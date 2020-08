গধুৰ দায়িত্বঃ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ উপ দলপতি হিচাপে নিযুক্তি!…

ডিজিটেল ডেস্কঃ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰদান কৰা গৈছে গধুৰ দায়িত্ব। যুৱ সাংসদগৰাকীক লোকসভাত কংগ্ৰেছ দলৰ উপ দলপতি হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এই খবৰৰ সন্দৰ্ভত কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও পি টি আই য়ে বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত কৰিছে এই সন্দৰ্ভত টুইট।

পি টি আইৰ টুইটত লিখা হৈছে যে, Gaurav Gogoi appointed deputy leader of Congress in Lok Sabha, Ravneet Bittu to be party’s whip: Sources। উল্লেখ্য যে, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ উপৰিও লোকসভাৰ মজিয়াত যথেষ্ট সবলভাৱে প্ৰসংগবোৰ উত্থাপন কৰা কথা চৰ্চা হৈ থকাৰ সময়তে এই খবৰৰ সত্যত্যা নুই কৰিব নোৱাৰি।