বোকাখাতৰ কৃষি বিজ্ঞানীলৈ ভাৰতীয় শস্য বিজ্ঞান সংস্থাৰ ২০২০ বৰ্ষৰ স্বৰ্ণপদক…

ডিজটেল সংবাদ,বোকাখাতঃ ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ অধীনস্থ উত্তৰ পূৱ কৃষি গৱেষণা সংস্থা, নগালেণ্ড কেন্দ্ৰৰ যুটীয়া সঞ্চালক ড০ দ্বীপজ্যোতি ৰাজখোৱাক , তেখেতৰ কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ বাবে Indian Society of Agronomyয়ে (ভাৰতীয় শস্য বিজ্ঞান সংস্থা) ২০২০বৰ্ষৰ সন্মানীয় স্বৰ্ণপদক প্ৰদান কৰা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, ড০ ৰাজখোৱা এই সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া তথা উত্তৰ-পুবৰ কৃষি বিজ্ঞানী। ড০ ৰাজখোৱাক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ২৩ নবেম্বৰৰ পৰা ২৭ নবেম্বৰলৈ হাইদৰাবাদত অনুস্থিত হোৱা Fifth International Agronomy Congressত। এই সন্মিলনত ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ ১৫০০ কৃষি বিজ্ঞানীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে।

ড০ ৰাজখোৱাক ইতিপূৰ্বে Fellowship,.. Indian Society of Agronomy (2016) , Fellowship… Indian Society of Weed Science (2010) আৰু Fellowship, Indian Society of Hill Farming (2017) সন্মান প্ৰদান কৰিছে। ড০ ৰাজখোৱাৰ প্ৰায় ১২৫খন গৱেষণা পত্ৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনীত প্ৰকাশ পোৱাৰ উপৰিও ১৫খন কৃষি সমন্ধীয় পুথি প্ৰকাশ পাইছে।বোকাখাতৰ ৰজাবাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ড০ দ্বীপজ্যোতি ৰাজখোৱা লখৌজানৰ প্ৰয়াত বগাই চন্দ্ৰ ৰাজখোৱা আৰু সুমলা ৰাজখোৱাৰ পুত্ৰ