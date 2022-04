অসম পৰ্বতাৰোহণ সন্থাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ…

ডিজিটেল ডেস্কঃ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুঃসাহসিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাটকটীয়া সংগঠন অসম পৰ্বতাৰোহণ সন্থাৰ উদ্যোগত শনিবাৰে এক ব্যতিক্ৰমি প্ৰশিক্ষণৰ শুভাৰম্ভ হৈ যায়। কামৰূপ জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধীকৰণৰ সহযোগত আয়োজিত First Response in Basic And High Altitute Disaster Managemant শীৰ্ষক প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰে জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধীকৰণৰ প্ৰকল্প বিষয়া কৌস্তভ তালুকদাৰে।

সন্থাৰ সভাপতি কিশোৰ বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত, সম্পাদক মানস বৰুৱাই আঁতধৰা অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা সন্থাৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য ডাঃ দেৱেন মহন্ত, ডাঃজগদ্বীশ বসুমতাৰী, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ গৌতমকে ধৰি সন্থাৰ আন আন সদস্যসকল।৩৫ জন প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰে আৰম্ভ হোৱা প্ৰশিক্ষণটোত প্ৰাথমিক চিকিৎ, প্ৰাথমিক জীৱন সুৰক্ষা, তৎকালীন চিকিৎসা ব্যৱস্থা, উচ্চ উচ্চতাত হব পৰা স্বাস্থ্যজনীত সমস্যা, পৰ্বতাৰোহণৰ সময়ত ঘটিব পৰা আকস্মিক দুৰ্ঘটনাকে ধৰি উচ্চ উচ্চতাত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ ইত্যাদিকে বিষয় সামৰি লোৱা হৈছে।

অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ সহকাৰী উপ-নিয়ন্ত্ৰক নেপুৰ দাস (জ্যেষ্ঠ), দিগন্ত শৰ্মা (কনিষ্ঠ), দিপক মেধিৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে লিখিত আৰু ব্যৱহাৰিক দুয়ো ধৰণেই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে।

