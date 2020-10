বোকাজানত চোৰৰ সন্ত্ৰাস, একে ঘৰৰে তিনিখন বাইক লৈ উধাও চোৰ…

ডিজিটেল সংবাদ,বোকাজান : কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান মহকুমাত এতিয়া বাইক চোৰৰ উপদ্ৰৱ। বুধবাৰে পুৱতি নিশা ৰতন দাসৰ ঘৰত সোমাই তলা ভাঙি লৈ যায় তিনিখনকৈ বিলাসী বাইক। ৰতন দাসৰ ঘৰত থকা পোহনীয়া কুকুৰটোক নিচাযুক্ত দব্য খোৱাই অতি কৌশল ভাৱে সংঘটিত কৰে এই চুৰিকায্য।

চুৰি হোৱা বাইক কেইখন ক্ৰমে Hero extreme AS 09F 8763, KTM duke 200 AS 09F 8135 আৰু TVS Apache AS 09G 2854। অন্যহাতে চুৰি কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছতে চোৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কিছু সামগ্ৰী পেলাই থৈ যায় চোৰে। বোকাজান চহৰৰ মাজ মজিয়াত সংঘটিত হোৱা বাইক চোৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে বোকাজানৰ শুখানজানটো দুখনকৈ বাইক চুৰি হৈছিল।