৰ ‘ডেকা’ উপাধি লিখা নেতা নিশাৰ ভিতৰতে ‘দাস’ উপাধি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুলি উঠিছে অভিযোগ ৷
ঠগৱাজ নেতাই কুকৰ্মৰে অসমৰ অনুসূচিত জাতিৰ অধিকাৰ হনন কৰিবলৈ ‘ডেকা’ উপাধিৰ সলনি ‘দাস’ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদে৷ বিজেপিৰ সহযোগি দল অসম গণ পৰিষদৰ নেতা তপন দাসে অনুসূচিত জাতিৰ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ তৎপৰ হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদে৷
অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ ঘনিষ্ঠ, অসম পণ্যগাৰ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ আৰু অগপ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক তপন দাসে অনুসূচিত জাতিৰ লোক নোহোৱাৰ পিছতো অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি নকৈ গঠিত ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ তৎপৰ হোৱাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সংগঠনটোৱে৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিগমৰ উপাধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থকা নেতাই ভয়ংকৰ জালিয়াতি সংঘটিত কৰি অনুসূচিত জাতিৰ সংৰক্ষণ কব্জা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে৷ অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদৰ উপদেষ্টা পৱিত্ৰ হাজৰিকা আৰু সভাপতি সঞ্জীৱ দাসে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে৷
ইফালে, তপন দাসৰ কুকীৰ্তিৰ দস্তাবেজ ৰাজহুৱা কৰিছে সংগঠনৰ দুয়োগৰাকী নেতাই ৷ দুয়ো নেতাই ৰাজহুৱা কৰা তথ্য অনুসৰি তপন দাসে ১৯৮৭ চনত নিউ গুৱাহাটী আদৰ্শ হাইস্কুলত এতিয়াৰ ‘তপন দাসে’ ‘তপন ডেকা’ৰ নামেৰে নামভৰ্তি কৰিছিল৷ পিতৃৰ নাম আছিল নাৰায়ন চন্দ্ৰ ডেকা৷ কিন্তু তপন ডেকাই পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা অৱস্থাত ১৯৯০ চনত কোৰ্ট এফিডিফেটৰ দ্বাৰা নাম সলনি কৰে ৷ ‘তপন ডেকা’ৰ ঠাইত তেওঁৰ নাম ‘তপন দাস’ কৰি লয় ৷ মাটিৰ নথিত পিতৃৰ নাম নাৰায়ণ ডেকা আৰু পিতৃৰ পিতৃ নাম বলিৰাম কেওঁট বুলি উল্লেখ আছে ৷
আনহাতে, একেইজন লোকে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোক হৈ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ (ছেবা) পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৷ ১৯৯৪ চনত মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনত দিয়া পৰীক্ষাত তেওঁ ৰোল নং ২১৪ আৰু নং ৩৪ আছিল ৷ তেওঁ দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৷ পৰীক্ষাত তথ্যত তেওঁক সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোক হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ৷
ইফালে, মাটিৰ নথি অনুসৰি তপন ডেকাৰ পৰা দাস হোৱা এতিয়াৰ তপন দাসৰ পৰিয়াল কেওঁট জনগোষ্ঠীৰ লোক ৷ সংগঠনটোৱে দাবী কৰে যে, "তপন দাস কোনো কাৰণত অনুসূচিত জাতিৰ লোক নহয় ৷ তেওঁ হৈছে কেওঁট সম্প্ৰদায়ৰ লোক ৷ কেওঁট সম্প্ৰদায়ৰ কৈৱৰ্তসকলৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই ৷ তেনে স্থলত তপন ডেকা তপন দাস হ’ল কেনেকৈ ৷ আমি জানো যে তপন দাসৰ পৰিচয়ক লৈ এক ভয়ংকৰ জালিয়াতি নিহিত হৈ আছে৷ প্ৰথম কথা হৈছে মাটিৰ তথ্য অনুসৰি কেওঁট জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল হৈছে অ’বিচি ৷ যাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ অ‘বিচি আৰু কেওঁট সম্প্ৰদায়ৰ লোক তেওঁলোক কেনেকৈ হঠাতে অনুসূচিত জাতিৰ লোক হৈ পৰিল৷ কেৱল ৰাজনৈতিক মুনাফা আধায়ৰ স্বাৰ্থত নিশাৰ ভিতৰতে তপন ডেকা হৈ পৰিল তপন দাস।" কুকৰ্মৰ সংঘটিত কৰা নেতাজনক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদে৷
উল্লেখযোগ্য যে, অনুসূচিত জাতিৰ বাবে ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৮টা সমষ্টি সংৰক্ষিত ৷ কিন্তু সমষ্টি সমূহত ভুৱা অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াই একাংশ অনা-অনুসূচিত জাতিৰ লোকে কব্জা কৰিব খোজাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সংগঠনটোৱে৷ সংগঠনটোৰ সভাপতি সঞ্জীৱ দাসে কয় যে, এইখন অসমত অনুসূচিত জাতিৰ নামত ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াই হাজাৰ হাজাৰ লোকে চাকৰি কৰি আছে ৷ অনুসূচিত জাতিৰ লোকক পেটত গোৰ মাৰি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে ৷ মহান মনীষী আমাৰ ভগৱান বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই দি যোৱা অধিকাৰ কাকো চুৰি-ডকাইতি কৰি খাবলৈ নিদিও ৷ যিমান ডাঙৰ নেতা নহওক কি য়! বৰপেটা, ডিমৰীয়া আদি অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টি দখল কৰিবলৈ নিশাৰ ভিতৰতে অনুসূচিত জাতিৰ লোক হৈ পৰা এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰে গোচৰ ৰুজু কৰক৷ অন্যথাই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভয়ংকৰ আন্দোল নগঢ়ি তোলা হ’ব" বুলি কয় সঞ্জীৱ দাসে ৷