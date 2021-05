ধেমাজিত নতুনকৈ ৯৮ জন কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত, এজনৰ মৃত্যু…

ডিজিটেল সংবাদ, ধেমাজিঃ ধেমাজি জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত শুকুৰবাৰে কৰা ২৭৪২ গৰাকীৰ কোৰোনা টেষ্ট পৰীক্ষাত ৯৮ গৰাকীয়েই কোভিড পজিটিভ হিচাপে ধৰা পৰিছে৷ শুকুৰবাৰে চিনাক্ত হোৱা লোক কেইজনৰ সৈতে ধেমাজি জিলাখনত কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা ১৫৮৫ জনলৈ বৃদ্ধি পালে৷ ইফালে, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ত শুকুৰবাৰে ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰত বীৰেশ্বৰ মৰান(৪৭) নামৰ লোকজনে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় ৷ এই মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ সৈতে জিলাখনত কোভিড পজিটিভত মৃত্যু হোৱা সংখ্যা ২২ জনলৈ বৃদ্ধি পালে ৷

ইফালে, শুকুৰবাৰৰ পৰা অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি সমগ্ৰ অসমতে বলবৎ হোৱা আন্ত:জিলা পৰিবহণ আৰু যাতায়ত বন্ধ হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধেমাজি জিলাতো জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ধেমাজি জিলা উপায়ুক্ত পি বিজয় ভাস্কৰ ৰেড্ডীৰ নিৰ্দেশত জিলাখনৰ আটাইকেইটা প্ৰৱেশ পথতে প্ৰশাসনৰ তত্বাৱধানত আৰক্ষীৰ লোক মোতায়েন কৰিছে। অৱশ্যে এই বাধা নিষেধৰ পৰা ৰেহাই পোৱা অত্যাৱশ্যকীয় আৰু জৰুৰীকালীন নিৰ্দিষ্ট সেৱাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলে যাতে অসুবিধা নাপায় সেই বিষয়েও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত সকলো লোকৰে পৰা সহযোগিতা কামনা কৰিছে।

আনহাতে, জিলাৰ মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বেঙেনাগড়া অঞ্চলৰ দক্ষিণ ডুমকটা গাঁৱত বিগত দুদিন ধৰি বৃদ্ধি হাৰত কোভিডত আক্ৰান্ত ব্যক্তি চিনাক্ত হোৱাত কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ ৰোধ আৰু জনগণৰ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত জিলা প্ৰশাসনে গাঁওখন কণ্টেইনমেণ্ট জ’ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যেই ধেমাজি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই অঞ্চলটো চীল কৰিছে। অসম কোভিড ১৯ ৰেগুলেচন, ২০২০ ৰ অধীনত অঞ্চলটো আগন্তুক ১০ দিনলৈকে কণ্টেইনমেণ্ট জ’ন হিচাপে থাকিব।

এই সময়চোৱাত অঞ্চলটোৰ পৰা কোনো বাহন অথবা ব্যক্তিয়ে ওলোৱা সোমোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা থাকিব। কণ্টেইনমেণ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা অঞ্চলটোৰ ভিতৰতো কোনো ব্যক্তি অথবা বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা থাকিব। অঞ্চলটোত সকলোয়ে সামাজিক দূৰত্ব কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব । ওপৰৰ এই নিষেধাজ্ঞাসমূহ অমান্য কৰিলে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা The Assam Covid 19 Regulations, 2020, The Disaster Management Act, 2005, The Epidemic Diseases Act, 1897 আৰু অন্যান্য আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব |

দক্ষিণ ডুমকটা গাঁৱত কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এনেদৰে বৃদ্ধি হোৱাত জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশত আজি আগবেলা ধেমাজি জিলা তথ্য আৰু জন সংযোগ বিষয়াৰ উদ্যোগত গাঁওখনৰ প্ৰৱেশ পথ আৰু কাষৰীয়া অন্যান্য গাঁৱত অনুভাষ যন্ত্ৰৰ যোগেদি কোভিড সংক্ৰান্তীয় নীতি নিৰ্দেশনা আৰু সজাগতাৰ বাবে ৰাইজক আহ্বান জনোৱা হয়।

সজাগতামূলক এই অভিযানত কোভিডৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কেনেদৰে সচেতন হৈ থাকিব লাগে আৰু আন কোভিড সংক্ৰান্তীয় কৰণীয়খিনি ৰাইজক জনাবলৈ প্ৰয়াস কৰা হয় | সকলোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি, ভালদৰে মাস্ক পিন্ধি থাকিবলৈ আৰু অপ্ৰয়োজনত ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় | ইফালে শুকুৰবাৰৰ দিনটোতো জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশত জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকলে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত কোভিড সংক্ৰান্তীয় দায়িত্বত ব্যস্ত থাকি জিলাখনত ক’ভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে।