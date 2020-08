ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষ ৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ গৱেষক ড° বিমান হাজৰিকাৰ…

ডিজিটেল সংবাদ, বটদ্ৰৱাঃ নগাঁও জিলাৰ উত্তৰ পূৱ অঞ্চলৰ উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ড° বিমান হাজৰিকাই বুধবাৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষ ৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। বুধবাৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ সুজিত কুমাৰ শৰ্মাৰ পৰা তেওঁ মহাবিদ্যালয় খনৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে।

উল্লেখ্য যে, ড° হাজৰিকাই ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ মুৰব্বী তথা সহযোগী অধ্যাপক হিচাপে থকা কালত ২৫ খনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বহুসংখ্যক বিদ্যায়তনিক চেমিনাৰত গৱেষণা পত্ৰ পাঠেৰে শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক মহলত বিশেষ পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আনহাতে, অসমৰ নৰোৱা সত্ৰ সমূহৰ ইতিহাস আৰু নৱ বৈষ্ণব আন্দোলনলৈ ইয়াৰ অৱদান শীৰ্ষক গৱেষণাৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ২০১৩ চনত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে৷

লগতে ইউ জি চিৰ গুৰু গৱেষণা সম্ভাৰ ‘A study on manuscript and wood carvings of Neo-Vaisnavite satrras of Assam (2018)’ ওপৰত ইতিপূৰ্বে ৫ খনকৈ গৱেষণামূলক গ্ৰন্থৰ প্ৰণয়ৰ ওপৰিও কেইবাখনো সাহিত্যধৰ্মী গ্ৰন্থৰ সম্পাদনা কৰে। ২০২০ বৰ্ষত বাংগালুৰুস্থ সৰ্বভাৰতীয় সংস্থা(InSc) ৰ দ্বাৰা Academic Excllence Award বটাঁৰে সন্মানিত হয়।

ভাৰতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি, উঃপূঃ ভাৰত ইতিহাস সংস্থা, ভাৰতীয় কলা ইতিহাস সংস্থা, অসম সাহিত্য সভা, কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতি, ধিং তথা বটদ্ৰৱা অঞ্চলৰ বিভিন্ন সামাজিক, (বিশেষকে দূৰ্দশাগ্ৰস্ত সত্ৰসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্কিত) সাংস্কৃতিক, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে বিগত তিনিটা দশক কাল ধৰি ওতপ্ৰোত ভাৱে জড়িত।

ধিং প্ৰেছ ক্লাৱৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক, আসাম ট্ৰিবিউন, আজিৰ বাতৰি, নৰ্থ ইষ্ট টাইমছ কাকতৰ স্থানীয় প্ৰতিনিধি, বহু কাকত আলোচনীৰ নিৱন্ধকাৰ হিচাপে বিমান হজৰিকাই কাৰ্যভাৰ পালন কৰিছিল। ধিং মহাবিদ্যালয়ত ১৯৯৬ চনত বুৰঞ্জী বিভাগৰ অধ্যাপক নিযুক্তি পোৱাৰ পূৰ্বে বৰদোৱা মহাবিদ্যালয়ৰো বুৰঞ্জী বিভাগৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰবক্তা ৰূপে কিছুদিন কাম কৰিছিল ড° হাজৰিকাই। ড° বিমান হাজৰিকাই ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ৰূপে নিযুক্তি লাভ কৰাত বটদ্ৰৱা আৰু ধিং অঞ্চলৰ বিভিন্ন জনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে।