ফেমিনাৰ প্ৰচ্ছদত জিলিকিল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা পেৰাট্ৰুপাৰ দীপান্বিতা কলিতা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ অসম কন্যাৰ বিৰল সাফল্য। দেশৰ সেনাবাহিনীত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শনেৰে অসমলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিলে অসম কন্যা দীপান্বিতা কলিতাই। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা পেৰাট্ৰুপাৰ হিচাপে মেজৰ দীপান্বিতা কলিতাই স্থান লাভ কৰিছে বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ আলোচনী ‘ফেমিনা’ৰ প্ৰচ্ছদত।

ঢেকীয়াজুলি নিবাসী মেজৰ দীপান্বিতা কলিতাই ফিলিপাইনছলৈ গৈ এমবিবিএছৰ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেনাবাহিনীত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ জৰুৰীকালীন আৰু অ’বিচি বিভাগত কাম কৰিছিল।  ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰীয়া স্মৃতিৰে প্ৰকাশিত ‘ফেমিনা ইণ্ডিয়া’ আলোচনীৰ বিশেষ সংস্কৰণত কৰ্ণেল ছফিয়া কুৰেশ্বি আৰু অন্য আঠগৰাকী বীৰাংগনাৰ সৈতে জিলিকিছে পেৰাট্ৰুপাৰ দীপান্বিতা কলিতা। ‘
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে,  ইন দ্য লাইন অব্ ডিউটি’ শীৰ্ষক ‘ফেমিনা’ৰ এই সংস্কৰণটোৱে ভাৰতীয় সেনাৰ দহগৰাকী মহিলা বিষয়াক তেওঁলোকৰ অসাধাৰণ ভূমিকা, স্থিতি আৰু নেতৃত্বৰ বাবে সন্মান জনাইছে।  ফেমিনা’ৰ এই সংস্কৰণটোত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা Border Roads Organisationৰ কৰ্ণেল হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিষয়া কৰ্ণেল পনুং ডমিঙকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।

 