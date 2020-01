মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটঃ এই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমৰ মাটিত কেতিয়াও বিদেশীক সংস্থাপিত হ’বলৈ নিদিয়ে…

ডিজিটেল ডেস্কঃ হঠাৎ অন্তৰ গলিছে নে সচাঁকৈ জাতীয় প্ৰেম জাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ? ১ জানুৱাৰীত সম্পাদক-সাংবাদিকসকলৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অতি আৱেগিকভাৱে কৈছিল যে- তেওঁক অকলশৰীয়া নকৰিব। সময়ত তেওঁ সকলো কথা ক’ব।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ ২৪ ঘন্টা নৌহওঁতেই তেওঁ দিয়া এটা টুইটক লৈ চৰ্চা চলিছে। গোগামুখত এক অনুষ্ঠানত দলীয় সভাত অংশ ল’বলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে বৃহস্পতিবাৰে তেওঁৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা টুইট কৰি ক’লে- ‘অসমৰ সন্তান হিচাপে মই কোনো পধ্যেই মোৰ ৰাজ্যত বিদেশীৰ সংস্থাপন হ’বলৈ নিদিওঁ। এই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সেয়া কেতিয়াও হ’বলৈ নিদিয়ে।’

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই টুইটটো আছিল- ‘ As a son of Assam. I will never settle foreigners in my state. This Sarbananda Sonowal will never allow this…’

২জানুৱাৰী, ২০২০ৰ পুৱা ১১.৫৩ বজাত সোণোৱালে এই টুইট কৰিছিল। লক্ষণীয় যে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এক টুইটযোগে অমিত শ্বাহৰ সৈতে দীৰ্ঘসময় ১ জানুৱাৰীত কথা পতাৰ পাছত অসমবাসীয়ে ভাল খবৰ লাভ কৰিব বুলি জনাইছিল।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই টুইটৰ পাছত এই বিতৰ্কিত আইনক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসম তথা উত্তৰ-পূবৰ ক্ষেত্ৰত স্থিতি সলনি হোৱা নতুবা প্ৰয়োজনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ ওচৰত সেও মানি কা বিৰোধী স্থিতি ল’ব নেকি বুলিও এতিয়া চৰ্চা চলিছে।

মন কৰিব লগা যে, পূৰ্বতেও জাতি-মাটি-ভেটিৰ স্বাৰ্থত আঘাত হানিব পৰা কোনো কাম নকৰো বুলি কৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই টুইট পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সমূহৰ দৰেই ৰাইজক সাময়িক আশ্বাস জন্মাব পৰাকৈ কৰা এক মন্তব্য বুলিও ধৰি লৈছে।

অৱশ্যে ৰাজ্যত অব্যাহত থকা কা বিৰোধী তীব্ৰ আন্দোলনৰ পাছত বিব্ৰত আৰু অসহায় হৈ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক অকলশৰীয়া নকৰিবলৈ আৰু ৰাইজৰ সৈতে তেওঁ থাকিব বুলি কৰা শেহতীয়া মন্তব্যক লৈও চৰ্চা চলিছে।