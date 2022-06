মনীষ ভাই, অচিৰেই গুৱাহাটীত দেখা হ’ব…

ডিজিটেল ডেস্কঃ পি পি ই কিট ক্ৰয় ব্যৱস্থাক লৈ শনিবাৰে দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টিৰ নেতা তথা উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিচৌদিয়াই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰা পাছতে এইবাৰ উভতি ধৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক মানহানি গোচৰ তৰাৰ কথা ড০ শৰ্মাই টুইটযোগে উল্লেখ কৰিলে। চিচৌদিয়াই মিছা কিছু অভিযোগেৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনীষ চিচৌদিয়াক ভাই বুলি সম্বোধন কৰি অচিৰেই গুৱাহাটীত দেখা হ’ব বুলিও টুইটটোত উল্লেখ কৰে।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটটোত মনীষ চিচৌদিয়াক সম্বোধি লিখে- Stop sermonising and I will see you soon in Guwahati as you will face criminal defamation। কেইবাটাও টুইটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত উঠা এই কেলেংকাৰী অভিযোগ নস্যাত কৰি অচিৰেই সকলোৰে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে।

মনীষ চিচৌদিয়াক ভাই বুলি সম্বোধন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিলে এই বাৰ্তা-

উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, এই বিষয়ক লৈ শনিবাৰে দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টিৰ কাৰ্যালয়ত উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিচৌদিয়াই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল। এই সংবাদমেলত কোৰোনাকালীন সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী আৰু পুত্ৰই পি পি ই কিট কেলেংকাৰীত জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগতে উপমুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও কৈছিল।