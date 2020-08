২০২১ৰ নিৰ্বাচন নেখেলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই…

ডিজিটেল ডেস্কঃ “মই ইতিমধ্যে ইংগিত দিছো যে, ২০২১ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰো।”- পুনৰ এই ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত ২০২১ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰিক বিতৰ্কৰ মাজতেই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰযোগে কয় যে- নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সলনি তেওঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত দলৰ হৈ তেওঁৰ সামৰ্থ অনুসৰি সেৱা আগবঢ়াব।

মঙলবাৰে এক টুইটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত লিখিলে এইদৰে- “As I have already indicated in several public platform that I am not interested in contesting next assembly election, my role will be limited to contribute whatever I can for my party and for my state. For Assam future we need to have a strong nationalist govt.”

অৱশ্যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলেও শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা অৰুণোদয় নামৰ আঁচনিখনৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২ অক্টোবৰত সম্পাদন কৰিব বুলি চৰকাৰী ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পোৱা এক তথ্যক লৈও আন এক বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে।