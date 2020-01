কোম্পানীৰ এইচ আৰ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি, সুন্দৰী যুৱতীৰ টুইটত এটা ম’বাইল নম্বৰ! হৰিছে টোপনি ছ’চিয়েল মিডিয়াত…

ডিজিটেল ডেস্কঃ হঠাৎ ভাইৰেল হৈছে এটা ম’বাইল নম্বৰ। ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই নম্বৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছে বহুজনে। সুন্দৰী নাৰীয়ে এই নম্বৰটো দি ফেচবুক পোষ্টত লিখিছে- ‘তোমাৰ বাবে ৰৈ আছো মই। ফোন কৰা এই নম্বৰত।’

নম্বৰটো আছিল ৮৮৬৬২-৮৮৬৬২। কাৰ নম্বৰ এইটো। ক’ৰবাত যদি সুন্দৰী নাৰী, আন ক’ৰবাত কোনোবা প্ৰতিষ্ঠানৰ নামৰ আপলোড কৰা হৈছে এই নম্বৰ। সকলোতে এটাই আহ্বান- ফোন কৰক এই নম্বৰত। সহায় কৰিম।

কেইবাগৰাকী সুন্দৰী যুৱতীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই নম্বৰ। যিকোনো লোক বিভ্ৰান্ত হ’ব পৰাকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বিভিন্ন একাউণ্টৰ পৰা নম্বৰটো সহস্ৰ জনে শ্বেয়াৰ কৰিছে। সকলোতে খালী এটাই নম্বৰ ৮৮৬৬২-৮৮৬৬২।

অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল ডেস্কে এই ম’বাইল নম্বৰটো এনেদৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছিল এক অনুসন্ধান। সত্যক পোহৰলৈ অনাৰ স্বাৰ্থতে প্ৰথমে ছ’চিয়েল মিডিয়াত উপলব্ধ তেনে কেইটামান আপডেটৰ স্ক্ৰীণ শ্ব’ট আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলো।

ফেচবুকত এই ম’বাইল নম্বৰটো ছাৰ্চ কৰোতে কি পালোঃ

ফেচবুকৰ ‘ছাৰ্চ’ অপশ্যনত এই ম’বাইল নম্বৰতো আমি যেতিয়া ছাৰ্চ কৰিছিলো, সেই সময়ত আমাৰ ছাৰ্চ কৰা ফলাফলত ওলাইছিল প্ৰথমে জ্যোতি প্ৰসাদ নাথৰ এটা পোষ্ট। য’ত লিখা আছিল- ‘CAAৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশৰ বাবে ট’লফ্ৰী নম্বৰ মুকলি বিজেপি দলৰ।’

এখন ফটোসহ তেওঁ এই নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল ছ’চিয়েল মিডিয়াত। ২ জানুৱাৰীৰ সন্ধিয়া ৫.০৪ বজাত শ্বেয়াৰ কৰা সেই পোষ্টটো আছিল এইটো-

আমি অধিক তথ্যৰ বাবে এই নম্বৰটো কোনে কোনে আপডেট দিছে তাৰ এক আভাস পাবৰ বাবে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিলো।

‘কল মি- 88662-88662…’–

এগৰাকী সুন্দৰী যুৱতী। নাম বিনীতা হিন্দুস্তানী। ৪ জানুৱাৰী, ২০২০ৰ দুপৰীয়া ১২.০১ বজাত টুইটাৰ যোগে Vinita Hindustani নামৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা টুইট কৰিছিল এই কথাখিনি। য’ত লিখিছিল- ‘Call Me- 88662-88662 I’m free right now, waiting your call…’

সেই নম্বৰত আমি ফোন কৰিছিল চাইছিলো। বিনীতাৰ নম্বৰ নাছিল সেইটো। ইতিমধ্যে আমি অনুমান কৰি লৈছিলো যে এই নম্বৰক লৈ অপপ্ৰচাৰ চলিছে। আমি সেই নম্বৰটো ডাইল কৰোতে ম’বাইলৰ স্ক্ৰীণত ট্ৰুক’লাৰত ভাহি আহিছিল ‘Bjp Bjp’।

তাৰপাছত আমি ছাৰ্চ কৰিছিলো বিনীতা হিন্দুস্তানীৰ নম্বৰ টুইটাৰত। টুইটাৰৰ একাউণ্টত আছিল বহু কেইটা টুইট। তাৰে সৰহ সংখ্যকে আছিল বিজেপিৰ সমৰ্থনত।

চাকৰি লাগে যদি ফোন কৰক ৮৮৬৬২-৮৮৬৬২ নম্বৰতঃ

আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল আন এটা পোষ্ট। টুইটাৰতে আছিল সেই পোষ্ট। ‘I don’t like you but I’ নামৰ টুইটাৰ একাউণ্টটোৰ পৰা কৰা এই পোষ্টটো আছিল ৪ তাৰিখৰ দুপৰীয়া ১২.৫৭ বজাৰ। য’ত লিখা হৈছিল- ‘মই এখন কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্মৰ এইচ আৰ। মোৰ কোম্পানীয়ে মেনেজাৰ পোষ্টৰ বাবে দুবছৰৰ অভিজ্ঞতা থকা প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আৱেদন বিচাৰিছে। আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীয়ে অধিক জানিবৰ বাবে ৮৮৬৬২-৮৮৬৬২ নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে।’

আকৌ সেই একেটাই নম্বৰ। এই টুইটাৰটোৰ একাউণ্টৰ ওপৰত লিখা আছিল ‘ফৰ্জি ইনছান’ অৰ্থাৎ মিছলীয়া মানুহ। এই একাউণ্টত সেই পোষ্টতো এতিয়াও আছে। সেই একাউণ্টত থকা পোষ্টসমূহ চাই দেখা পালো বিভিন্ন অসংগঠনিক বিষয়ত পোষ্টৰে ভৰি আছে একাউন্টটো। এইটো যে এটা ভুৱা একাউন্ট সেই কথা তাৰ পোষ্টসমূহ দেখিয়েই অনুমান কৰিব পাৰি।

যদি মোক কোনোবাই ভাল পাব বিচাৰেঃ

টুইটৰ আন এটা স্ক্ৰীণ শ্ব’ট ভাইৰেল হৈছে। ‘aNOushka’ শীৰ্ষক একাউন্টটোৰ পৰা ভাইৰেল হোৱা এই স্ক্ৰীণ শ্ব’টত লিখা আছে- ‘যদি কোনোবাই মোক ভাল পাব বিচাৰে বা লগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ৮৮৬৬২৮৮৬৬২ নম্বৰত ফোন কৰক।’

কেৱল এয়াই নহয়, সৃষ্টি শৰ্মাৰ নামৰ এগৰাকীয়ে লিখিছে- ‘ hey sweetheart save my number and call me’। দুয়োটা একাউন্টত গৈ দেখিলো সেই পোষ্ট কেইটা তাত আছে।

আৰু কেইটামান একেই টুইটঃ

এক হিন্দুস্তানী, আনচাল আদি টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰাও এনেদৰে দিয়া পোষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এক হিন্দুস্তানীত লিখিছে- হেল্ল অল, যদি তুমি বৰ হৈছা বা তোমাৰ কিছু সমস্যা আছে তেন্তে এই নম্বৰ ফোন কৰিব পৰা। আনফালে আনচালে লিখিছে- ‘অকলে আছা? মোৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰিবা?’

এই দুয়োটা একাউণ্টো সন্দেহজনক। কিন্তু টুইট কেইটা আছে। দেখা পোৱা গ’ল শাসকীয় পক্ষৰ সমৰ্থনতে তেওঁলোকৰ বহু পোষ্ট আছে।

নেটফ্লিক্সক লৈ পোষ্টঃ

নেটফ্লিক্স এতিয়া সকলোৰে পৰিচিত। নেটফ্লিক্সৰ জৰিয়তে ছবি, ভিডিঅ’ চাব পাৰি। তাৰ বাবে ছাবছক্ৰাইব কৰিব লাগে নেটফ্লিক। অঞ্জলি ৰাওৱে লিখিলে- এন্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এটা মিছ কল ৮৮৬৬২৮৮৬৬২ নম্বৰত দিলেই ৪ বছৰৰ বাবে নেটফ্লিক্স ফ্ৰীকৈ পাব।

৪ জানুৱাৰীতে দিয়া আছিল এই পোষ্টটো। যিটো টুইটৰ স্ক্ৰীণ শ্ব’ট ভাইৰেল হৈছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত।

নেটফ্লিক্স ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াঃ

৪ জানুৱাৰীৰ সন্ধিয়া ৫ বজাত টুইটাৰৰ একাউণ্টযোগে নেটফ্লিক্স ইণ্ডিয়াই সদৰী কৰিলে তেওঁলোকৰ নামত কিছু লোকে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে। কেনেদৰে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে তাৰ এক নমুনাও দিলে। উল্লেখযোগ্য যে, নেটফ্লিক্সৰ ফোন নম্বৰ ৮৮৬৬২৮৮৬৬২ নহয়।

আমি নেটফ্লিক্সৰ ফোন নম্বৰ কৰি পালোগৈ তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নম্বৰ অন্য এটাহে।

অমিত শ্বাহেও দিছিল এই নম্বৰঃ

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও ফেচবুকত এই নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে। অমিত শ্বাহে এই নম্বৰটো থকা এখন গ্ৰাফিক্স প্লেট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছিল- ‘মই সকলো দেশবাসীক অনুৰোধ কৰিছো, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানৰ পৰা যি সংখ্যালঘু লোকক ন্যায় আৰু অধিকাৰ দিবৰ বাবে ‘কা’ প্ৰণয়ন কৰিছে তালৈ সমৰ্থন দি ৮৮৬৬২৮৮৬৬২ নম্বৰত ফোন কৰক।’

খানাপাৰাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ মুখতো এই নম্বৰঃ

খানাপাৰাত ৪ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বুথ পৰ্যায়ৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সভাত ভাষণ দিওঁতে ৰঞ্জিত দাসৰ মুখতো শুনা গৈছিল এই নম্বৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সমৰ্থনত মিছ কল দিবলৈ আহ্বান জনাই ৰঞ্জিত দাসে সেই নম্বৰটো দলীয় কৰ্মীসকলক লিখি থবলৈ কৈ কৈছিল- এই নম্বৰত মিছ কল দিয়ক।

এই অনুসন্ধানত আমি কি পালোঃ

টুইটাৰৰ এই স্ক্ৰীণ শ্ব’টসমূহ অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিল ফেচবুক তথা আন ছ’চিয়েল মাধ্যমত। এনেদৰে নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিল যাতে যিকোনো লোকে অজ্ঞাতে এই নম্বৰটো তেওঁৰ সুবিধাত অহা কিবা কামৰ নম্বৰ বুলি ভাবি কল কৰিলেই ‘কা’ৰ সমৰ্থনত যাতে মিছ কল পৰে।

নম্বৰটো টুইটাৰত আপলোড কৰা গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই তেওঁলোকৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এক্টিভিটি চাই অনুমান কৰিব পৰা গ’ল যে শাসকীয় দলৰ পক্ষতে আছে তেওঁলোক।

‘কা’ক লৈ কিয় এই ৰাজনীতিঃ

‘কা’ৰ সমৰ্থনত বিজেপিয়ে মুকলিলৈ ওলাই অহাৰ এতিয়াও অৱকাশ আৰু পৰিৱেশ পোৱা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে কাক লৈ অব্যাহত আছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। তাৰ মাজতেই কা বিৰোধী আন্দোলন মষিমূৰ কৰিবলৈ চৰকাৰী পক্ষই এনে কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত মিছ কল যোগে কা সমৰ্থন কৰাতো অন্যতম।

বহু মানুহে কাক সমৰ্থন কৰিছো বুলি নজনাকৈয়ে মিছ কল দিয়া তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ছ’চিয়েল মিডিয়াতে এতিয়া সেইবোৰক লৈ চলিছে সৰৱ চৰ্চা। বিজেপিৰ এই নম্বৰটোক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত এনে কিছু স্ক্ৰীণ শ্ব’ট ভাইৰেল হৈছে যে, যিবোৰে এফালে বিজেপিৰ সমৰ্থিত কোনো লোকে যে সেইবোৰ ভাইৰেল কৰিছে সেয়া অনুমান কৰিব বিধৰ হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে সেই সকল লোকে সামাজিক মাধ্যমত পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে।

এইবোৰ দিশ এতিয়া চোৱাচিতা কৰিব কোনে? সন্দেহৰ আঙুলি শাসকীয় দলৰেই আই টি চেলৰ ফালেও উঠিছে। নিশ্চয় সময়ত গম পোৱা যাব এনে কুটীল ষড়যন্ত্ৰ ৰচি কোনে ‘কা’ৰ সমৰ্থনত জনমত আহৰণৰ চেষ্টা চলাইছে।